Original-Research: Zefiro Methane Corp. - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu Zefiro Methane Corp.
Kapitalerhöhung (5,0 Mio. CAD) erfolgreich platziert
Den größten Einzelauftrag innerhalb der staatlichen Projektpipeline bildet der bereits bekannte dreijährige Vertrag mit dem Ohio Department of Natural Resources (ODNR) über 19,6 Mio. USD, in dessen Rahmen rund 200 Öl- und Gasbohrungen in Ohio stillgelegt werden sollen. Hinzu kommt der im September 2026 gemeldete Auftrag eines Umweltministeriums in der Great-Lakes-Region mit einem Volumen von 11,5 Mio. USD und einer vorgesehenen Projektlaufzeit von November 2026 bis Juni 2029. Weitere bereits bekannte Aufträge umfassen Projekte im Volumen von 2,4 Mio. USD sowie rund 1,9 Mio. USD. Darüber hinaus hat Zefiro nun erstmals drei weitere Projekte in Ohio mit einem aggregierten Volumen von rund 5,0 Mio. USD für insgesamt 48 Bohrungen veröffentlicht. Damit erhält die bereits zuvor kommunizierte umfangreiche Projektpipeline erstmals eine klar quantifizierbare Größenordnung und sorgt aus unserer Sicht für eine deutlich erhöhte Umsatzvisibilität über mehrere Geschäftsjahre hinweg.
Zusätzlich wurde Zefiro vom ODNR mit einem sogenannten Exploratory Contract für Arbeiten im Südosten Ohios beauftragt. Diese vorgelagerten Arbeiten umfassen unter anderem die Untersuchung und Vorbereitung der Bohrstellen, bevor ein separater Auftrag zur eigentlichen Stilllegung vergeben wird. Damit erweitert Zefiro sein Leistungsspektrum um eine zusätzliche Stufe innerhalb des Remediation-Prozesses (Bohrlochstilllegung und Sanierung) und erschließt zugleich eine weitere potenzielle Erlösquelle. Ein konkretes Auftragsvolumen wurde für diesen Vertrag bislang nicht genannt.
Wir haben die jüngste Kapitalmaßnahme in unser ansonsten unverändertes DCF-Bewertungsmodell eingearbeitet und dabei ein neues Kursziel in Höhe von 1,42 USD (bisher: 1,50 USD) ermittelt. Dem Liquiditätsanstieg steht ein Verwässerungseffekt gegenüber, der durch die zusätzlich ausgegebenen Warrants (Black-Scholes-Modellierung) verstärkt wird. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs von 0,45 USD besteht weiterhin ein hohes Kurspotenzial. Wir vergeben daher unverändert das Rating "KAUFEN".
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20261028_Zefiro_Comment
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Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research erstellt.
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Fertigstellung: 28.10.2026 (08:13 Uhr)
Erste Weitergabe: 28.10.2026 (10:00 Uhr)
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