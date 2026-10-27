EDAGs vorläufige Zahlen für das dritte Quartal 2026 spiegeln weiterhin anhaltenden Gegenwind im Markt wider: Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 8,7% auf EUR 164,4 Mio., während sich das bereinigte EBIT auf EUR 4,5 Mio. verbesserte und die Marge im Jahresvergleich um 100 Bp auf 2,7% stieg. Die anhaltende Zurückhaltung der Automobilkunden, geringere Projektabrufe sowie eine Verlagerung hin zu Inhouse-Engineering veranlassten das Management, die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 auf einen Rückgang von bis zu ca. 10% zu senken. Die Prognose für die bereinigte EBIT-Marge von bis zu ca. 3% wurde hingegen bestätigt. Wir senken unsere Umsatzschätzungen für 2026, lassen unsere Profitabilitätsprognosen jedoch unverändert. Während 2026 ein Übergangsjahr bleibt, erwarten wir ab 2027 eine kräftigere Erholung, getragen von einer möglichen Belebung der Nachfrage im Automobilsektor, einem wachsenden Engagement im Bereich Verteidigung (Defence) sowie den vollständig greifbaren Effekten der Kostensenkungen. Wir bestätigen unser BUY-Rating mit einem Kursziel von EUR 4,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/edag-engineering-group-ag
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