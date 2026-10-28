Original-Research: Zefiro Methane Corp. - von GBC AG



28.10.2026 / 10:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu Zefiro Methane Corp. Unternehmen: Zefiro Methane Corp. ISIN: CA98926D1069 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: KAUFEN Kursziel: 1,42 USD Kursziel auf Sicht von: 30.06.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger

Kapitalerhöhung (5,0 Mio. CAD) erfolgreich platziert



Zefiro Methane Corp. hat eine Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund 5,0 Mio. CAD erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der Transaktion wurden insgesamt 7,58 Mio. Units zu einem Ausgabepreis von 0,66 CAD je Unit platziert. Jede Unit besteht aus einer Stammaktie sowie einem halben Warrant. Abzüglich der im Zusammenhang mit der Platzierung stehenden Vermittlungsprovisionen in Höhe von 0,30 Mio. CAD dürften der Gesellschaft insgesamt rund 4,70 Mio. CAD (3,35 Mio. USD) zugeflossen sein. Zum Ende des Geschäftsjahres 2025/26 (30.06.2026) beliefen sich die liquiden Mittel auf 1,09 Mio. USD, so dass nun eine erhebliche Ausweitung der Liquidität stattgefunden hat. Die eingeworbenen Mittel sollen insbesondere für allgemeine Unternehmenszwecke und zur Stärkung des Working Capitals eingesetzt werden, darüber hinaus können Teile der Mittel für strategische Akquisitionsmöglichkeiten verwendet werden.



Zefiro hat jüngst erstmals das Gesamtvolumen seiner bereits vergebenen staatlich finanzierten Well-Plugging-Projekte zusammengefasst kommuniziert. Demnach beläuft sich der aktuelle Government Backlog auf rund 40 Mio. USD, wobei die entsprechenden Projekte bis Juni 2029 reichen. Bereits im laufenden zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 sollen hiervon rund 4,9 Mio. USD abgearbeitet werden. Die verbleibenden rund 34,6 Mio. USD sollen überwiegend in den Kalenderjahren 2027 und 2028 umsatzwirksam werden. Wichtig ist dabei, dass der kommunizierte Backlog ausschließlich staatlich finanzierte Projekte umfasst. Projekte für private Öl- und Gasunternehmen sind aufgrund der üblicherweise deutlich kürzeren Vorlaufzeiten nicht enthalten und stellen damit zusätzliches Umsatzpotenzial dar.



Den größten Einzelauftrag innerhalb der staatlichen Projektpipeline bildet der bereits bekannte dreijährige Vertrag mit dem Ohio Department of Natural Resources (ODNR) über 19,6 Mio. USD, in dessen Rahmen rund 200 Öl- und Gasbohrungen in Ohio stillgelegt werden sollen. Hinzu kommt der im September 2026 gemeldete Auftrag eines Umweltministeriums in der Great-Lakes-Region mit einem Volumen von 11,5 Mio. USD und einer vorgesehenen Projektlaufzeit von November 2026 bis Juni 2029. Weitere bereits bekannte Aufträge umfassen Projekte im Volumen von 2,4 Mio. USD sowie rund 1,9 Mio. USD. Darüber hinaus hat Zefiro nun erstmals drei weitere Projekte in Ohio mit einem aggregierten Volumen von rund 5,0 Mio. USD für insgesamt 48 Bohrungen veröffentlicht. Damit erhält die bereits zuvor kommunizierte umfangreiche Projektpipeline erstmals eine klar quantifizierbare Größenordnung und sorgt aus unserer Sicht für eine deutlich erhöhte Umsatzvisibilität über mehrere Geschäftsjahre hinweg.



Zusätzlich wurde Zefiro vom ODNR mit einem sogenannten Exploratory Contract für Arbeiten im Südosten Ohios beauftragt. Diese vorgelagerten Arbeiten umfassen unter anderem die Untersuchung und Vorbereitung der Bohrstellen, bevor ein separater Auftrag zur eigentlichen Stilllegung vergeben wird. Damit erweitert Zefiro sein Leistungsspektrum um eine zusätzliche Stufe innerhalb des Remediation-Prozesses (Bohrlochstilllegung und Sanierung) und erschließt zugleich eine weitere potenzielle Erlösquelle. Ein konkretes Auftragsvolumen wurde für diesen Vertrag bislang nicht genannt.



Wir haben die jüngste Kapitalmaßnahme in unser ansonsten unverändertes DCF-Bewertungsmodell eingearbeitet und dabei ein neues Kursziel in Höhe von 1,42 USD (bisher: 1,50 USD) ermittelt. Dem Liquiditätsanstieg steht ein Verwässerungseffekt gegenüber, der durch die zusätzlich ausgegebenen Warrants (Black-Scholes-Modellierung) verstärkt wird. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs von 0,45 USD besteht weiterhin ein hohes Kurspotenzial. Wir vergeben daher unverändert das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20261028_Zefiro_Comment



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Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research erstellt.

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Fertigstellung: 28.10.2026 (08:13 Uhr)

Erste Weitergabe: 28.10.2026 (10:00 Uhr)



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