Der Wochenauftakt am 26. Oktober brachte den deutschen Nebenwerten eine spürbare Erholung. Der MDAX gewann 1,4 Prozent auf 30.288 Punkte, der SDAX legte 1,2 Prozent auf 18.333 Zähler zu, und der TecDAX schloss mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 4.061 Punkten. Der DAX stieg um 0,9 Prozent auf 25.411 Punkte. Rückenwind kam vom Ifo-Geschäftsklima, das zum sechsten Mal in Folge zulegte und den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2023 erreichte. Dazu erholten sich Technologiewerte nach den jüngsten Verlusten. Im TecDAX lagen ATOSS Software und OHB mit Gewinnen von jeweils fast 9 Prozent vorn. Im MDAX ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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