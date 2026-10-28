Neue Forschungsergebnisse zeigen, wie kleinere, bewusstere Mahlzeiten neue Möglichkeiten in Bezug auf Ernährung, Geschmack und neuen Genuss eröffnen.

IFF (NYSE: IFF) ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Aromen, Duftstoffe sowie Gesundheits- und Biowissenschaften hat heute seinen neuesten Bericht mit dem Titel "GLP-1 Consumer Moments of Opportunity" veröffentlicht. Der Bericht beleuchtet zehn neue Verbrauchersituationen, die die sich wandelnden Bedürfnisse von Verbrauchern widerspiegeln, die GLP-1-Medikamente einnehmen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261026622653/de/

New report from IFF uncovers ten emerging consumer moments that reflect the changing needs of consumers using GLP-1 medications.

"Was GLP-1-Anwender von Lebensmitteln und Getränken erwarten, hängt vom jeweiligen Moment ab, und diese Erwartungen können sich im Laufe des Tages mehrfach ändern", sagte Yuvraj Arora, President von IFF Taste. "Die erfolgreichsten Innovationen werden auf die Anlässe zugeschnitten sein, die für die Verbraucher am wichtigsten sind, und für jeden einzelnen die richtige Balance zwischen Nährwert, Genuss und Funktionalität bieten. Das Verständnis dieser Momente kann völlig neue Wege für Innovationen eröffnen."

Während sich ein Großteil der Branchendiskussion auf eine reduzierte Nahrungsaufnahme konzentriert hat, deuten die Untersuchungen von IFF auf eine umfassendere Veränderung des Verbraucherverhaltens hin. Die Verbraucher überdenken ihre Auswahl an Speisen und Getränken über den Tag hinweg, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Diese Momente reichen von proteinreichen Morgenroutinen und der Regeneration nach dem Training bis hin zu geplanten Genussmomenten, Flüssigkeitszufuhr, gesellschaftlichen Anlässen und dem Wohlfühlmoment am Tagesausklang.

Der Bericht von IFF bietet einen Leitfaden für die Produktentwicklung, der Herstellern dabei helfen soll, Produkte zu entwerfen, die die schnell wachsende Zahl der GLP-1-Anwender ansprechen, und hebt dabei zehn Verbraucher-Momente hervor:

Proteinreicher Start in den Tag: Verbraucher suchen nach einer einfachen und ansprechenden Möglichkeit, den Tag zu beginnen und ihren Ernährungszielen näher zu kommen

Verbraucher suchen nach einer einfachen und ansprechenden Möglichkeit, den Tag zu beginnen und ihren Ernährungszielen näher zu kommen Mittagsbrücke : Vom späten Vormittag bis zum frühen Nachmittag suchen Verbraucher nach einer sättigenden Zwischenmahlzeit, ohne sich dabei übermäßig voll zu fühlen.

: Vom späten Vormittag bis zum frühen Nachmittag suchen Verbraucher nach einer sättigenden Zwischenmahlzeit, ohne sich dabei übermäßig voll zu fühlen. Zeitfenster für die Erholung nach der Dosis : Viele Anwender von GLP-1 berichten von Unwohlsein oder einer erhöhten sensorischen Empfindlichkeit im Zusammenhang mit der Einnahme. Sie bevorzugen möglicherweise milde Geschmacksrichtungen und leicht einzunehmende Darreichungsformen.

: Viele Anwender von GLP-1 berichten von Unwohlsein oder einer erhöhten sensorischen Empfindlichkeit im Zusammenhang mit der Einnahme. Sie bevorzugen möglicherweise milde Geschmacksrichtungen und leicht einzunehmende Darreichungsformen. On-the-Go-Mahlzeit : Ein voller Terminkalender führt zu einer Nachfrage nach praktischen, mitnehmbaren Optionen mit flexiblen Portionsgrößen.

: Ein voller Terminkalender führt zu einer Nachfrage nach praktischen, mitnehmbaren Optionen mit flexiblen Portionsgrößen. Emotionaler Neustart am Ende des Tages : Nach einem anstrengenden Arbeitstag oder Studientag suchen GLP-1-Anwender oft Trost in vertrauten Geschmacksrichtungen und ansprechenden Konsistenzen.

