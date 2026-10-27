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BLOCKMATE STEIGT MIT ERWERB EINES NVIDIA B200-RECHENKNOTENS IN DEN KI-NEOCLOUD-MARKT EIN



27.10.2026 / 09:11 CET/CEST

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Das Wichtigste im Überblick Blockmate entwickelt sich vom Unternehmensentwickler zum Eigentümer und Betreiber von KI-Infrastruktur - mit seinem ersten NVIDIA B200-Rechenknoten.

- mit seinem ersten NVIDIA B200-Rechenknoten. Schlüsselfertiges System für 635.000 US$ mit acht NVIDIA B200-GPUs.

mit acht NVIDIA B200-GPUs. Blockmate besitzt die Hardware; Scannit betreibt und vermarktet die Rechenleistung aus einem US-Rechenzentrum. Die kommerzielle Verfügbarkeit wird innerhalb von etwa einer Woche nach Lieferung erwartet.

aus einem US-Rechenzentrum. Die kommerzielle Verfügbarkeit wird innerhalb von etwa einer Woche nach Lieferung erwartet. Strom. Rechenleistung. Kunden. Wyoming, NVIDIA-Rechenkapazität im direkten Eigentum und die Beteiligung von ~50 % an Hivello unterstützen Blockmates Entwicklung hin zu einer vertikal integrierten KI-Infrastrukturstrategie. Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Dienstag, 27. Oktober 2026) - Blockmate Ventures Inc. (TSXV: MATE) (OTCQB: MATEF) (FSE: 8MH) ("Blockmate" oder das "Unternehmen"), ein Eigentümer und Betreiber von KI-Infrastruktur, freut sich bekannt zu geben, dass es am 27. Oktober 2026 eine verbindliche Vereinbarung mit Scannit Inc. ("Scannit") zum Erwerb seines ersten NVIDIA B200-KI-Rechenknotens geschlossen hat. Die Transaktion markiert Blockmates Einstieg in den Markt für KI-Neocloud und GPU-Rechenleistung und begründet einen neuen Geschäftsbereich. Das Unternehmen wird dabei leistungsstarke NVIDIA-KI-Infrastruktur besitzen und deren Rechenkapazität über einen spezialisierten Betriebspartner KI-Entwicklern und Unternehmen bereitstellen. Der Erwerb ist zugleich ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung von Blockmates Geschäftsmodell vom Unternehmensentwickler zum Eigentümer und Betreiber von KI-Infrastruktur. Der Rechenknoten wird acht NVIDIA B200-GPUs umfassen. Der Kaufpreis für das schlüsselfertige System beträgt etwa 635.000 US$ einschließlich Versand, Einrichtung im Rechenzentrum, Installation, Netzwerkanbindung und Onboarding. Nach Unterzeichnung der Vereinbarung wird Blockmate die erforderliche Anzahlung gemäß den Kaufbedingungen leisten. Die Lieferung wird derzeit für Q1 2027 erwartet, vorbehaltlich des Zeitplans des Lieferanten und der Zuteilung durch NVIDIA. Nach Lieferung soll der Rechenknoten innerhalb von etwa 1 Woche installiert, getestet und für kommerzielle KI-Workloads verfügbar sein, vorbehaltlich der Inbetriebnahme und Betriebsbereitschaft. So funktioniert das KI-Rechenmodell Das Training und die Inferenz künstlicher Intelligenz erfordern erhebliche spezialisierte Rechenkapazitäten, die zu einem großen Teil durch NVIDIA-GPUs für Rechenzentren bereitgestellt werden. Statt teure KI-Infrastruktur selbst zu erwerben und zu betreiben, mieten viele KI-Entwickler und Unternehmen diese Rechenkapazität bedarfsgerecht oder über kurz- und langfristige Verträge. Blockmates Modell sieht Folgendes vor: Blockmate wird Eigentümer der NVIDIA B200-Hardware;

die Hardware wird in einem spezialisierten US-Rechenzentrum installiert;

Scannit übernimmt Hosting, Überwachung, Wartung und Betrieb der Ausrüstung;

Scannit vermarktet und verkauft die Rechenkapazität des Knotens über GPU-Marktplätze, Rechennetzwerke und direkte Verträge mit KI-Kunden; und

