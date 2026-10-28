Milliardenmärkte im Visier: Warum Novo Nordisk, Airbus und HPQ Silicon trotz widriger Bedingungen überraschende Chancen bieten!

Das ganze Jahr schon ist es an der Börse recht turbulent. Man denke nur an den Hype bei Speicher- und Chipaktien. Andere Werte wie Immobilienkonzerne werden hingegen in diesem Umfeld der hohen Zinsen und der in Berlin kursierenden Enteignungsfantasien gnadenlos abgestraft. Wenn man auf dem Pferd aufsitzt und dies in die falsche Richtung läuft, kann es heikel werden und auch der aktuelle Börsenherbst verlangt Anlegern starke Nerven ab, denn nach wie vor sorgen die Kriege in der Ukraine und im Iran, die hohen Ölpreise, die Krawalle in Paris, Mailand, Tirana und anderen Städten sowie die ausufernden, nach oben laufenden Renditen in vielen Ländern wie Frankreich für Unruhe. Während der "Abnehmexperte" Novo Nordisk um Marktanteile und frische Studienerfolge kämpft, steht der Luftfahrtkonzern Airbus vor der Mammutaufgabe, einen Rekordendspurt hinzulegen. Doch auch abseits, quasi in der zweiten Reihe lauert der Silizium-Pionier HPQ Silicon auf seinen Auftritt. Die Aktie könnte vor einem charttechnischen Wendepunkt stehen. Unsere Analyse schaut auf die Kennzahlen, enttarnt Risiken und zeigt aber vor allem auch auf, welche Chancen in diesen drei spannenden Werten stecken.

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