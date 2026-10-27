The following instruments on XETRA do have their first trading 27.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.10.2026
Aktien
1 US00774R1041 Aegean Airlines S.A. ADR
2 US9843268197 Yageo Corp. GDR
3 FR001401BD72 N4 Group
4 SE0030252599 Svea Mining AB
5 US14067D6076 Capstone Energy+ Inc.
6 AU0000070195 Nyrada Inc. CDIS
7 US8361001071 Soundhound AI Inc.
8 FR0011041011 Bluelinea SA
9 ES0115002018 Bodegas Riojanas S.A.
10 GG00C0G4QJ50 Taylor Maritime Ltd.
Anleihen/ETF
1 EU000A2SCXXX Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
2 NO0013773XXX SGL Group ApS
3 US98138HAXXX Workday Inc.
4 US98138HAXXX Workday Inc.
5 XS3552745XXX Canadian Imperial Bank of Commerce
6 USU37818CXXX Glencore Funding LLC
7 US98138HAXXX Workday Inc.
8 USU37818CXXX Glencore Funding LLC
9 USU49436AXXX Kimberly-Clark Corp.
10 US98138HAXXX Workday Inc.
11 IE000FAANXXX QiM Global Momentum Alpha UCITS ETF - Euro Accumulating
12 IE000EKKJXXX QiM Global Momentum Alpha UCITS ETF - Sterling Accumulating
13 IE000D4MEXXX QiM Global Quality Alpha UCITS ETF - Euro Accumulating
14 IE000GZDIXXX QiM Global Quality Alpha UCITS ETF - Sterling Accumulating
15 IE000XUB7XXX QiM Global Value Alpha UCITS ETF - Euro Accumulating
16 IE000AXD7XXX QiM Global Value Alpha UCITS ETF - Sterling Accumulating
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.10.2026
Aktien
1 US00774R1041 Aegean Airlines S.A. ADR
2 US9843268197 Yageo Corp. GDR
3 FR001401BD72 N4 Group
4 SE0030252599 Svea Mining AB
5 US14067D6076 Capstone Energy+ Inc.
6 AU0000070195 Nyrada Inc. CDIS
7 US8361001071 Soundhound AI Inc.
8 FR0011041011 Bluelinea SA
9 ES0115002018 Bodegas Riojanas S.A.
10 GG00C0G4QJ50 Taylor Maritime Ltd.
Anleihen/ETF
1 EU000A2SCXXX Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
2 NO0013773XXX SGL Group ApS
3 US98138HAXXX Workday Inc.
4 US98138HAXXX Workday Inc.
5 XS3552745XXX Canadian Imperial Bank of Commerce
6 USU37818CXXX Glencore Funding LLC
7 US98138HAXXX Workday Inc.
8 USU37818CXXX Glencore Funding LLC
9 USU49436AXXX Kimberly-Clark Corp.
10 US98138HAXXX Workday Inc.
11 IE000FAANXXX QiM Global Momentum Alpha UCITS ETF - Euro Accumulating
12 IE000EKKJXXX QiM Global Momentum Alpha UCITS ETF - Sterling Accumulating
13 IE000D4MEXXX QiM Global Quality Alpha UCITS ETF - Euro Accumulating
14 IE000GZDIXXX QiM Global Quality Alpha UCITS ETF - Sterling Accumulating
15 IE000XUB7XXX QiM Global Value Alpha UCITS ETF - Euro Accumulating
16 IE000AXD7XXX QiM Global Value Alpha UCITS ETF - Sterling Accumulating
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