Blockmate erhält den überwiegenden Teil der vom Rechenknoten erzielten Bruttoumsätze. Die anfängliche Laufzeit der Betriebsführung beträgt 36 Monate ab Aufnahme des Betriebs des Rechenknotens. Scannit garantiert weder Auslastung noch Preise oder Umsätze und wird wirtschaftlich angemessene Anstrengungen unternehmen, um die vom Rechenknoten erzielten Nettoumsätze zu maximieren. Erster Einsatz vor geplanter Expansion Blockmate betrachtet den ersten B200-Rechenknoten als Testeinsatz und Nachweis der Tragfähigkeit des Betriebsmodells. Das Unternehmen beabsichtigt, mit dem ersten Rechenknoten reale Betriebsdaten zu folgenden Aspekten zu erheben: Kundennachfrage;

Auslastung;

Mietpreise;

Betriebsverfügbarkeit;

Hosting- und Stromkosten; und

Leistung der verschiedenen Vertriebskanäle. Abhängig von der Leistung des ersten Rechenknotens, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln und den Marktbedingungen will Blockmate weitere Installationen prüfen, darunter größere Konfigurationen mit mehreren Rechenknoten und künftige Generationen von NVIDIA-KI-Hardware. Das Management erwartet derzeit eine betriebliche Nutzungsdauer der B200-Ausrüstung von mehr als fünf Jahren. Diese Erwartung stützt sich unter anderem auf Gespräche mit Neocloud-Betreibern, die NVIDIA-Hardware früherer Generationen noch viele Jahre nach dem ersten Einsatz kommerziell nutzen. Der künftige wirtschaftliche Wert des Rechenknotens wird jedoch von der technologischen Entwicklung, den marktüblichen Mietpreisen, den Betriebskosten und der anhaltenden Kundennachfrage nach seiner Rechenkapazität abhängen. Finanzierung Der Erwerb soll durch eine Kombination aus vorhandenen liquiden Mitteln von Blockmate und Fremdkapital finanziert werden. Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Finalisierung eines geplanten besicherten Darlehens von Carosa Corporation B.V., einer Gesellschaft, die von Blockmates Gründer und Chairman Domenic Carosa kontrolliert wird. Das geplante Darlehen soll zu marktüblichen Konditionen gewährt werden, die einer Finanzierung durch Dritte entsprechen. Bis zur Rückzahlung soll es durch die für das KI-Rechengeschäft zu gründende US-Zweckgesellschaft ("SPV"), die NVIDIA B200-Ausrüstung und die damit verbundenen Einnahmen besichert sein. Bei Vollzug wird das geplante Darlehen aufgrund der Beziehung von Herrn Carosa sowohl zu Blockmate als auch zu Carosa Corporation B.V. eine Transaktion mit einer nahestehenden Partei darstellen. Im Zusammenhang mit dem geplanten Darlehen sollen keine Wertpapiere von Blockmate ausgegeben werden. Das Unternehmen wird weitere Einzelheiten zur Darlehenstransaktion bekannt geben, sobald die endgültigen Konditionen vereinbart sind. Der Vollzug der Darlehenstransaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Aufbau von Blockmates KI-Infrastrukturplattform Der Erwerb des NVIDIA B200-Rechenknotens ergänzt Blockmates übergreifende KI-Infrastrukturstrategie um eine neue operative Ebene. Das Unternehmen baut sein Engagement in drei sich ergänzenden Bereichen aus: KI-Rechenzentrumsinfrastruktur:

Blockmate treibt die Entwicklung seines KI-Rechenzentrums in Wyoming weiter voran. Angestrebt werden bis zu etwa 200 MW Kapazität für KI und Hochleistungsrechnen, vorbehaltlich der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen, Stromverfügbarkeit, technischen Planung, Genehmigungen und weiterer Entwicklungsvoraussetzungen. Der Standort liegt in einem Industriegebiet. Blockmate arbeitet mit der örtlichen Stadtverwaltung am Planungs- und Genehmigungsverfahren. Das Unternehmen hat mehrere konstruktive Gespräche mit lokalen Behördenvertretern geführt und erwartet, diesen Austausch mit fortschreitendem Projekt fortzusetzen. Neocloud-Betreiber mit KI-Rechenkapazität im direkten Eigentum:

Die NVIDIA B200-Transaktion verschafft Blockmate direktes Eigentum an leistungsstarker KI-Rechenhardware, die mit KI-Workloads Umsätze erzielen kann. Kunden- und Vertriebsinfrastruktur:

