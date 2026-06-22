EQS-News: EQS Group GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung

EQS bringt mit Q by EQS KI-native Intelligenz in Enterprise-Compliance-Programme



22.06.2026 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Eingebettet in die EQS-Plattform verbindet Q by EQS KI-gestützte Empfehlungen mit menschlicher Kontrolle, vollständiger Auditierbarkeit und dem Fachwissen erfahrener Compliance-Experten München - 22. Juni 2026 Frontier-KI-Modelle erreichen mittlerweile bis zu 87 % Genauigkeit bei realen Compliance-Aufgaben - die vier führenden Modelle unterscheiden sich dabei nur noch um einen einzigen Prozentpunkt. Wenn Modelle nahezu gleich leistungsfähig sind, verschiebt sich der Unterschied: Nicht allein das KI-Modell macht den Nutzen aus, sondern das compliance-spezifische Zusammenspiel aus Expertise, Workflows und Governance. Das zeigt der EQS AI Benchmark Report Volume 2, die branchenweit erste Analyse von KI-Performance für Compliance. Vor diesem Hintergrund stellt die EQS Group heute Q by EQS vor und macht ihre Compliance-Plattform damit AI-first, mit KI-nativer Intelligenz, die direkt in Compliance-Workflows eingebettet ist. Q ist das KI-Layer, das direkt in den EQS-Compliance-Lösungen agiert. Die Lösung bündelt bestehende und neue KI-Funktionen der Plattform und verankert sie unmittelbar im System of Record - mit Zugriff auf Falldaten, Offenlegungen, Richtlinienbibliotheken, Due-Diligence-Ergebnisse und die Workflow-Historie. KI-gestützte Funktionen, wie die Triage von Hinweisgebermeldungen, Fallklassifizierung und Richtlinienunterstützung, stehen den Kunden bereits heute zur Verfügung. Weitere Funktionen folgen sukzessive in der Hinweisgeberlösung Integrity Line sowie im Drittparteienrisikomanagement und im gesamten EQS Compliance Cockpit. Im weiteren Jahresverlauf wird Q zusätzlich um agentische Fähigkeiten erweitert: KI, die im Compliance Cockpit mehrstufige Aufgaben planen, abwägen und ausführen kann. Dazu gehört etwa, die beteiligten Parteien in Hinweisgebermeldungen zu identifizieren, Fallzusammenhänge aus früheren Vorgängen zu erkennen, die Risikobewertung von Offenlegungen sowie Benchmarking. All das geschieht unter menschlicher Kontrolle, lässt sich jederzeit nachvollziehen und wird vollständig im System aufgezeichnet. Compliance-Arbeit verlangt eine andere Art von KI Compliance-Teams stehen heute unter wachsendem Druck: Die Zahl der Meldungen steigt, die Beziehungen zu Drittparteien werden komplexer, und das Thema rückt zunehmend in den Fokus der Vorstandsetagen. Gleichzeitig müssen sie nachvollziehbar belegen, wie Entscheidungen zustande gekommen sind. In vielen Unternehmen ist die Herausforderung längst nicht mehr ein Mangel an Informationen. Entscheidend ist vielmehr, welche Maßnahme die richtige ist, wie priorisiert wird und wie Entscheidungen so dokumentiert werden, dass sie einer Prüfung standhalten. "Compliance-Verantwortliche stehen unter Druck, schneller zu handeln - ohne dass dabei Rechenschaftspflicht verloren geht", so Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group. "Unsere Kunden vertrauen uns ihre sensibelsten Daten an, von Hinweisgebermeldungen über Untersuchungsakten bis hin zu Risikobewertungen von Drittparteien. Dieses Vertrauen auf KI zu beziehen heißt, Lösungen zu entwickeln, die konsequent auf Compliance ausgerichtet sind. Das nennen wir Compliance-ready AI." "KI für die Compliance zu entwickeln, ist kein Modellproblem, sondern ein Domänenproblem", ergänzt Moritz Homann, Head of AI bei der EQS Group. "Q basiert auf den Erkenntnissen unseres AI Benchmark Reports und setzt konsequent um, wie compliance-taugliche KI arbeiten muss. Zentrale Entscheidungen bleiben dabei unter menschlicher Kontrolle und vollständig nachvollziehbar. Das kann kein generisches KI-Tool leisten - und genau das hat unser Benchmark als den eigentlichen Differenzierungsfaktor identifiziert." Erste KI-Funktionen sofort verfügbar, agentische Fähigkeiten folgen Die ersten KI-gestützten Funktionen stehen den EQS-Kunden bereits heute zur Verfügung. Q vereint diese und entwickelt sie zu einer umfassenden, compliance-spezifischen Intelligenz im gesamten EQS Compliance Cockpit weiter. Im weiteren Jahresverlauf erhält Q zusätzliche agentische Fähigkeiten, mit welchen mehrstufige KI-Workflows über alle Kernbereiche der Compliance hinweg gesteuert werden können. Anders als generische KI-Tools arbeitet Q innerhalb der geregelten EQS-Umgebung - sensible Compliance-Daten müssen nicht in externe Tools verlagert werden. Q greift auf compliance-spezifischen Kontext und Berechtigungssteuerungen zurück und liefert Empfehlungen, die Anwender prüfen, validieren und dokumentieren können. Je nach Aufgabe und erforderlichem Kontrollniveau spielt Q Erkenntnisse direkt in der Oberfläche aus, begleitet Nutzer über einen kontextbezogenen Copiloten oder analysiert übergreifende Muster in vernetzten Compliance-Workflows. Zu den ersten Anwendungsfällen zählen: Identifikation verknüpfter beteiligter Parteien: Erkennt relevante Personen in Meldungen oder Screening-Ergebnissen und blockiert bei Bedarf automatisch den Zugriff auf den Fall.

