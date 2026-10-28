Die Finexity AG (ISIN: DE000A40ET88) hat ihre im Sommer beschlossene Kapitalmaßnahme abgeschlossen. Die Hauptversammlung vom 21. August 2026 hatte eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln mit anschließendem Aktiensplit im Verhältnis 1:4 auf den Weg gebracht. Für jede bisherige Aktie bekommen die Aktionäre drei zusätzliche Papiere ins Depot gebucht, sodass sie anschließend vier Aktien halten. Damit steigt die Zahl der Aktien von 1.340.298 auf 5.361.192 Stück. Der rechnerische Kurs je Aktie sinkt entsprechend auf ein Viertel, am Wert der einzelnen Beteiligung ändert sich jedoch nichts. Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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