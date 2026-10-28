Emittent: tk accelis Group AG & Co. KGaA
ISIN: DE000TKCC1S8
WKN: TKCC1S
Kuerzel: TKCC
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|XETR TKCC: START OPENING-AUCTION-CALL: 08:55
|Emittent: tk accelis Group AG & Co. KGaA
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|XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 28.10.2026
|Das Instrument BEZ0 DE000A41YGJ7 BERENTZEN-GRP.AG Z.VK. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 28.10.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument BEZ0 DE000A41YGJ7...
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|XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 28.10.2026
|The following instruments on XETRA do have their first trading 28.10.2026 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.10.2026
Aktien
1 US59564R8640 Biodexa Pharmaceuticals...
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|Mo
|Thyssenkrupp: Was am Accelis-Termin entscheidend wird
|Mo
|Der Nebenwerte-Tag: Thyssenkrupp bringt Accelis an die Börse, Datenleck bei HomeToGo, dazu Mutares und Atoss
|Die deutschen Aktienindizes haben die zurückliegende Handelswoche am Freitag, 23. Oktober 2026, mit Verlusten auf breiter Front beendet. Der DAX gab um 0,75 Prozent auf 25.182 Punkte nach und büßte...
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