Indien investiert 1,2 Billionen Rupien (12,7 Milliarden US-Dollar) in Bahnsicherheit: Kavach-Ausbau macht KI-Sensorik zum Zukunftsthema

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Indien treibt die Modernisierung seines riesigen Eisenbahnnetzes mit milliardenschweren Investitionen voran. Für das Haushaltsjahr 2026/27 hat die Regierung rund 1,2 Billionen Rupien (etwa 12,7 Milliarden US-Dollar) für sicherheitsbezogene Maßnahmen vorgesehen. Eine zentrale Rolle spielt dabei Kavach, das im eigenen Land entwickelte automatische Zugsicherungssystem, das Zugkollisionen und andere gefährliche Betriebssituationen verhindern soll. Doch Indien setzt längst nicht ausschließlich auf klassische Zugsicherung. Auch künstliche Intelligenz, automatisierte Gefahrenerkennung und moderne Sensortechnologien gewinnen zunehmend an Bedeutung. Für Rail Vision (ISIN: IL0011475949) ist diese Entwicklung besonders interessant. Das an der Nasdaq gelistete Unternehmen hat seine Technologie bereits gemeinsam mit einem indischen Industriepartner unter realen Betriebsbedingungen getestet und damit einen konkreten ersten Schritt in einem der weltweit größten Eisenbahnmärkte gemacht.

Indien baut Kavach aus und investiert massiv in die Bahnsicherheit

Die Dimensionen des indischen Modernisierungsprogramms sind bemerkenswert. Nach offiziellen Angaben des Eisenbahnministeriums ist das Budget für sicherheitsbezogene Maßnahmen von 392 Milliarden Rupien (etwa 4,1 Milliarden US-Dollar) im Haushaltsjahr 2013/14 auf rund 1,2 Billionen Rupien (etwa 12,7 Milliarden US-Dollar) für 2026/27 gestiegen. Einen wichtigen Bestandteil bildet Kavach 4.0. Das automatische Zugsicherungssystem überwacht unter anderem die Einhaltung zulässiger Geschwindigkeiten und kann bei Bedarf selbstständig eine Bremsung auslösen. Bis Ende Juli 2026 wurde Kavach 4.0 auf insgesamt 2.633 Streckenkilometern in Betrieb genommen, darunter wichtige Abschnitte der stark frequentierten Verbindungen Delhi-Mumbai und Delhi-Howrah. Für Kavach-Arbeiten wurden im laufenden Haushaltsjahr rund 20,66 Milliarden Rupien bereitgestellt. Die indische Regierung verfolgt damit das Ziel, den Bahnverkehr trotz wachsender Auslastung und steigender Geschwindigkeiten sicherer zu machen.

Warum Kavach allein nicht alle Gefahren erkennen kann

Kavach ist ein automatisches Zugsicherungssystem, dessen Schwerpunkt auf der Überwachung betrieblicher Sicherheitsparameter liegt. Hindernisse wie Personen, Tiere, Fahrzeuge oder Gegenstände im Gleisbereich stellen jedoch zusätzliche Anforderungen an die Gefahrenerkennung. Deshalb beschäftigt sich Indian Railways neben Kavach auch mit weiteren digitalen Sicherheitstechnologien. In einer offiziellen Veröffentlichung vom Februar 2026 nennt die Regierung unter anderem KI-gestützte Systeme zur Erkennung von Wildtieren auf Bahnstrecken sowie Pilotprojekte mit Wärmebildkameras, die Gefahren bei Dunkelheit oder eingeschränkter Sicht erkennen sollen. Das zeigt, dass sich die Modernisierung nicht auf Signalanlagen und automatische Bremsfunktionen beschränkt. Zunehmend geht es auch darum, das unmittelbare Umfeld eines fahrenden Zuges technisch zu erfassen und potenzielle Risiken möglichst frühzeitig zu identifizieren.

Rail Vision hat seine Technologie bereits in Indien erprobt

Genau in diesem Bereich ist Rail Vision tätig. Das Unternehmen entwickelt KI-gestützte elektrooptische Wahrnehmungssysteme, die Hindernisse auf und neben den Gleisen erkennen, klassifizieren und das Fahrpersonal in Echtzeit warnen sollen. Im März 2026 meldete Rail Vision den erfolgreichen Abschluss einer Proof-of-Concept-Evaluierung seines TrackScout-Systems (zuvor MainLine) bei einem großen indischen Bahnbetreiber. Die Erprobung erfolgte gemeinsam mit dem lokalen Industriepartner Sujan Industries unter realen Betriebsbedingungen. Untersucht wurden unter anderem die Erkennung und Klassifizierung von Objekten, die Betriebsstabilität sowie die Leistungsfähigkeit unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Nach Unternehmensangaben erhielt Rail Vision anschließend einen offiziellen Kundenbericht mit positivem Feedback zur Systemleistung und zur Eignung für weiterführende Evaluierungen sowie mögliche kontrollierte Einsätze. Auch in seiner Halbjahresmeldung vom August bestätigte das Unternehmen, dass es weitere Evaluierungs- und potenzielle Einsatzmöglichkeiten auf dem indischen Markt vorantreibt.

