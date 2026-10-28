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EQS Group stellt Q by EQS vor: die Intelligence-Lösung für Compliance



28.10.2026 / 10:00 CET/CEST

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Von kontextbezogenen Antworten bis hin zu konfigurierbaren Agenten: Mit Q by EQS können Compliance-Teams komplexe Aufgaben delegieren, ohne die Übersicht und Kontrolle zu verlieren. München - 28. Oktober 2026 EQS Group bringt mit Q by EQS eine KI-native Intelligence-Lösung auf den Markt, die Compliance-Teams dabei unterstützt, Informationen zu analysieren, komplexe Sachverhalte einzuordnen und wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren. Integriert in das EQS Compliance Cockpit verbindet Q Compliance-Expertise und unternehmensspezifischen Kontext mit integrierten KI-Funktionen und einem dialogbasierten Assistenten. Konfigurierbare Agenten werden diese Funktionen erweitern: Compliance-Teams können Aufgaben in natürlicher Sprache beschreiben, die anschließend gemäß den jeweiligen Unternehmensvorgaben ausgeführt werden. Compliance-Ready AI: Ein KI-Layer, eingebettet in Compliance-Workflows Q folgt dem Prinzip der EQS Group von Compliance-Ready AI: KI spezifisch entwickelt für die Anforderungen der Compliance-Praxis. Dazu zählt, wie Beweise bewertet, Entscheidungen dokumentiert und Unklarheiten eingeordnet werden. Die KI unterstützt fachliche Beurteilungen, die Verantwortung für finale Entscheidungen und Maßnahmen bleibt jedoch jederzeit bei den Compliance-Teams. So unterstützt Q die tägliche Compliance-Arbeit, indem es Fachwissen, unternehmensspezifische Informationen und relevante Plattformdaten vereint. Das Intelligence-Layer greift auf regulatorische Leitlinien, Best Practices, die Expertise von Praktikern sowie unternehmensinterne Richtlinien, Branchen- und Risikokriterien zurück. So können Compliance-Teams Aufgaben im Einklang mit regulatorischen Vorgaben und den unternehmensinternen Prozessen bearbeiten. Im gesamten EQS Compliance Cockpit stehen integrierte Funktionen zur Verfügung, die zeitaufwändige Vorbereitungs- und Verwaltungsaufgaben übernehmen. Q klassifiziert Informationen, bewertet deren Schweregrad anhand unternehmensspezifischer Kriterien, fasst Dokumente zusammen und identifiziert beteiligte Parteien. Die Lösung bereitet relevante Informationen direkt im Workflow auf und macht Handlungsbedarf sichtbar, damit sich Compliance-Teams stärker auf komplexe Fälle konzentrieren können. Q Assistant: Kontextspezifische Unterstützung für Analyse und Entscheidungsfindung Q Assistant integriert einen dialogbasierten KI-Assistenten direkt in die Compliance-Plattform. Nutzer können Fragen stellen, Ideen weiterentwickeln oder Entwürfe erstellen lassen. Dabei greift Q auf relevante Informationen zurück, die bereits auf der Plattform verfügbar sind, und verknüpft Fragen mit dem organisatorischen Kontext und laufenden Vorgängen. So lassen sich Sachverhalte besser einordnen, Optionen abwägen und nächste Schritte vorbereiten. Durch Folgefragen können Nutzer direkt auf diesem Kontext aufbauen, ohne Dokumente erneut zusammenstellen oder Hintergründe erläutern zu müssen. Q für Whistleblowing und Untersuchungen Integrity Line, die Hinweisgeber- und Case-Management-Lösung von EQS, zeigt den praktischen Einsatz von Q im Compliance-Alltag. Q kann eingehende Meldungen zusammenfassen und kategorisieren, ihren Schweregrad anhand unternehmensspezifischer Kriterien bewerten sowie Anhänge auswerten. Genannte Personen können zudem mit vorhandenen Personaldaten abgeglichen werden. Fallbearbeitende können so die wichtigsten Fakten und relevanten Unterlagen auf einen Blick erfassen. Das hilft ihnen, Prioritäten zu setzen und mit ihrer Bewertung zu beginnen. Einheitliche, unternehmensweit definierte Bewertungskriterien sorgen dafür, dass Fallbearbeitende und Teams eingehende Meldungen konsistenter beurteilen. Auf dieser Grundlage unterstützt Q Assistant auch bei der weiteren Fallbearbeitung. Q kann Antworten an Hinweisgeber vorbereiten, relevante Nachweise vorschlagen und Fragen für Interviews entwickeln. Weitere Funktionen überführen Interviewnotizen in eine strukturierte Dokumentation und erstellen Fallübersichten, die den aktuellen Bearbeitungsstand und offene Fragen dokumentieren. So wird die Übergabe von Fällen erleichtert. Q hebt potenziell zusammenhängende Meldungen über Teams und Standorte hinweg hervor und unterstützt Ermittler dabei, Verbindungen zwischen einzelnen Fällen zu erkennen. Nutzer können Programmdaten in natürlicher Sprache abfragen und daraus Diagramme für Berichte und Präsentationen erstellen. Künftige Erweiterungen werden zudem Ursachenanalysen sowie die Identifizierung potenzieller Vergeltungsrisiken unterstützen. Konfigurierbare Agenten für unternehmensspezifische Arbeitsabläufe Aufbauend auf den integrierten Funktionen und der dialogorientierten Unterstützung von Q werden konfigurierbare Q Agenten es Compliance-Teams erleichtern, mehrstufige Arbeitsabläufe zu delegieren. Einzelne Aufgaben müssen so nicht mehr einzeln bearbeitet werden. Compliance-Mitarbeiter werden ihre Arbeit in natürlicher Sprache beschreiben undndie zu befolgenden Verfahren und Kriterien festlegen können. Anschließend werden die Agenten die erforderlichen Aufgaben eigenständig ausführen Compliance-Teams müssen so weniger Zeit für manuelle Koordination aufwenden. "KI bietet uns die Möglichkeit, die Arbeitsweise der Compliance-Funktion neu zu gestalten", erklärt Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group. "Mit Q geben wir Compliance-Teams mehr Spielraum, Risiken zu antizipieren und das Unternehmen zu begleiten. Diese Chance geht über reine Effizienz hinaus: Das Ziel ist Compliance, die handeln kann, noch bevor es erforderlich wird." Mehr Zeit für Expertise, größere Konsistenz und mehr Sichtbarkeit Q verschafft Compliance-Fachkräften mehr Zeit für komplexe Fragestellungen, die Zusammenarbeit mit Fachbereichen und die Entwicklung wirksamer Lösungen. Indem Unternehmen ihre Richtlinien und Bewertungskriterien in die Arbeitsabläufe integrieren, wird eine einheitlichere Arbeitsweise gefördert. Ziel ist es, Informationen aus verschiedenen Compliance-Programmen miteinander zu verknüpfen. So können Teams Muster und Zusammenhänge erkennen, die innerhalb einzelner Prozesse oft verborgen bleiben. "Seit Jahren wird von Compliance-Teams erwartet, mit derselben Personalstärke immer mehr Aufgaben zu bewältigen", ergänzt Achim Weick. "Jetzt kann Technologie einen Großteil der Routinearbeit übernehmen und Freiräume für das schaffen, was Compliance-Experten am besten können: Komplexe Sachverhalte beurteilen, persönliche Gespräche führen und fundierte Entscheidungen über die richtigen Maßnahmen treffen." Menschliche Verantwortung und Governance fest verankert Q berücksichtigt bestehende Benutzerberechtigungen. Nutzer können KI-Empfehlungen prüfen und bei Bedarf überschreiben. Unternehmen können steuern, welche Funktionen aktiviert werden und wer darauf zugreifen darf. In Prüfprotokollen werden Empfehlungen sowie nachfolgende Genehmigungen oder Änderungen erfasst. Für unterschiedliche Compliance-Aufgaben wählt und evaluiert EQS gezielt geeignete KI-Modelle. Dabei fließen technische Tests ebenso ein wie die Beurteilung durch Compliance-Experten und Erkenntnisse aus dem EQS AI Benchmark. Kundendaten werden nie zum Training der KI-Modelle verwendet, die in EQS-Produkten zum Einsatz kommen. Weitere Informationen zu Q by EQS unter: https://www.eqs.com/de/products/q-ai-compliance-software/ Pressekontakt