Über seine Beteiligung an Hivello von rund 50 % auf vollständig verwässerter Basis ist Blockmate auch an einer kundenorientierten digitalen Infrastrukturplattform beteiligt. Hivello hat Bitcoin-Cloud-Mining eingeführt und plant die Expansion in GPU- und KI-Rechenprodukte. Zusammen sollen diese Aktivitäten den Aufbau einer vertikal integrierten KI-Infrastrukturstrategie ermöglichen, die Strom und Rechenzentren, NVIDIA-Rechenhardware im direkten Eigentum sowie den Vertrieb an Kunden umfasst. Kommentare des Managements Domenic Carosa, Gründer und Chairman von Blockmate, erklärte: "Dies ist Blockmates erster direkter Schritt in den KI-Neocloud-Markt. Wir werden die NVIDIA-Hardware besitzen, während Scannit die spezialisierte Infrastruktur, den Betrieb und die Kundenbeziehungen bereitstellt, die erforderlich sind, um diese Rechenleistung im Einsatz zu halten." "Wir beginnen bewusst mit einem Rechenknoten. Ziel ist es, ihn in Betrieb zu nehmen, Umsätze zu erzielen und reale Betriebsdaten zu Auslastung, Preisen und Kosten zu gewinnen. Auf Basis der heutigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen halten wir es für möglich, dass sich das anfänglich in den Rechenknoten investierte Kapital in etwa zwei Jahren amortisiert. Die tatsächlichen Ergebnisse werden jedoch von der Auslastung, den Marktpreisen und den Betriebskosten abhängen." "Besonders wichtig für Blockmate ist die Einbindung in unsere übergreifende Strategie. Wyoming eröffnet uns den Zugang zu groß angelegter KI-Rechenzentrumsinfrastruktur, diese Transaktion verschafft uns NVIDIA-Rechenkapazität im direkten Eigentum, und Hivello bietet eine potenzielle Kunden- und Vertriebsebene. Wir arbeiten auf eine vertikal integrierte KI-Infrastrukturstrategie hin, statt uns auf ein einzelnes Projekt oder Geschäftsmodell zu verlassen." Justin Rosenberg, CEO von Blockmate, ergänzte: "Der erste Rechenknoten ermöglicht es uns, die Wirtschaftlichkeit von KI-Rechenleistung anhand realer Betriebsdaten zu überprüfen, bevor wir wesentlich mehr Kapital einsetzen. Wenn das Modell die Erwartungen erfüllt, kann es unserer Einschätzung nach im Laufe der Zeit durch zusätzliche Rechenknoten und größere Installationen skaliert werden. Dieser Erwerb erweitert unsere vertikale Integration entlang der KI-Wertschöpfungskette - vom Grundstück bis zur GPU-Rechenleistung." Karl Nowak, Chief Executive Officer von Scannit, erklärte: "Unsere Zusammenarbeit mit Blockmate begann vor etwa zwei Jahren über Hivello. Diese Beziehung hat sich weiterentwickelt, während beide Unternehmen ihren Fokus auf digitale Infrastruktur und KI-Infrastruktur ausgeweitet haben." "Die Nachfrage nach unseren GPU-Kapazitäten bleibt hoch. Wir haben uns entschieden, Blockmate bevorzugten Zugang zu verfügbaren Kontingenten zu gewähren, da wir überzeugt sind, dass das Unternehmen mit der Entwicklung des Marktes gemeinsam mit Scannit rasch skalieren kann." Erläuterung zur Bilanz Rund 7 Mio. CAD$ der zum 30. Juni 2026 in Blockmates Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten entfallen auf Mittel, die Hivello über SAFE-Instrumente aufgenommen hat und die gemäß ihren Bedingungen in Hivello-Aktien umgewandelt werden. Es handelt sich um Verpflichtungen von Hivello, nicht um unmittelbar von Blockmate geschuldete Verbindlichkeiten. Die Rechnungslegungsvorschriften verpflichten Blockmate, sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten von Hivello in den Konzernabschluss einzubeziehen. Die Konzernbilanz enthält somit neben Blockmates eigenen Verpflichtungen auch diejenigen von Hivello; dies bedeutet nicht, dass Blockmate selbst 7,05 Mio. C$ aufgenommen hat. Über Scannit Inc. Scannit Inc. ist ein US-amerikanischer Betreiber leistungsstarker NVIDIA-GPU-Infrastruktur für KI-Workloads. Scannit übernimmt Hosting und Betrieb von GPU-Rechenknoten, vermarktet Rechenkapazität über direkte Kundenverträge und Marktplätze Dritter und erbringt Betriebsführungsleistungen für Hardware im Eigentum Dritter. Weitere Informationen finden Sie unter scannit.io. Unternehmenspräsentation Die aktuelle Investorenpräsentation des Unternehmens ist abrufbar unter: https://docsend.com/v/b43ft/mate-2026-deck (ENDE) Über Blockmate Ventures Inc. Blockmate Ventures Inc. (TSXV: MATE) (OTCQB: MATEF) (FSE: 8MH) ist Eigentümer und Betreiber von KI-Infrastruktur. Das Unternehmen baut sein Engagement entlang der KI-Infrastruktur-Wertschöpfungskette aus, einschließlich Rechenzentren, KI-Recheninfrastruktur im direkten Eigentum und Plattformen für den Vertrieb an Kunden. Blockmates Strategie besteht darin, hochwertige KI-Infrastrukturwerte zu besitzen und zu entwickeln, gegebenenfalls mit spezialisierten Betriebspartnern zusammenzuarbeiten und durch disziplinierte Umsetzung, strategische Beziehungen und vertikale Integration langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.blockmate.com Blockmate lädt Anleger ein, sich für den Verteiler des Unternehmens anzumelden, um aktuelle Neuigkeiten, Webinare und Branchenanalysen zu erhalten. Die Anmeldung ist möglich unter: https://www.blockmate.com/subscribe IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS Justin Rosenberg, CEO