: Nach einem anstrengenden Arbeitstag oder Studientag suchen GLP-1-Anwender oft Trost in vertrauten Geschmacksrichtungen und ansprechenden Konsistenzen. Geplante Genüsse : Im Mittelpunkt dieses Moments steht die bewusste Entscheidung, das Essen zu genießen. Die Verbraucher entscheiden sich bewusst für kleine, genussvolle Leckereien, die in puncto Geschmack und Zufriedenheit überzeugen.

: Im Mittelpunkt dieses Moments steht die bewusste Entscheidung, das Essen zu genießen. Die Verbraucher entscheiden sich bewusst für kleine, genussvolle Leckereien, die in puncto Geschmack und Zufriedenheit überzeugen. Überprüfung der Ernährungsversorgung : Am Ende des Tages prüfen einige Verbraucher, ob ihre Nahrungsaufnahme ihren Ernährungszielen entsprochen hat.

: Am Ende des Tages prüfen einige Verbraucher, ob ihre Nahrungsaufnahme ihren Ernährungszielen entsprochen hat. Belohnung nach dem Training : Nach körperlicher Aktivität wünschen sich Verbraucher möglicherweise eine Belohnung. Dieser Moment bietet die Gelegenheit, ein erfrischendes Sinneserlebnis mit einer bedarfsgerechten Ernährung zu verbinden.

: Nach körperlicher Aktivität wünschen sich Verbraucher möglicherweise eine Belohnung. Dieser Moment bietet die Gelegenheit, ein erfrischendes Sinneserlebnis mit einer bedarfsgerechten Ernährung zu verbinden. Ein Moment am Tisch : Wenn Verbraucher das Essen in geselliger Runde genießen möchten, können flexible Portionsgrößen, Formate zum gemeinsamen Genießen und kulturell vertraute Geschmacksrichtungen ihnen die Teilnahme erleichtern.

: Wenn Verbraucher das Essen in geselliger Runde genießen möchten, können flexible Portionsgrößen, Formate zum gemeinsamen Genießen und kulturell vertraute Geschmacksrichtungen ihnen die Teilnahme erleichtern. Compliance-Snack: Verbraucher wünschen sich die Gewissheit, dass ihre Entscheidungen mit ihren Ernährungs- und Wellnesszielen im Einklang stehen.

Der Bericht hebt zudem "Hydration Plus" hervor, wodurch der "Consumer Moments"-Ansatz in die Getränkegestaltung einfließt. Dies ist ein wachsender Bereich mit großem Potenzial für Getränkeentwickler. Anstatt die Flüssigkeitszufuhr als ein einziges Grundbedürfnis zu betrachten, identifiziert die Studie fünf verschiedene Zustände des Flüssigkeitsbedarfs: "Replenish", "Maintain", "Revitalize", "Perform" und "Connect". Damit wird ein Rahmen für die Entwicklung von Getränken geschaffen, die besser auf die sich wandelnden Gewohnheiten und Erwartungen der Verbraucher abgestimmt sind.

"Eine der deutlichsten Erkenntnisse ist, dass die Ernährung nicht das Einzige ist, worüber die Verbraucher nachdenken", sagte Mark Haupt, Chief Medical Officer und Vice President für Forschung und Entwicklung im Bereich Gesundheitswissenschaften bei IFF Health Biosciences. "Was unverändert bleibt, ist der Wunsch nach Lebensmitteln und Getränken, die ihnen dabei helfen, ihre Gesundheitsziele zu erreichen, und bei denen sie gleichzeitig den Genuss nicht zu kurz kommen lassen."

Der Bericht von IFF mit dem Titel "GLP-1 Consumer Moments of Opportunity" knüpft an den bahnbrechenden Bericht "2025 GLP-1 Consumer Opportunity Outlook" an. Zur Erstellung dieses neuen Berichts arbeitete das IFF mit InsightsNow zusammen, einem KI-gestützten Marktforschungsdienst, und kombinierte dabei eigene Verbraucherforschung unter GLP-1-Anwendern, Analysen zum Snackverhalten, die Auswertung von mehr als 25.000 Social-Media-Beiträgen zum Thema GLP-1-Anwendung und Snackverhalten sowie sekundäre Branchendaten. Im Rahmen des Projekts kam zudem die von InsightsNow als Marke geschützte, KI-gestützte Plattform für Verhaltensanalysen, Claira1, zum Einsatz, um die Zusammenhänge zwischen dem Kontext der Verbraucher, ihren inneren Bedürfnissen und externen Motivatoren aufzudecken.

Laden Sie den vollständigen Bericht hier herunter.

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1 Claira ist eine Marke von InsightsNow Inc.

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