Erkennt relevante Personen in Meldungen oder Screening-Ergebnissen und blockiert bei Bedarf automatisch den Zugriff auf den Fall. Report Triage: Klassifiziert eingehende Meldungen und bewertet deren Schwere anhand einheitlicher Kriterien.

Klassifiziert eingehende Meldungen und bewertet deren Schwere anhand einheitlicher Kriterien. Analyse und Steuerung von Untersuchungen: Erkennt Zusammenhänge zwischen Meldungen, entwickelt zielgerichtete Interviewfragen und verdichtet Beweisdateien, Transkripte und Übersetzungen zu übersichtlichen Zusammenfassungen.

Erkennt Zusammenhänge zwischen Meldungen, entwickelt zielgerichtete Interviewfragen und verdichtet Beweisdateien, Transkripte und Übersetzungen zu übersichtlichen Zusammenfassungen. Risikobewertung von Offenlegungen: Risiken und ihre Schwere werden identifiziert, die kritischsten Unternehmensrisiken zuerst angezeigt, ergänzt um empfohlene Gegenmaßnahmen, die Compliance-Teams schnellere und konsistentere Entscheidungen ermöglichen.

Risiken und ihre Schwere werden identifiziert, die kritischsten Unternehmensrisiken zuerst angezeigt, ergänzt um empfohlene Gegenmaßnahmen, die Compliance-Teams schnellere und konsistentere Entscheidungen ermöglichen. Data Intelligence: Liefert Datenabfragen und die Erstellung von Dashboards in natürlicher Sprache. Optional lässt sich das eigene Programm mit anonymisierten Durchschnittswerten ähnlicher EQS-Kunden vergleichen - eine Kombination aus Compliance-Expertise, Programmdaten und Best Practices. Menschliche Kontrolle und Auditierbarkeit bleiben im Mittelpunkt Q by EQS setzt auf einen Governance-First-Ansatz: Empfehlungen, Entscheidungen und Maßnahmen bleiben transparent, konfigurierbar und vollständig nachvollziehbar. Q arbeitet innerhalb der bestehenden EQS-Berechtigungsstrukturen und Audit-Kontrollen und stellt damit sicher, dass KI-gestützte Arbeit denselben Governance-Standards folgt wie manuell geführte Workflows. Q unterstützt darüber hinaus Transparenz über die Nutzung von Modellen und Daten, Konfigurierbarkeit auf Funktionsebene, Erklärbarkeit sowie - wo sinnvoll - Konfidenzindikatoren. Die Konfigurierbarkeit erstreckt sich auf die gesamte Plattform: Compliance-Teams legen fest, wo Q unterstützt, wo es eingeschränkt und wo es deaktiviert ist. Kundendaten werden zu keinem Zeitpunkt zum Training von KI-Modellen in EQS-Produkten verwendet. Mit Q definiert EQS eine neue Kategorie: Compliance-ready AI - speziell entwickelt für regulierte Umgebungen, geführt von Compliance-Experten und evaluiert anhand der Aufgaben, auf die es ankommt. Die Lösung unterstützt Compliance-Verantwortliche dabei, ihre Programme im Tempo des Geschäfts zu steuern, ohne Abstriche bei Sorgfalt, Urteilsvermögen und Dokumentation zu machen - den drei Säulen wirksamer Compliance-Arbeit. Weitere Informationen zu Q by EQS unter: https://www.eqs.com/products/q-ai-compliance-software/ Pressekontakt

Christina Jahn Tel.: +49 89 444430133 E-Mail: christina.jahn@eqs.com Über EQS Group Die EQS Group ist ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Compliance & Ethics, Data Privacy, Sustainability Management und Investor Relations. Weltweit nutzen mehr als 14.000 Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten. Die Lösungen der EQS Group sind in einer Cloud-basierten Plattform gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, das Risikomanagement von Drittparteien, die Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten. Darüber hinaus entwickelt die EQS Group Software für die Erfüllung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten von Unternehmen, für die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen wie DSGVO und EU AI Act, sowie für effizientes ESG-Management und regelkonforme Nachhaltigkeitsberichterstattung. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation. Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute beschäftigt der Konzern weltweit rund 600 Mitarbeitende. https://www.eqs.com/de



22.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News