TrackScout erkennt Gefahren auf bis zu zwei Kilometern Entfernung

Die in Indien getestete Technologie wird inzwischen unter der Produktbezeichnung TrackScout vermarktet. Das System kombiniert multispektrale elektrooptische Sensoren mit proprietären Deep-Learning-Algorithmen. Nach Angaben von Rail Vision kann es potenzielle Gefahren auch bei anspruchsvollen Wetter- und Sichtverhältnissen auf Entfernungen von bis zu 2.000 Metern erkennen und klassifizieren. Dazu gehören auch bislang nicht klassifizierte Hindernisse sowie die Erkennung von Weichenstellungen. Visuelle und akustische Warnmeldungen sollen dem Fahrpersonal die entscheidende Reaktionszeit verschaffen, um Zwischenfälle zu verhindern, Ausfallzeiten zu minimieren und einen möglichst unterbrechungsfreien Betrieb auf den Hauptstrecken aufrechtzuerhalten. Gerade auf weitläufigen Eisenbahnnetzen mit unterschiedlichen klimatischen Bedingungen könnte eine solche Technologie einen zusätzlichen Sicherheitsbeitrag leisten. Kavach und TrackScout erfüllen dabei unterschiedliche, sich jedoch ergänzende Aufgaben: Während Kavach als automatisches Zugsicherungssystem betriebliche Sicherheitsparameter überwacht und durchsetzt, konzentriert sich TrackScout auf die KI-gestützte Erkennung potenzieller unerwarteter Gefahren im Gleisumfeld.

Auch im Güterverkehr wächst die kommerzielle Basis

Parallel zu den Aktivitäten in Indien entwickelt Rail Vision sein Produktportfolio für weitere Bereiche der Bahnindustrie. Mit YardFlow hat das Unternehmen im September eine neue KI-Lösung für industrielle Rangierbahnhöfe und den Güterverkehr eingeführt. Die Plattform soll Hindernisse auf und neben den Gleisen auf Entfernungen von bis zu 200 Metern erkennen und das Bedienpersonal in Echtzeit warnen. Eine optionale Bremsschnittstelle ermöglicht bei entsprechender Integration auch aktive Sicherheitseingriffe. Daneben bleibt YardFlow Flex, zuvor unter der Bezeichnung ShuntingYard vermarktet, als spezialisierte multispektrale Lösung für anspruchsvolle Rangierumgebungen verfügbar. Diese Technologie ist bereits als zentraler Bestandteil von WatchGUARD in die kommerziell eingeführte YardGUARD-Sicherheitsplattform des US-Unternehmens Railserve integriert. Railserve gehört zu Marmon Rail und damit zum Konzernverbund von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026). Die bestehende Integration zeigt, dass Rail Visions Technologie bereits über reine Entwicklungs- und Demonstrationsprojekte hinausgeht.

Indien könnte für Rail Vision zu einem weiteren wichtigen Wachstumsmarkt werden

Die Entwicklung in Indien verdeutlicht, welche Bedeutung moderne Sicherheitstechnologien für große Eisenbahnnetze gewinnen. Mit dem Ausbau von Kavach, zusätzlichen KI-gestützten Erkennungssystemen und erheblichen Investitionen in die Infrastruktur entsteht ein Umfeld, in dem unterschiedliche technische Sicherheitslösungen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Rail Vision hat mit seinem erfolgreich abgeschlossenen Proof of Concept und der Zusammenarbeit mit Sujan Industries bereits einen konkreten Anknüpfungspunkt in diesem Markt geschaffen. Entscheidend wird nun sein, ob die positive Evaluierung zu weiteren Tests und möglichen kommerziellen Geschäftschancen führt. Eine Beteiligung am Kavach-Programm oder ein entsprechender Serienauftrag ist bislang nicht bestätigt. Dennoch bieten Indiens wachsende Eisenbahninfrastruktur und der anhaltende Fokus auf Sicherheit Rail Vision (ISIN: IL0011475949) potenzielle Möglichkeiten, seine Präsenz in diesem Markt neben den Aktivitäten in anderen Regionen weiter auszubauen.

Quellen

Rail Vision - Rail Vision's MainLine System Delivers Strong Performance in India, Supporting Potential Deployment Opportunities, 16.03.2026 https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-visions-mainline-system-delivers-strong-performance-india

Ministry of Railways, Government of India - Indian Railways Utilises More Than ?1.14 Lakh Crore Till July 2026, 05.08.2026 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2294805

Ministry of Railways, Government of India - On Safer Tracks: How Kavach and AI Are Strengthening Railway Safety in India, 06.02.2026 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2224380

Rail Vision - Rail Vision Delivers Strong Commercial Momentum in First Half of 2026 with Revenue Exceeding $1 Million, 26.08.2026 https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-delivers-strong-commercial-momentum-first-half-2026

Rail Vision - Rail Vision Introduces TrackScout and YardFlow Flex as New Brand Names for its Mainline and Switchyard Solutions, 09.09.2026 https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-introduces-trackscout-and-yardflow-flex-new-brand

Rail Vision - Rail Vision Launches YardFlow, its Leading AI Perception Solution for Industrial and Freight Railyard Operations, 17.09.2026 https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-launches-yardflowtm-its-leading-ai-perception

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