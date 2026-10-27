Unternehmen legen den Schwerpunkt auf kontinuierliche Optimierung, praxisorientierte KI und eine engere Verzahnung von Personalwesen und Finanzwesen. Das besagt ein Bericht von ISG Provider Lens

Unternehmen in Europa betrachten Workday zunehmend als langfristige Geschäftsinvestition und passen die Plattform an sich ändernde geschäftliche Anforderungen an, anstatt die Implementierung als einmaliges Projekt zu betrachten. Dies geht aus einem neuen Forschungsbericht hervor, der heute von der Information Services Group ISG (Nasdaq: III veröffentlicht wurde, eine global tätige, auf KI ausgerichtete Technologie- und Beratungsfirma.

Der Bericht "2026 ISG Provider Lens Workday Ecosystem" für Europa kommt zu dem Schluss, dass Unternehmen Anbieter von Workday-Diensten anders bewerten. Sie suchen bei ihren Partnern zunehmend nach Fachwissen in der Unternehmensberatung, Branchenkenntnissen und regionaler Erfahrung, um ihre übergeordneten Transformationsziele zu erreichen.

"Eine erfolgreiche Workday-Implementierung reicht nicht mehr aus, um sich als Dienstleister von der Konkurrenz abzuheben", sagte Stacey Cadigan, Partnerin bei ISG Human Capital Management and Enterprise Transformation. "Unternehmen beurteilen Anbieter zunehmend danach, inwieweit sie sinnvolle Verbesserungen vorschlagen und messbare Ergebnisse vorweisen können."

Europäische Unternehmen verfolgen bei der Integration von KI in Workday zunehmend einen praxisorientierten Ansatz und konzentrieren sich dabei auf konkrete geschäftliche Probleme statt auf isolierte Anwendungen. Unternehmen konzentrieren sich auf repetitive Aufgaben und ineffiziente Prozesse, bei denen Automatisierung den manuellen Aufwand reduzieren und die Produktivität steigern kann. Zudem suchen sie nach Möglichkeiten, die Interaktion der Mitarbeiter zu vereinfachen und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Mit der Verfügbarkeit neuer KI-Funktionen stehen Unternehmen vor der Entscheidung, welche Funktionen sie priorisieren und wie sie deren Wirksamkeit messen sollen. Klare Ziele werden für diese Investitionen immer wichtiger.

Das Interesse an Workday Financial Management wächst europaweit, wodurch sich die Rolle der Plattform über ihre etablierten Anwendungen für das Personalmanagement hinaus ausweitet. Unternehmen streben eine engere Verknüpfung zwischen Personalentscheidungen und Finanzplanung an, um ihre Geschäftsleistung zu verbessern. Besonders deutlich zeigt sich die Nachfrage im öffentlichen Sektor, im Hochschulwesen und in dienstleistungsorientierten Branchen. Da sich die Prioritäten von Personalwesen und Finanzwesen immer mehr annähern, erwarten Unternehmen zunehmend von Anbietern, dass sie die technischen Kompetenzen von Workday mit Fachwissen im Bereich der Finanztransformation, Erfahrung mit Betriebsmodellen und Branchenkenntnissen ergänzen.

Regulatorische Anforderungen bestimmen, wie multinationale Unternehmen in Europa ihre Workday-Umgebungen gestalten. Unternehmen benötigen länderübergreifend einheitliche Prozesse, müssen dabei jedoch Unterschiede bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung, den Beschäftigungspraktiken und den Anforderungen an Betriebsräte berücksichtigen. Die EU-Richtlinie zur Lohntransparenz schafft Nachfrage nach Tools, die Arbeitgebern helfen, Gehaltsunterschiede zu identifizieren, zu erklären und zu beseitigen. Anbieter reagieren auf diese Bedürfnisse, indem sie wiederverwendbare Anwendungen für die Einhaltung regionaler Vorschriften entwickeln. Die Kombination aus regulatorischem Wissen und Workday-Expertise hilft Kunden, lokale Verpflichtungen ohne umfangreiche kundenspezifische Entwicklungen zu erfüllen.

"KI verändert nicht nur, was Unternehmen mit Workday erreichen können, sondern auch, wie Dienstleistungen erbracht werden", sagte Gaurang Pagdi, Hauptautor des Berichts. "Automatisierung kann den Implementierungsaufwand reduzieren und so die Erwartungen der Kunden hinsichtlich schnellerer Bereitstellung, geringerer Kosten und gleichbleibender Qualität erfüllen."

Der Bericht beleuchtet zudem weitere Trends im europäischen Workday-Ökosystem, darunter den zunehmenden Einsatz vorkonfigurierter Umgebungen zur Vereinfachung der Implementierung sowie Veränderungen auf dem Anbietermarkt, da spezialisierte Anbieter ihr Leistungsspektrum ausweiten.

Weitere Aspekte zu den Herausforderungen im Zusammenhang mit Workday, denen Unternehmen in Europa gegenüberstehen, sowie Empfehlungen von ISG zu deren Bewältigung finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points-Briefing hier.

Der Bericht bewertet die Leistungsfähigkeit von 22 Anbietern in vier Bereichen: Transformationsdienstleistungen, Bereitstellungs- und Integrationsdienstleistungen, Leistungs- und Optimierungsdienstleistungen sowie Innovation im Zusammenhang mit Workday.

Der Bericht benennt Accenture, Cognizant, Deloitte, Kainos, PwC und Strada als "Leader" in allen vier Quadranten. HR Path und KPMG werden jeweils in drei Quadranten als "Leader" bezeichnet. Invisors, Mercer und TCS werden jeweils in einem Quadranten als "Leader" aufgeführt.

Darüber hinaus wird Invisors in zwei Quadranten als "Rising Star" bezeichnet laut Definition von ISG ein Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial". CloudRock wird in einem Quadranten als "Rising Star" aufgeführt.

Im Bereich Kundenerlebnis wurde Hexaware unter den Dienstleistern des Workday-Ökosystems zum globalen "ISG CX Star Performer" für das Jahr 2026 gekürt. Hexaware erzielte in der "Voice of the Customer"-Umfrage von ISG, die Teil des Programms ISG Star of Excellence ist, die beste Bewertung für die Qualität in der Branche für Technologie und Unternehmensdienstleistungen.

Individuell angepasste Versionen des Berichts sind erhältlich von Deloitte und PwC.

Der Bericht "2026 ISG Provider Lens Workday Ecosystem" für Europa ist für Abonnenten oder zum einmaligen Kauf verfügbar auf dieser Webseite.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III ist ein weltweit tätiges, auf KI spezialisiertes Technologie- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an vorderster Front, wenn es darum geht, mithilfe von KI Unternehmen dabei zu unterstützen, operative Exzellenz und schnelleres Wachstum zu erzielen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine eigenen Marktdaten und -analysen, sein fundiertes Wissen und seine Kompetenz im Umgang mit Anbieter-Ökosystemen sowie für die Fachkompetenz seiner weltweit 1.500 Experten, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

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