Fünf dieser sieben Kunden haben nun Umsätze für Zefiro generiert und die Umsätze, die dem Erwerb der Ausrüstung zuzuschreiben sind, beliefen sich im August und September 2026 auf etwa 1,54 Mio. USD, was einem hochgerechneten Jahresumsatz von über 9 Mio. USD entspricht. Dies entspricht den Prognosen des Managements, wonach der Erwerb der Ausrüstung den Umsatz von Zefiro um etwa 10 Mio. USD pro Jahr steigern würde.

Zefiro hat nun aktive Master Service Agreements mit nahezu jedem großen Gasproduzenten im Nordosten der USA, wodurch seine Marktposition in der US-amerikanischen Öl- und Gasindustrie weiter gefestigt wird.

BRADFORD, PENNSYLVANIA / 27. OKTOBER 2026 / IRW-Press / ZEFIRO METHANE CORP. (Cboe Canada: ZEFI) (FWB: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das "Unternehmen", "Zefiro" oder "ZEFI"), ein nordamerikanisches Umweltserviceunternehmen, das sich auf die Methanemissionsminderung und Verfüllung verwaister und endgültig stillzulegender Öl- und Gasbohrlöcher spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass sich das Unternehmen neue Verträge im Rahmen von Master Service Agreements ("MSA") mit drei Unternehmenskunden gesichert hat, wobei es seine erweiterten Kapazitäten nutzt, die durch den im Mai 2026 erfolgten Erwerb der Ausrüstung von Viking Well Service erlangt wurden.

Mit dem Hinzukommen dieser drei neuen MSA-Verträge, von denen zwei mit börsennotierten Unternehmen im Rohstoffsektor unterzeichnet wurden, hat sich Zefiro nun eine kumulierte Gesamtzahl von sieben MSAs gesichert, die erst als direkte Folge des Erwerbs der Ausrüstung von Viking Well Service möglich waren. Darüber hinaus hat Zefiro nun aktive MSA-Verträge mit nahezu allen großen Gasproduzenten in der nordöstlichen Region der USA, womit das Unternehmen seine Präsenz in der Kategorie der Umweltdienstleistungen als bevorzugter Dienstleister für die Privatwirtschaft stärkt.

Bis dato haben fünf dieser sieben neuen MSA-Verträge Umsätze für Zefiro generiert. Umsätze, die dem Erwerb der Ausrüstung von Viking Well Service zuzuschreiben sind, einschließlich der Arbeiten im Rahmen dieser MSAs und für andere Kunden, beliefen sich im August und September 2026 auf etwa 1,54 Mio. USD, was einem hochgerechneten Jahresumsatz von über 9 Mio. USD entspricht und im Einklang mit der zuvor bekannt gegebenen Erwartung des Managements steht, wonach der Erwerb der Ausrüstung von Viking Well Service dazu beitragen würde, den Jahresumsatz von Zefiro um etwa 10 Mio. USD zu steigern. Zefiro meldete kürzlich einen Rekordjahresgewinn von 42,5 Mio. USD für sein Geschäftsjahr 2026.

Auf dem Foto ist eine der Bohranlagen von Zefiro in Michigan zu sehen, die im Rahmen eines Workover-Projekts unter einem der neuen MSA-Verträge zum Einsatz kommt.

Leser, die Nachrichtenaggregationsdienste in Anspruch nehmen, können die vorstehenden Medien möglicherweise nicht einsehen. Eine Fassung dieser Pressemitteilung, die sämtliche Medieninhalte enthält, finden Sie im Bereich "Investors" auf der Website des Unternehmens sowie auf SEDAR+.

Kommentar des Managements

Catherine Flax, Chief Executive Officer von Zefiro, sagte: "Nachdem wir in unseren jüngsten Finanzkennzahlen zum Jahresende einen Rekordjahresumsatz bekannt gegeben haben, freuen wir uns bekannt zu geben, dass der Erwerb der Ausrüstung von Viking Well Service ein Wachstum gemäß unseren Erwartungen angetrieben hat, was sich als starker strategischer Schritt zur weiteren Skalierung unseres Marktanteils erweist. Zwischen Regierungsbehörden und Betreibern aus der Privatwirtschaft verzeichnen wir weiterhin eine anhaltende Nachfrage nach Bohrlochverfüllungsarbeiten im ganzen Land, und wir richten unser Hauptaugenmerk weiterhin darauf, die Position von Zefiro als Marktführer zu behaupten, während sich kontinuierlich neue Möglichkeiten ergeben."

Luke Plants, Senior Vice President of Corporate Development von Zefiro, fügte hinzu: "Es ist einiges an Strategie erforderlich, wenn es darum geht, in dieser Branche Marktanteile zu gewinnen, insbesondere da es ziemlich hohe Hürden bei der Sicherung einer MSA mit Unternehmenskunden gibt. Die bewährte Fähigkeit von Zefiro, qualitativ hochwertige Arbeiten innerhalb des Zeit- und Budgetrahmens mit eigenen internen Teams durchzuführen, hat uns Beziehungen zu vielen Top-Akteuren im Öl- und Gassektor eingebracht. Das Hinzufügen von sieben neuen MSAs seit Mai 2026 ist ein Zeugnis für das von uns aufgebaute Geschäft, und wir freuen uns darauf, unsere Marktposition als eines der führenden US-amerikanischen Unternehmen bei der Verfüllung von Öl- und Gasbohrlöchern weiter zu festigen."

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro Methane Corp. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) ist ein nordamerikanisches Umweltdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Minderung von Methanemissionen und die Verfüllung von verwaisten sowie ausgedienten Öl- und Gasbohrlöchern spezialisiert hat. Über seine operative Tochtergesellschaft Plants & Goodwin, Inc., ein Unternehmen für Bohrdienstleistungen in dritter Generation mit einer mehr als 50-jährigen Unternehmensgeschichte, ist Zefiro entlang des gesamten Lebenszyklus von Bohrlöchern vertikal integriert - von der Messung und Überwachung über die Verfüllung und Stilllegung von Bohrlöchern sowie die Sanierung von Standorten bis hin zur Generierung von CO2-Zertifikaten. Das Unternehmen bedient staatliche und privatwirtschaftliche Kunden in 15 US-Bundesstaaten. Weitere Informationen finden Sie unter zefiroglobal.com.

Ansprechpartner für Anleger

Lucas A. Zimmerman

Managing Director

MZ Group - MZ North America

(949) 259-4987

mailto:ZEFIF@mzgroup.us

http://www.mzgroup.us

Hinweis zu Verweisen auf Unternehmen der Zefiro-Gruppe

In dieser Pressemitteilung bezieht sich der eigenständige Name bzw. Begriff "Zefiro" insgesamt sowohl auf (i) Zefiro Methane Corp. (eingetragen in der Provinz British Columbia, Kanada) als auch auf (ii) die Tochtergesellschaften von Zefiro Methane Corp., sofern nicht ausdrücklich anders angegeben oder aus dem Kontext anderweitig hervorgeht. Ebenso beziehen sich sprachliche Formulierungen in der ersten Person wie "wir", "unser" und "uns" ebenfalls gemeinsam auf Zefiro Methane Corp. und seine Tochtergesellschaften, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben oder aus dem Kontext anderweitig hervorgeht.

In Fällen, in denen ein bestimmtes Unternehmen identifiziert werden muss, wird in der Regel der genaue rechtliche Name des betreffenden Unternehmens angegeben (z. B. würde "Zefiro Methane Corp." sich ausschließlich auf dieses Unternehmen beziehen und nicht auf eine seiner Tochtergesellschaften).

Diese Konvention dient lediglich der Übersichtlichkeit, um den Anlegern einfache und verständliche Informationen zu vermitteln. Eine umfassende Übersicht über die Tochtergesellschaften von Zefiro Methane Corp., die gemeinsam unter dem Namen bzw. Begriff "Zefiro" zusammengefasst werden, findet sich im jüngsten Management's Discussion and Analysis (MD&A) des Unternehmens, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca/ abgerufen werden kann.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich unter anderem an Begriffen wie "geht davon aus", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "schätzt", "möglicherweise", "wird", "sollte", "könnte", "potenziell" und ähnlichen Ausdrücken erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Diese Aussagen umfassen unter anderem Erwartungen hinsichtlich der operativen Aussichten des Unternehmens, bestehender und erwarteter Master Service Agreements sowie anderer privater und/oder staatlicher Aufträge, der erwarteten Vorteile des Erwerbs der Ausrüstung von Viking Well Service, der erwarteten Umsätze, der auf das Jahr hochgerechneten Umsatzrate und der finanziellen Leistung, des Zeitplans und des Umfangs der Projektdurchführung, privater und/oder staatlicher Finanzierungen und Arbeitsgenehmigungen, Geschäftsmöglichkeiten sowie des künftigen Geschäftsbetriebs. Solche Aussagen basieren auf Annahmen, die von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet werden, darunter die fortgesetzte Verfügbarkeit privater und/oder staatlicher Finanzmittel, erwartete Projektzeitpläne und Arbeitsumfänge, der rechtzeitige Erhalt erforderlicher Genehmigungen und Zulassungen, die Verfügbarkeit von Personal und betrieblichen Ressourcen sowie das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen der wirtschaftlichen, regulatorischen oder Marktbedingungen.

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Erklärung in Bezug auf externe Investor-Relations-Unternehmen

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