Basel - Novartis ist am Dienstag zu seinem altbewährten Muster zurückgekehrt: Der Pharmakonzern hat mit den vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal 2026 besser als erwartet abgeschnitten und die Gewinnprognose für das Gesamtjahr erhöht. Dieses Muster hatte der Basler Konzern zuvor viele Quartale lang wiederholt, bis der Patentschutz für sein Multi-Milliarden Herzmittel Entresto in den USA auslief und die ersten Nachahmer auf den Markt kamen. Die Folge: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab