Weniger Umsatz, schmalere Marge, Fertigung künftig in Taiwan und Sternenfels: Der Chipzulieferer aus Garching kappt seinen Ausblick für 2026. Aktionäre reagieren gereizt - zugleich meldet das Management ein Orderbuch auf Rekordniveau.Die Aktie des Halbleiterausrüsters SUSS MicroTec ist am Dienstagvormittag um mehr als elf Prozent eingebrochen. Auslöser ist eine gesenkte Jahresprognose: Weil das Unternehmen seine Fertigung in Garching aufgibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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