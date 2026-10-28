Gold - die nächste Chance?: Gold bei 4.000 Dollar: China kauft - und drei Minenwerte machen Tempo!

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Hohe Ölpreise, hartnäckige Inflation und Zinssorgen setzen Gold unter Druck. Der Preisrückgang lockt in China Käufer an.

Anzeige/Werbung - Bezahlte Marketingmitteilung zu Fury Gold Mines Ltd., Sierra Madre Gold and Silver Ltd. und Skeena Resources Ltd. Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Fury Gold Mines Ltd., Sierra Madre Gold and Silver Ltd. und Skeena Resources Ltd. · Auftraggeber: SRC swiss resource capital AG · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 28. Oktober 2026, 5:28 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Analysten führen den anhaltenden Druck auf den Goldpreis unter anderem auf hohe Ölpreise, hartnäckige Inflation und Zinssorgen zurück. Anhaltend hohe Zinsen machen das zinslose Edelmetall gegenüber den aktuell hohen Renditen für Anleihen weniger attraktiv. Gleichzeitig aber kann sich Anlegern bei länger anhaltender Inflation die Frage stellen, welche Rendite nach Abzug der Teuerung tatsächlich übrig bleibt und wie stabil die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen angesichts immer höherer Renditen auf lange Sicht ist. Dies schließlich könnte physisch gehaltenes Gold als Anlage ohne Gegenparteirisiko wieder stärker in den Fokus rücken.

Dass niedrigere Goldpreise Käufer anlocken können, zeigte sich zuletzt auf dem Shuibei-Markt in Shenzhen: Berichten zufolge löste der Rückgang des Goldpreises rege Käufe physischen Goldesaus1. Auch die chinesische Zentralbank setzte ihre Einkaufstour fort und erhöhte ihre Goldreserven im September 2026 um 23 Tonnen - so stark wie seit Oktober 2023 nicht mehr.



Quelle: Eigene Darstellung mit KI-Unterstützung | Daten: World Gold Council

Seit Jahresbeginn summierten sich Chinas Zukäufe damit auf 103 Tonnen. Ende Septemberbeliefen sich die offiziellen Goldbestände auf 2.410 Tonnen beziehungsweise 8,5% der gesamten Reserven2. Die private Nachfrage zeigt dagegen ein gemischtes Bild: Die Großhandelsnachfragein China lag im dritten Quartal laut World Gold Council 21% unter dem Vorjahr.

Die Entwicklung zeigt: Kurzfristiger Preisdruck und langfristige Nachfrage können durchaus nebeneinander bestehen. Davon können auch Gold- und Silberunternehmen profitieren - sofern sie ihre Projekte wirtschaftlich weiterentwickeln, ihre Produktion ausbauen oder zusätzliche Ressourcen erschließen.

Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP), Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) und Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) verfolgen dabei unterschiedliche Ansätze: von der Erweiterung hochgradiger Goldmineralisierung über den Ausbau einer bestehenden Produktion bis zum Bau einer neuen Gold-Silber-Mine.

Fury Gold Mines erweitert hochgradige Goldmineralisierung bei "Eau Claire'!

Mit der Meldung jüngster Bohrergebnisse setzt Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) die Serie hochgradiger Treffer auf seinem zu 100% unternehmenseigenen "Eau Claire'-Goldprojekt in Québec fort. Bereits Ende August hatte das Unternehmen unter anderem 14,41 g/t Gold über 3,92 Meter und 7,74 g/t über 1,96 Meter gemeldet. Die nun veröffentlichten Ergebnisse knüpfen quasi nahtlos daran an: Besonders hervorzuheben sind dabei 14,95 g/t Au über eine wahre Mächtigkeit von 4,25 Meter aus Bohrloch 26EC-131. Der Abschnitt liegt rund 60 Meter entlang der mineralisierten Struktur oberhalb ("up-dip") einer historischen hochgradigen Mineralisierung und unterstreicht die Kontinuität des Goldsystems.

Weitere bemerkenswerte Treffer finden sich in den 13,15 g/t Au über 1,50 Meter aus Bohrung 26EC-130, den 6,81 g/t Au über 1,39 Meter aus Bohrung 26EC-132 und den 7,03 g/t Au über 1,50 Meter aus Bohrung 26EC-122.



