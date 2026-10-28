Hamburg (ots) -Zwei Minuten. Volle Kontrolle.Wer auf Leistung achtet, optimiert seine Routinen: beim Training, bei der Ernährung, im Job. Warum sollte das bei der Zahnpflege anders sein?Die Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige macht aus zweimal täglich Zähneputzen mehr als eine Gewohnheit. Sie verbindet leistungsstarke Schalltechnologie mit Echtzeit-Feedback - für eine Mundpflege, die sich gezielter an den eigenen Bedürfnissen orientiert.Schluss mit Putzen nach GefühlZu kurz putzen. Zu viel Druck. Bestimmte Bereiche übersehen. Das passiert schnell - und bleibt oft unbemerkt.Die Sonicare unterstützt dabei, das eigene Putzverhalten besser nachzuvollziehen. Während und nach dem Putzen liefert das digitale Echtzeit-Feedback Hinweise zu:· Putzabdeckung· Druck· BewegungsmusterEine 12-Segment-Mundkarte zeigt, welche Bereiche bereits berücksichtigt wurden und wo noch Aufmerksamkeit nötig sein kann. So wird aus Bauchgefühl eine Routine mit System.Die Zahlen, die zählenDie Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige entfernt bis zu 20-mal mehr Plaque und kann zu bis zu 15-mal gesünderem Zahnfleisch beitragen - jeweils im Vergleich zu einer Handzahnbürste.Dazu kommen Funktionen, die sich dem Alltag anpassen:· 8 Programme und 3 Intensitätsstufen· intelligente Andruckkontrolle· digitales Feedback zum Putzverhalten· Ladeglas und Reiseladeetui für zu Hause und unterwegsDas Ziel: gründlich putzen, ohne unnötig stark aufzudrücken - und die zwei Minuten morgens und abends bewusst zu nutzen.Prävention, die in den Alltag passtZahngesundheit ist kein Nebenthema. Sie gehört zu einem Lebensstil, der auf Vorsorge und langfristiges Wohlbefinden setzt. Denn gute Ergebnisse entstehen selten zufällig, sondern durch Routinen, die konsequent funktionieren.Die DiamondClean 9900 Prestige verbindet diese Routine mit einem hochwertigen Design: elegante Farbvarianten, hochwertige Materialien und durchdachte Ausstattung für unterwegs.Das Ergebnis zähltGute Zahnpflege muss nicht kompliziert sein. Entscheidend ist zu wissen, was man tut - und die eigene Routine bei Bedarf anzupassen. Die Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige gibt Feedback, schafft Orientierung und macht aus täglicher Mundpflege einen gezielten Schritt für die Mundgesundheit.Philips (https://www.philips.de/about/news-and-insights/all) Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige. Feel The Care.Philips GmbH - DE:FleishmanHillard Germany GmbHPhilips GmbHwww.philips.de+491724004177philips.press@fleishman.comOriginal-Content von: Philips GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118446/40000232