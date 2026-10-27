Der Halbleiter-Ausrüster Suss Microtec - Plusvisionen hatte gestern HIER berichtet - kürzt seine Prognose empfindlich. Der Grund dafür seien Produktionsverlagerungen und eine angespannte Liefersituation. Die Aktie fällt zeitweise um rund 13 Prozent auf unter 46 Euro. Suss will seine Produktionsaktivitäten künftig auf die beiden größten Fertigungsstandorte des Unternehmens zu konzentrieren. Die Fertigung der Mask Aligner wird schrittweise am Standort ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Plusvisionen.de