TCL Sunpower, ein Unternehmensteil des chinesischen Photovoltaik-Herstellers TCL Zhonghuan, hat seine neue Solarmodul-Serie "SunPower Origin" für Dachanlagen im Wohnbereich vorgestellt. "Das Modulformat bietet erhebliche Vorteile, insbesondere bei Dächern, die nicht perfekt rechteckig sind oder Hindernisse wie Schornsteine aufweisen", erklärte Karin Alberto-Burkhardt, Leiterin Produktmanagement bei TCL Sunpower, gegenüber pv magazine. "Dank der Abmessungen können Installateure mehr Module unterbringen als bei herkömmlichen Modellen. " Die neuen Module basieren auf der Rückkontakt-Zelltechnologie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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