Quelle: Fury Gold Mines

Im Rahmen der zweiten Phase seines rund 25.000 Meter umfassenden Bohrprogramms hat Fury bislang 21.857 Bohrmeter in 46 Bohrlöchern niedergebracht. Fünf Bohrlöcher wurden aufgegeben, drei waren zum Zeitpunkt der Meldung noch in Arbeit. Ziel ist es, die geologische Sicherheit der Ressource zu erhöhen und Teile der bislang "abgeleiteten'-Mineralressourcen in höher eingestufte Kategorien zu überführen. Das Unternehmen plant, 2027 gemeinsam mit einer Vor-Machbarkeitsstudie eine aktualisierte Ressourcenschätzung vorzulegen.

Sierra Madre Gold and Silver: Mehr Durchsatz für "La Guitarra'!

Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) treibt die Weiterentwicklung seines produzierenden mexikanischen Gold-Silber-Komplexes "La Guitarra' entschlossen voran. Der aktuelle Fokus liegt dabei auf der schrittweisen Steigerung der Verarbeitungskapazität. Das nämlich stellt einen wesentlichen Faktor für die Verarbeitung von künftig größeren Erztonnagen und zur Verbreiterung der Produktionsbasis dar.

Ende September meldete das Unternehmen, dass die Aufbereitungsanlage bereits einen Durchsatzvon bis zu 720 Tonnen pro Tag erreicht hatte. Damit lag der Wert mehr als 40% über der ursprünglichen Auslegung von 500 Tonnen täglich.



Quelle: Sierra Madre Gold and Silver

Parallel zum Ausbau der Aufbereitungsanlage treibt Sierra Madre die untertägige Erschließung der drei Minen "Guitarra', "Nazareno' und "Coloso' voran, um die Versorgung der erweiterten Anlage mit Erz sicherzustellen. Seit Juni 2026 wurden rund 2,6 Kilometer Entwicklungsstreckenaufgefahren.

In "Nazareno' zeigen die bisherigen Abbauergebnisse laut Unternehmen höhere Goldgehalte als in der Ressourcenschätzung von 2023 angenommen.



Quelle: Sierra Madre Gold and Silver, Ressourcenschätzung 2023

In "Guitarra' erschließt Sierra Madre weitere Abbaubereiche, darunter das Vorkommen "Los Angeles'. Auch "San Raphael I' und "II' sollen mit der Erschließung höhergradiger Bereichezusätzliche Produktionsbeiträge liefern.



Quelle: Sierra Madre Gold and Silver

Zusätzliches langfristiges Potenzial für eine erweiterte Produktionsbasis innerhalb des "La Guitarra'-Komplexes bietet der "East District'. Im gesamten "La Guitarra'-Distrikt wurden laut Unternehmen bislang rund 59 Kilometer mineralisierte Strukturen kartiert, davon im "East District' mehr als 25 Kilometer Gänge in Metasedimenten und mehr als 13 Kilometer in vulkanischen Gesteinen. Ein geplantes Bohrprogramm von mehr als 30.000 Meter soll die dortigen Gangsysteme näher untersuchen.



Quelle: Sierra Madre Gold and Silver

Für "Santa Ana' liegt bereits ein erstes Minendesign vor. Sierra Madre prüft einen Zugangsbau ab 2027.

Skeena Gold & Silver: "Eskay Creek' rückt der Produktion näher

Mit "Eskay Creek' entwickelt Skeena (WKN: A3CRER) im kanadischen "Golden Triangle' nach Unternehmensangaben eine der hochgradigsten Tagebau-Goldminen weltweit. Die Reservenbelaufen sich auf 39,8 Millionen Tonnen mit 3,3 Millionen Unzen Gold und 88 Millionen Unzen Silber, das sind insgesamt 4,6 Mio. Unzen Goldäquivalent (AuÄq). Die tagebaubezogenen "gemessenen und angezeigten'-Ressourcen werden mit 5,5 Mio. Unzen AuÄq ausgewiesen. Darin sind die in Reserven überführten Ressourcen bereits enthalten. Ressourcen und Reserven dürfen deshalb nicht addiert werden.



