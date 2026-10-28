Durch die Zusammenführung von GlobalLogic und Hitachi Digital Services unter einer einzigen globalen Marke Hitachi Digital werden End-to-End-Lösungen bereitgestellt, die Unternehmen in komplexen, geschäftskritischen Branchen dabei unterstützen, ihre geschäftliche Transformation voranzutreiben.

Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi") gibt heute bekannt, dass am 1. April 2027 das neue globale Digitaldienstleistungsunternehmen Hitachi Digital Inc. ("Hitachi Digital") gegründet wird, entsprechend dem im Januar 2026 angekündigten Integrationsplan1. Hitachi Digital wird die US-Tochtergesellschaften von Hitachi, GlobalLogic Inc. ("GlobalLogic") und Hitachi Digital Services LLC ("Hitachi Digital Services"), unter dem Dach eines einzigen Unternehmens unter der Marke Hitachi vereinen. Hitachi Digital wird die digitale Transformation von Unternehmen an der Schnittstelle von Cloud, Daten und KI konsequent zu konkreten Geschäftsergebnissen führen. Mit rund 35.000 Fachkräften in 27 Ländern und mehr als 880 aktiven Kunden verbindet Hitachi Digital Produkt- und Softwareentwicklung mit Fachwissen im Bereich Unternehmenssysteme und Betriebsabläufe gestützt auf mehr als 100 Jahre Erfahrung beim Aufbau und Betrieb geschäftskritischer Infrastrukturen.

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Hitachi unveils a new global digital services company turning cloud, data and AI into measurable business outcomes: Hitachi Digital

Hitachi Digital liefert nachhaltige Lösungen sowohl für den physischen als auch für den digitalen Technologiestack, entwickelt neue digitale Produkte und KI-Funktionen für seine Kunden, modernisiert die dahinterstehende Unternehmensinfrastruktur und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb in großem Maßstab. Der Erfolg dieser einzigartigen Kombination wird von den Teams von Hitachi Digital vorangetrieben, deren Kern die "Forward Deployed Engineers" (FDEs) bilden, die Kunden weltweit unterstützen.

"Unsere Kunden brauchen einen Partner, der versteht, wie eine Branche funktioniert, enge Beziehungen innerhalb des Technologie-Ökosystems pflegt und gleichzeitig Neues entwickelt, die zugrunde liegenden Systeme modernisiert und dafür sorgt, dass unternehmensweit alles reibungslos läuft", sagte Anand Birje, CEO und Vorstandsvorsitzender von Hitachi Digital. "Hitachi Digital vereint digitales Engineering und Betrieb unter einem Dach auf globaler Ebene und gestützt auf unsere industrielle Expertise. Wir können für unsere Kunden der ganzheitliche vertrauenswürdige Partner sein von der Strategie bis zum Betrieb und entwickeln die Lösungen, auf die sich die Welt verlässt."

Die digitale Transformation in großem Maßstab vorantreiben

Hitachi Digital wird als strategischer Partner über den gesamten Transformationszyklus hinweg fungieren und fundiertes Fachwissen in wichtigen vertikalen Branchen sowie auf das KI-Zeitalter ausgerichtete Dienstleistungsbereiche einbringen, darunter "Physical AI", "Data and Intelligence", "Cloud","Site Reliability Engineering (SRE)" sowie "Enterprise Applications". Die Erkenntnisse und das technische Know-how, die Hitachi Digital durch die Bereitstellung dieser umfassenden Dienstleistungen gewinnt, werden die Differenzierung im Bereich des geistigen Eigentums weiter vorantreiben, darunter auch "HMAX by Hitachi" ("HMAX"), eine Lösungssuite der nächsten Generation, die die Leistungsfähigkeit der KI in die soziale Infrastruktur einbringt. Darüber hinaus werden unsere strategischen Allianzpartnerschaften über den gesamten Tech-Stack hinweg ausgebaut und verstärkt von der Datenebene bis hin zu innovativen KI-Forschungslaboren.

Die beiden Unternehmen, die sich zu Hitachi Digital zusammengeschlossen haben, wurden von führenden Branchenanalysten für ihre herausragenden Kompetenzen gewürdigt, was dazu führte, dass sie von ISG Research als "Leader" in den Bereichen "Intelligente Robotik und physische KI-Dienstleistungen", "Digitale Engineering-Dienstleistungen" sowie "Generative KI-Dienstleistungen" eingestuft wurden.

"Hitachi Digital Services wurde für die Vernetzung von Edge-Intelligenz, Robotik und KI-gesteuerten Entscheidungsebenen in sicheren, geschäftskritischen Umgebungen ausgezeichnet. GlobalLogic hat seine herausragenden Stärken in den Bereichen Augmented Design, F&E-Dienstleistungen, intelligente Betriebsabläufe und vernetzte Nutzererlebnisse sowie integrierte Plattform- und Anwendungsdienste unter Beweis gestellt, indem das Unternehmen mit Beratung, KI-orientierter Entwicklung und fundiertem Fachwissen vorangegangen ist. Diese Ergebnisse sind das Ergebnis dessen, was heute die Alleinstellung von Hitachi Digital ausmacht eine Verschmelzung von langjähriger Branchenerfahrung mit KI-Orchestrierung auf Unternehmensniveau", sagte Gowtham Sampath, Assistant Director und Principal Analyst bei ISG Research.

