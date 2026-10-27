DJ PTA-News: Frequentis AG: GuardX: Recording-Lösung der nächsten Generation für mehr Sicherheit im Luftverkehr

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frequentis AG: GuardX: Recording-Lösung der nächsten Generation für mehr Sicherheit im Luftverkehr

Wien (pta000/27.10.2026/10:00 UTC+1)

• Erfolgreiche Implementierung des Recording-Systems von Frequentis bei Austro Control • GuardX verbessert die Analyse von Störungen und stärkt damit die Flugsicherheit • Entwickelt für die nahtlose Integration in bestehende Flugsicherungsumgebungen • Unterstützt verschlüsselte Kommunikation, rollenbasierte Zugriffskontrolle und lückenlose Prüfpfade

GuardX wurde erfolgreich bei Austro Control, Österreichs nationalem Flugsicherungsdienstleister, eingeführt. GuardX macht die Analyse von Zwischenfällen schneller, effizienter und zuverlässiger und stärkt damit letztlich die Flugsicherheit bei gleichzeitigem geringeren Betriebsaufwand. Im Herzen Europas gelegen, wickelt das Fluginformationsgebiet Wien (FIR, Flight Information Region) täglich rund 4.000 Flugbewegungen ab und ist damit ein wichtiger Korridor für den internationalen Luftverkehr. In diesem Umfeld gewährleistet GuardX die sichere Aufzeichnung und den schnellen Zugriff auf sicherheitsrelevante Kommunikation und Daten. Damit unterstützt die Lösung die Einhaltung regulatorischer Anforderungen, die Untersuchung von Vorfällen sowie die betriebliche Resilienz.

"Die implementierte GuardX-Plattform dient der automatischen Umwandlung von Sprache in Text mithilfe fortschrittlicher KI-basierter Komponenten", erklärt Reinhard Grimm, Frequentis Executive Vice President ATM Civil. "Diese Funktion wird den Zeit- und Kostenaufwand für die Berichterstellung und Analyse erheblich reduzieren. Relevante Informationen werden dadurch schneller verfügbar, und sicherheitsrelevante Vorfälle können effizienter bearbeitet werden."

Das neue System zeichnet die für die Flugsicherung relevante Sprachkommunikation, einschließlich des Sprechfunkverkehrs und der Umgebungsgeräusche, zuverlässig auf. Damit wird eine einheitliche und nachhaltige Grundlage für die Betriebssicherheit, die Untersuchung von Störungen und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen geschaffen

"Das österreichische Flugsicherungsumfeld erfordert einen zuverlässigen Zugriff auf betriebliche Kommunikation und Daten über mehrere Standorte hinweg. GuardX bietet eine zentralisierte Aufzeichnungsplattform, die die Resilienz erhöht, die Administration vereinfacht und uns dabei unterstützt, sichere und effiziente Flugsicherungsdienste bereitzustellen."

Die Implementierung umfasst die Kontrolltürme an den Flughäfen Wien-Schwechat, Graz, Linz, Innsbruck, Klagenfurt und Salzburg sowie die Bezirkskontrollstelle (Area Control Centre, ACC) in Wien. Damit wird eine einheitliche und qualitativ hochwertige Aufzeichnung im gesamten österreichischen Flugsicherungsnetz gewährleistet.

GuardX ermöglicht einen zuverlässigen 24/7-Betrieb sowie eine zentrale Verwaltung, während die Aufzeichnung lokal an den jeweiligen Flugsicherungsstandorten erfolgt. Die Lösung ist zudem zukunftssicher, skalierbar und flexibel erweiterbar. Sie schafft die technische Grundlage, um künftig Sprachkommunikation, Radardaten und Bildschirminhalte der Fluglotsen in einer integrierten Umgebung gemeinsam aufzuzeichnen und wiederzugeben.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit rund 2.900 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von EUR 580,1 Mio. und ein EBIT von EUR 46,8 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

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Aussender: Frequentis AG Innovationsstraße 1 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Stefan Marin Tel.: +431811501074 E-Mail: stefan.marin@frequentis.com Website: www.frequentis.com ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel) Weitere Regulierter Markt in Frankfurt Handelsplätze:

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October 27, 2026 05:00 ET (09:00 GMT)