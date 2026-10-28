EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bastei Lübbe AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Bastei Lübbe AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://bastei-luebbe.de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://bastei-luebbe.de/unternehmen/en/investor-relations/financial-reports
28.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bastei Lübbe AG
|Schanzenstraße 6 - 20
|51063 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.bastei-luebbe.de
|LEI Code:
|529900F1RRY8J20M2I79
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2422010 28.10.2026 CET/CEST