Blockmate Ventures Inc.

justin@blockmate.com

+1 647 797 3239 Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden wertpapierrechtlichen Vorschriften. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung zählen unter anderem Aussagen zum erwarteten Kauf, zur Lieferung, Installation und Inbetriebnahme des NVIDIA B200-Rechenknotens; zur Erwartung, dass der Rechenknoten innerhalb von etwa einer Woche nach Lieferung für kommerzielle KI-Workloads verfügbar sein wird; zum Zeitpunkt der Betriebsaufnahme; zur Verfügbarkeit und Auslastung des Rechenknotens; zur künftigen Nachfrage nach KI-Rechenleistung und deren Preisgestaltung; zur vom Management genannten geschätzten Amortisationsdauer des Kapitals; zur erwarteten betrieblichen Nutzungsdauer der Ausrüstung; zu Blockmates Fähigkeit, weitere GPU-Rechenknoten einzusetzen und sein KI-Rechengeschäft zu skalieren; zur geplanten Finanzierung durch Carosa Corporation B.V. sowie zu den erwarteten Konditionen und Sicherheiten dieser Finanzierung; zur Gründung und zum Betrieb der geplanten US-Zweckgesellschaft; zum Fortschritt bei der Entwicklung des KI-Rechenzentrums in Wyoming; zur geplanten Expansion von Hivello in GPU- und KI-Rechenleistung; sowie zu Blockmates übergreifender KI-Infrastrukturstrategie und vertikaler Integration. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf Annahmen, die das Management zum Datum dieser Mitteilung für angemessen hält. Dazu zählen die rechtzeitige Lieferung und Inbetriebnahme der Ausrüstung, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die Kundennachfrage nach KI-Rechenleistung, marktübliche Mietpreise, Auslastungsgrade, die Betriebsverfügbarkeit der Hardware, Betriebs- und Hostingkosten, die Leistungserbringung von Scannit im Rahmen des Betriebsführungsvertrags und die anhaltende Nachfrage nach NVIDIA B200-Rechenleistung. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken und Unsicherheiten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Dazu zählen Änderungen der GPU-Mietpreise, der Auslastung und der Kundennachfrage; technologischer Wandel und die Einführung neuerer GPU-Generationen; Ausfall oder Veralterung der Hardware; Verzögerungen bei Lieferung oder Inbetriebnahme; Strom- und Hostingkosten; Verfügbarkeit und Kosten von Finanzierungen; die Leistung und Finanzlage von Scannit; die Verfügbarkeit von Marktplätzen; regulatorische und steuerliche Aspekte; sowie die weiteren Risiken, die in den auf SEDAR+ verfügbaren Unterlagen des Unternehmens zur laufenden Berichterstattung beschrieben sind. Die in den Kommentaren des Managements genannte geschätzte Amortisationsdauer des Kapitals ist keine Garantie für die künftige Geschäftsentwicklung. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Auslastung, Preisgestaltung, Betriebsaufwendungen und anderen Faktoren wesentlich höher oder niedriger ausfallen. Leser werden davor gewarnt, sich übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen, es sei denn, dies ist nach den geltenden wertpapierrechtlichen Vorschriften erforderlich. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/321135 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/321135

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