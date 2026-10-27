Ausweitung der Produktion: Uranmarkt im Wandel: Zwei Unternehmen, zwei Strategien

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Neue Uranproduktion in den USA und hochgradige Exploration in Kanada stehen im Fokus. Die jüngsten Unternehmensdaten zeigen Fortschritte, während Projektentwicklung und Uranpreis zentrale Einflussgrößen bleiben.

Anzeige/Werbung - Im Auftrag von IsoEnergy Ltd. und Uranium Energy Corp. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Beraterverträge. Verfasser: freier Journalist. Erstveröffentlichung: 27.10.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die weltweite Kernenergieproduktion erreichte 2025 nach dem im September veröffentlichten World Nuclear Outlook Report der World Nuclear Association 2.702 Terawattstunden. Parallel rückt die Sicherung von Uranlieferungen stärker in den Mittelpunkt der Energie- und Industriepolitik. Neue Minen benötigen häufig jahrelange Vorlaufzeiten; das macht die Qualität vorhandener Ressourcen ebenso relevant wie den Aufbau zusätzlicher Förderkapazitäten.

Der langfristige Uranpreisindikator von TradeTech lag Ende September 2026 bei 97 US-Dollar je Pfund U3O8. Anders als kurzfristige Spotnotierungen dient diese Größe als Orientierung für längerfristige Lieferverträge. Sie garantiert allerdings weder entsprechende Verkaufspreise einzelner Unternehmen noch die Rentabilität neuer Projekte.

IsoEnergy: Außergewöhnliche Gehalte im Athabasca-Becken

IsoEnergy Ltd. (WKN: A412Q0) konzentriert sich unter anderem auf das Larocque-East-Projekt im kanadischen Athabasca-Becken. Das dortige Hurricane-Vorkommen weist nach der Ressourcenschätzung mit Stichtag 8. Juli 2022 eine angezeigte Mineralressource von 48,6 Millionen Pfund U3O8 bei durchschnittlich 34,5 Prozent auf. Hinzu kommen 2,7 Millionen Pfund U3O8 bei 2,2 Prozent in der Kategorie vermutet.

Quelle: IsoEnergy Ltd.

Die außergewöhnlich hohen Gehalte unterstreichen das geologische Potenzial. Ressourcen sind keine Reserven; ihre Wirtschaftlichkeit ist damit nicht nachgewiesen.

Bohrungen erweitern das geologische Bild

IsoEnergy meldete am 12. Mai 2026 aus Bohrung LE26-248 am Hurricane South Trend einen Abschnitt von 3,5 Metern mit 4,21 Prozent U3O8, einschließlich eines Meters mit 11,6 Prozent U3O8. Das ist eine Bohrlochlänge, keine bestätigte wahre Mächtigkeit. Das Unternehmen berichtete am 8. September über ein erweitertes Sommerbohrprogramm mit 10.159 Metern in 26 Bohrlöchern. Einschließlich der Winterkampagne belief sich die Bohrleistung bis dahin auf 16.963 Meter in 43 Bohrlöchern. Die Laboranalysen des Sommerprogramms stehen noch aus. Die Ergebnisse liefern Ansatzpunkte für die weitere Exploration.

Internationales Portfolio mit veränderter Beteiligungsstruktur

Im Juni 2026 schloss IsoEnergy Ltd. (WKN: A412Q0) die Übernahme von Toro Energy ab und erweiterte damit sein australisches Projektportfolio. Im August wurde zudem eine Transaktion mit DISA Technologies abgeschlossen: Konventionelle Uranprojekte in Utah wurden in die neu geschaffene DISA Uranium Corporation eingebracht; IsoEnergy erhielt dafür eine Beteiligung von rund 33 Prozent (voll verwässert) und investierte zusätzlich 33 Millionen US-Dollar in die begleitende Finanzierung. Die betroffenen Projekte sind daher nicht unverändert als unmittelbar gehaltene IsoEnergy-Projekte zu behandeln.

Die internationale Aufstellung eröffnet verschiedene Entwicklungswege, erhöht aber auch die Anforderungen an Kapitalallokation, Genehmigungen und Projektpriorisierung. Der nächste entscheidende Nachweis bei Hurricane bleibt die belastbare technische und wirtschaftliche Weiterentwicklung des Vorkommens.

Uranium Energy: Zwei aktive US-Produktionsstandorte

Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) verfolgt eine andere Strategie. Mit Christensen Ranch in Wyoming und dem im April 2026 angelaufenen Burke-Hollow-Projekt in Texas verfügt die Gesellschaft nach Unternehmensangaben über zwei aktive Uranproduktionsstandorte.

Quelle: Uranium Energy Corp.

Beide nutzen das In-Situ-Recovery-Verfahren (ISR), bei dem Uran unter geeigneten geologischen Bedingungen im Untergrund gelöst und über Bohrungen gefördert wird.

