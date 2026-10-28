Die ThyssenKrupp-Aktie bricht am Mittwochmorgen zweistellig ein. Gibt es einen Grund zur Panik oder sollten Anleger trotz des Kurseinbruchs des Stahl- und Technologiekonzerns cool bleiben? Das ist der Grund für den Kurseinbruch Einen Grund zur Panik gibt es nicht. Anleger können sich entspannt zurücklehnen. Der Grund für den heutigen Kursabschlag der ThyssenKrupp-Aktie ist nämlich rein strategisch-technischer Natur. Der deutsche Industriekonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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