Zug - Die Wiseqey-Gruppe baut über ihre Tochter Wisesat.Space die Zusammenarbeit mit dem indischen Satellitenhersteller Kaynes Space Technology aus. Gemeinsam wollen sie Sicherheitslösungen für in Indien gefertigte Satelliten entwickeln, wie sie am Dienstag mitteilten. Zum Einsatz kommen sollen auch Technologien der ebenfalls zu Wiseqey gehörenden Sealsq, die auf sichere Halbleiter und quantenresistente Kryptografie spezialisiert ist. Die Lösungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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