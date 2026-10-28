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WKN: 938914 | ISIN: NL0000235190 | Ticker-Symbol: AIR
Xetra
27.10.26 | 17:35
192,86 Euro
-0,32 % -0,62
Branche
Luftfahrt/Rüstung
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zukunftsbilanzen.de
28.10.2026 06:46 Uhr
336 Leser
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(1)

Milliardenmärkte im Visier: Warum Novo Nordisk, Airbus und HPQ Silicon trotz widriger Bedingungen überraschende Chancen bieten!

Das ganze Jahr schon ist es an der Börse recht turbulent. Man denke nur an den Hype bei Speicher- und Chipaktien. Andere Werte wie Immobilienkonzerne werden hingegen in diesem Umfeld der hohen Zinsen und der in Berlin kursierenden Enteignungsfantasien gnadenlos abgestraft. Wenn man auf dem Pferd aufsitzt und dies in die falsche Richtung läuft, kann es heikel werden und auch der aktuelle Börsenherbst verlangt Anlegern starke Nerven ab, denn nach wie vor sorgen die Kriege in der Ukraine und im Iran, die hohen Ölpreise, die Krawalle in Paris, Mailand, Tirana und anderen Städten sowie die ausufernden, nach oben laufenden Renditen in vielen Ländern wie Frankreich für Unruhe. Während der "Abnehmexperte" Novo Nordisk um Marktanteile und frische Studienerfolge kämpft, steht der Luftfahrtkonzern Airbus vor der Mammutaufgabe, einen Rekordendspurt hinzulegen. Doch auch abseits, quasi in der zweiten Reihe lauert der Silizium-Pionier HPQ Silicon auf seinen Auftritt. Die Aktie könnte vor einem charttechnischen Wendepunkt stehen. Unsere Analyse schaut auf die Kennzahlen, enttarnt Risiken und zeigt aber vor allem auch auf, welche Chancen in diesen drei spannenden Werten stecken.

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Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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