Im vierten Geschäftsquartal zum 31. Juli 2026 meldete UEC 82.744 Pfund Produktion, gegenüber 32.195 Pfund im Vorquartal. Davon entfielen 65.392 Pfund auf Christensen Ranch und 17.352 Pfund auf Burke Hollow. Die Jahresproduktion belief sich auf 229.294 Pfund. Der Quartalsanstieg entspricht gerundet 157 Prozent.

Kosten, Bilanz und nächste Produktionsschritte

Die von Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR) ausgewiesenen Gesamtkosten von 36,54 US-Dollar je Pfund lagen im vierten Quartal rund 33 Prozent unter dem Vorquartalswert. Diese unternehmensspezifische Kostenkennzahl ist nicht ohne Weiteres mit allen Branchenkennzahlen vergleichbar; aus einem Quartal lässt sich zudem kein dauerhaftes Kostenniveau ableiten.

Zum Geschäftsjahresende meldete Uranium Energy 753 Millionen US-Dollar an von UEC als "liquid assets" bezeichneten Vermögenswerten, darunter rund 495 Millionen US-Dollar an Zahlungsmitteln, und keine Schulden. Die umfassendere Liquiditätskennzahl enthält auch Wertpapiere und bewertete Uranbestände; sie ist daher nicht mit reinen Bankguthaben gleichzusetzen.

Im Geschäftsjahr verkaufte UEC 400.000 Pfund Uran aus Beständen zu durchschnittlich 93,13 US-Dollar je Pfund und erzielte damit 37,3 Millionen US-Dollar Umsatz sowie 16,9 Millionen US-Dollar Bruttogewinn. Verkäufe aus Beständen sind von der laufenden Minenproduktion zu trennen. In Ludeman, Wyoming, baut UEC das erste Bohrlochfeld; eine Ausweitung der Produktion dort ist laut Unternehmen für das Geschäftsjahr 2027 vorgesehen. Der tatsächliche Zeitplan hängt von den weiteren betrieblichen Voraussetzungen ab.

US-Brennstoffkette als strategische Option

Neben der Förderung verfolgt UEC Pläne für zusätzliche Aktivitäten in der amerikanischen Uranverarbeitung und -konversion. Der im Oktober 2026 vorgestellte National Security Advisory Council soll die strategische Ausrichtung unterstützen. Eine geplante Konversionskapazität ist noch keine bestehende kommerzielle Anlage.

Fazit: IsoEnergy und UEC vor unterschiedlichen Meilensteinen

IsoEnergy bietet mit Hurricane ein hochgradiges Entwicklungs- und Explorationsprofil; UEC kann bereits operative Fördermengen und eine umfangreiche Bilanz vorweisen. Bei IsoEnergy kommt es insbesondere auf weitere belastbare technische Nachweise und die Projektentwicklung an. Bei UEC stehen der Produktionshochlauf, die Entwicklung zusätzlicher Standorte und die Umsetzung der Verarbeitungsstrategie im Vordergrund.

Die strukturelle Bedeutung von Uranlieferungen ist für beide Unternehmen ein gemeinsamer Hintergrund. Die World Nuclear Association erwartet in ihrem Ausblick einen weiter steigenden Uranbedarf. Projektfortschritt, Kosten und Uranpreis bleiben entscheidend.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: World Nuclear Association, 07.09.2026 · TradeTech, 02.10.2026 · IsoEnergy, Toro Energy, 25.06.2026 · IsoEnergy, DISA Uranium, 19.08.2026 · IsoEnergy, Sommerbohrprogramm, 08.09.2026 · Uranium Energy, Geschäftsjahr 2026, 29.09.2026 · Uranium Energy, Form 10-K, 29.09.2026 · Uranium Energy, National Security Advisory Council, 13.10.2026

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Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verfasser: freier Journalist. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger, CEO der Swiss Resource Capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Erstveröffentlichung: 27.10.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich. Emittenten: IsoEnergy Ltd. (TSX: ISO; NYSE American: ISOU; ISIN: CA46500E8678; WKN: A412Q0) und Uranium Energy Corp. (NYSE American: UEC; ISIN: US9168961038; WKN: A0JDRR). Dieser Beitrag wird im Auftrag von IsoEnergy Ltd. und Uranium Energy Corp. veröffentlicht. Beide Emittenten vergüten die SRC swiss resource capital AG im Rahmen entgeltlicher, erfolgsunabhängiger IR-Beraterverträge; der Beitrag erscheint im Rahmen dieser Verträge. Der Verfasser wird für diesen Beitrag von der SRC swiss resource capital AG vergütet. Diese Vergütungen begründen Interessenkonflikte und ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Stand 21.10.2026: Weder der Verfasser noch die SRC swiss resource capital AG oder mit ihr verbundene Unternehmen halten Aktien, Optionen, Warrants, Zertifikate, Derivate oder sonstige Long-/Short-Positionen in Wertpapieren der genannten Emittenten. Künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Keiner der Emittenten ist mit 5% oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Die Emittenten haben den Beitrag vor Veröffentlichung nicht erhalten.

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