Physical AI beschleunigen

Was Hitachi Digital darüber hinaus auszeichnet, ist das langjährige Know-how der Hitachi-Gruppe im Bereich der Betriebstechnologie (OT) und ihre Fachkenntnisse in industriellen Geschäftsfeldern. Gestützt auf dieses Wissen wird Hitachi Digital die Umsetzung von "Enterprise AI" und "Physical AI" in Branchen wie Fertigung, Mobilität und Energie sowie gruppenweit im Rahmen seiner "Customer Zero"-Initiativen vorantreiben. Der Umsatz aus Synergien mit der Hitachi Group stieg bei Hitachi Digital im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr um 46 Prozent.

Im Mittelpunkt der Arbeit innerhalb der Hitachi-Gruppe stehen die FDEs des Unternehmens, die direkt in den Betriebsumgebungen der Kunden tätig sind, um die KI-Fähigkeiten in die Praxis umzusetzen. Diese Teams aus KI-Spezialisten, Datenwissenschaftlern und Ingenieuren arbeiten eng mit Kunden und Technologiepartnern zusammen, um neue KI- und digitale Fähigkeiten in komplexen Unternehmens- und Betriebsumgebungen anzuwenden.

Hitachi Digital wird sein Wachstum durch Investitionen in Fachkräfte in den Bereichen KI, Daten und Cloud darunter auch FDEs sowie durch den Ausbau von Partnerschaften und Übernahmen im gesamten Technologie-Ökosystem weiter vorantreiben. Darüber hinaus wird Hitachi Digital die Einführung von Lumada 3.0 vorantreiben, um die gemeinsame Entwicklung von Innovationen mit Kunden zu fördern und sein Geschäft weiter auszubauen.

"Mit der Gründung von Hitachi Digital wird sich Hitachi zu einem globalen Anbieter digitaler Dienstleistungen entwickeln, der in der Lage ist, End-to-End-Lösungen anzubieten von Enterprise-KI bis hin zu Physical AI, sagte Jun Abe, Executive Vice President und Leiter des Bereichs Digital Systems Services bei Hitachi. "Indem wir das digitale Engineering von GlobalLogic mit der Unternehmens- und Betriebskompetenz von Hitachi Digital Services vereinen und das FDE-Team als treibende Kraft nutzen, zusammen mit Hitachis OT- und Fachwissen im Bereich der sozialen Infrastruktur, werden wir unsere Kunden während ihrer gesamten Geschäftstransformation begleiten und ihnen helfen, die Wertschöpfung zu maximieren. Durch diese Bemühungen werden wir die digitale Transformation unserer Kunden weltweit entscheidend vorantreiben, das Wachstum von Lumada 3.0 fördern und zu der integrierten Gesellschaft beitragen, die in Hitachis Managementplan 'Inspire 2027' vorgesehen ist."

Verwandte Links

Hintergrundinformationen: Hitachi Digital Inc.

Über Hitachi Digital Inc.

Hitachi Digital, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hitachi, Ltd., ist ein weltweit tätiges Unternehmen für digitale Dienstleistungen, das Organisationen in komplexen, geschäftskritischen Branchen dabei unterstützt, Cloud, Daten und KI in messbare Geschäftsergebnisse umzusetzen. Das Unternehmen entstand aus dem Zusammenschluss von GlobalLogic und Hitachi Digital Services und vereint digitale Entwicklung und den Betrieb von Enterprise-KI bis hin zu Physical AI mit rund 35.000 Fachkräften in 27 Ländern. Hitachi Digital entwickelt das, worauf sich die Welt verlässt. www.hitachidigital.com

Über Hitachi, Ltd.

Mit seinem Social Innovation Business (SIB), das IT, OT (Operational Technology) und Produkte vereint, strebt Hitachi danach, weltweit führend bei der kontinuierlichen Transformation der sozialen Infrastruktur durch Digitalisierung zu sein und so zu einer harmonischen Gesellschaft beizutragen, in der Umwelt, Wohlbefinden und Wirtschaftswachstum im Gleichgewicht stehen. Hitachi ist weltweit in vier Sektoren tätig Digital Systems Services, Energy, Mobility und Connective Industries sowie mit einer strategischen SIB-Geschäftseinheit, die sich auf neue Wachstumsbereiche konzentriert. Mit "Lumada" als Kernkompetenz schafft Hitachi Mehrwert, indem es Daten, Technologie und Fachwissen kombiniert, um Herausforderungen von Kunden und der Gesellschaft zu lösen. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 (Ende: 31. März 2026) belief sich auf insgesamt 10.586,7 Milliarden Yen, bei 606 konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 290.000 Mitarbeitern weltweit. www.hitachi.com

Markenhinweis

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1 Pressemitteilung vom 29. Januar 2026: Hitachi Announces Plans to Integrate GlobalLogic and Hitachi Digital Services to Accelerate Global Growth of Lumada 3.0

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Pressekontakt

Amanda Naiman

Head of Communications, Hitachi Digital

amanda.naiman@globallogic.com