Quelle: Skeena Gold & Silver

Besonders ambitioniert sind die Produktionspläne: Laut Machbarkeitsstudie von 2023 soll Eskay Creek in den ersten fünf Jahren durchschnittlich rund 450.000 Unzen Goldäquivalent jährlichliefern, bei hochgradigen 5,5 g/t AuÄq. Die Studie kalkulierte durchschnittliche "All-in Sustaining Costs' ("AISC') von 687 US-Dollar je Unze Goldäquivalent über die Minenlaufzeit (Co-Product-Basis, Basispreise 1.800 US-Dollar je Unze Gold und 23 US-Dollar je Unze Silber). Diese historische Schätzung berücksichtigt spätere Änderungen bei Finanzierung, Royalties und Investitionskosten nicht vollständig.



Quelle: Skeena Gold & Silver, Machbarkeitsstudie 2023

Dass der der "Eskay Creek'-Minenbau voran geht, zeigt der kontinuierliche Baufortschritt. Nach Angaben des Unternehmens lag dieser zum 30. September 2026 bei über 75% und die Beschaffung war zu über 90% abgeschlossen. Die erste Produktion peilt das Unternehmen weiterhin für das zweite Quartal 2027 an, die kommerzielle Produktion für das dritte Quartal 2027. Das schließlich lässt auch Skeenas Übergang zum Produzenten näherrücken.



Quelle: Skeena Gold & Silver

Auch finanziell hat das Unternehmen die Weichen gestellt. Mit der Platzierung von Senior Secured Notes über 750 Millionen USD (8,5%, fällig 2031) refinanzierte das Unternehmen sein bisheriges Projektfinanzierungspaket und kaufte zugleich 66,67% des Goldstreams zurück. Das schließlich erhöht die Flexibilität und die Goldpreis-Hebelwirkung, die bei einem längerfristig höheren Preisniveau entsprechend stärker ausfallen kann.

Zusätzlichen Rückenwind erhält "Eskay Creek' durch die Infrastruktur im "Golden Triangle'. Im Juli 2024 kündigten die kanadische Bundesregierung und die Provinz British Columbia gemeinsame Investitionen von 195 Millionen CAD an, um die Highways 37, 37A und 51 im Nordwesten der Provinz auszubauen. Die Arbeiten sollen bis Ende 2030 laufen3. Davon kann mittelfristig auch "Eskay Creek' profitieren.

Fazit:

Jenseits kurzfristiger Preiswetten erfährt der Goldpreis weiterhin langfristige Unterstützung vor allem durch Zentralbanken, die ihre Reserven zunehmend diversifizieren. Ähnliches gilt für Silber, das durch seine Doppelrolle als Anlage- und Industriemetall von der Nachfrage unter anderem aus KI-Infrastruktur, Automobilbau und Stromnetzen profitieren könnte - auch wenn die industrielle Silbernachfrage 2025 laut Silver Institute insgesamt um 3% zurückging.

Aus diesem Umfeld können sich für Edelmetallunternehmen wie Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP), Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) und Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) spannende Wachstums- und Entwicklungschancen ergeben: für Fury durch weitere Bohrungen und damit eine möglicherweise stärkere Ressourcengrundlage bei "Eau Claire', für Sierra Madre mit dem Ausbau der Produktion auf "La Guitarra' und für Skeena mit dem Schritt, "Eskay Creek' in die Produktion zu überführen.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

1 https://www.globaltimes.cn/page/202610/1372937.shtml

2 https://seekingalpha.com/article/4954704-china-gold-market-update-q3-ends-with-strong-official-gold-buying sowie World Gold Council: https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2026/10/china-gold-market-update-q3-ends-strong-official-gold-buying/

3 https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2024/07/canada-and-bc-invest-in-infrastructure-upgrades-to-support-critical-minerals-development-in-northwest-bc-and-create-jobs-across-the-province.html

Fury Gold Mines Ltd.: Pressemitteilungen vom 25. August und 26. Oktober 2026; Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Pressemitteilung vom 28. September 2026 und Unternehmenspräsentation Oktober 2026; Skeena Resources Ltd. (Skeena Gold & Silver): Technischer Bericht zur Machbarkeitsstudie (Dezember 2023), Pressemitteilungen zur Anleihe (April 2026) und Unternehmenspräsentation Oktober 2026; Silver Institute: Pressemitteilung zum World Silver Survey vom 15. April 2026.

Intro-Bild: Skeena Gold & Silver.

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