Christina Jahn Tel.: +49 89 444430133 E-Mail: christina.jahn@eqs.com Über EQS Group Die EQS Group ist ein weltweit führender Anbieter von agentischer KI-SaaS für Compliance. Mehr als 14.000 Unternehmen weltweit vertrauen auf die EQS Group, um komplexe regulatorische Anforderungen zu erfüllen, Risiken zu steuern und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie ihre Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt zu berichten. Die Compliance-&-Ethics-Lösungen der EQS Group helfen Unternehmen, Vertrauen zu schaffen, sichere Hinweisgebermeldungen und eine effektive Fallbearbeitung zu ermöglichen sowie Compliance-Risiken zu begegnen. Darüber hinaus entwickelt die EQS Group Software, um den verantwortungsvollen Einsatz von KI zu steuern, personenbezogene Daten zu schützen und Datenschutzrisiken zu managen. Investor-Relations-Teams profitieren von Lösungen, die regulatorische Veröffentlichungen vereinfachen und die Kapitalmarktkommunikation stärken. Die Nachhaltigkeitslösungen der EQS Group unterstützen effizientes ESG-Management und die entsprechende Berichterstattung. Mit mehr als 25 Jahren Fachexpertise und langjährigen Kundenbeziehungen verbindet die EQS Group compliance-ready AI mit intelligenten Workflows in einer sicheren Umgebung. Dadurch gewinnen Fachverantwortliche mehr Zeit für komplexe Bewertungen, wirksame Abhilfemaßnahmen und die Beratung des Unternehmens. Q by EQS, das in die Compliance-Plattform integrierte agentische KI-Layer, ermöglicht KI-native Intelligenz mit fest verankerter menschlicher Aufsicht und klaren Verantwortlichkeiten. Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute beschäftigt der Konzern weltweit rund 600 Mitarbeitende. https://www.eqs.com/de



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