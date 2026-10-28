DJ BASF erhöht Prognose 2026 wegen besserer Visibilität erneut leicht

DOW JONES--BASF hat nach einem erneut wachstumsstarken Quartal die erst im Sommer angehobene Prognose nochmals etwas oben geschraubt. Der Chemieriese erwartet nun 2026 einen Anstieg beim EBITDA vor Sondereinflüssen auf 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro statt wie bisher auf 6,9 bis 7,7 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatten hier noch 6,6 Milliarden Euro zu Buche gestanden.

BASF profitierte im dritten Quartal von deutlichen Preissteigerungen und leichtem Mengenwachstum. Das um Sondereinflüsse bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) kletterte um 15 Prozent auf 1,64 Milliarden Euro und übertraf damit den Marktkonsens von knapp 1,5 Milliarden Euro klar. Der Umsatz wuchs um 14 Prozent auf 16,4 Milliarden Euro zu und reichte damit an den hohen Wert aus dem Vorquartal von 17,2 Milliarden Euro nicht heran. Analysten hatten nach einem von Vara Research erhobenen Konsens mit knapp 15,7 Milliarden Euro Umsatz gerechnet.

"Diese starke Entwicklung unserer Kerngeschäfte seit Jahresbeginn gibt uns die Zuversicht, die Prognose für das EBITDA vor Sondereinflüssen zu präzisieren und nach oben anzupassen", sagte Vorstandschef Markus Kamieth.

Im dritten Quartal konnten deutliche Ergebnisverbesserungen in den Segmente Chemicals, Nutrition & Care, Materials und Industrial Solutions rückläufige Gewinne in den Bereichen Agricultural Solutions und Surface Technologies mehr als ausgleichen.

Netto und nach Anteilen Dritter stand ein Gewinn von 155 Millionen Euro nach 172 Millionen im Vorjahr. Belastet wurde das Ergebnis durch Transformationskosten vor allem am Standort Ludwigshafen und einen Vergleich zur Beilegung eines Rechtsstreits mit zusammen 437 Millionen Euro. Auch eine Wertberichtigung von 318 Millionen Euro im Bereich Monomers schlug negativ zu Buche.

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October 28, 2026 02:04 ET (06:04 GMT)

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