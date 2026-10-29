Erfahrene Führungskraft von Wolters Kluwer übernimmt die Leitung des Bereichs Unternehmenssteuern, während das Unternehmen seine globalen Kompetenzen im Bereich der indirekten Steuern ausbaut

Wolters Kluwer, ein weltweit führender Anbieter von Fachinformationen, Softwarelösungen und Dienstleistungen, gab heute die Ernennung von Tomàs Font zum General Manager des Geschäftsbereichs "Corporate Tax" bekannt, der zum Geschäftsbereich "Corporate Performance ESG" gehört.

Wolters Kluwer baut seine Unterstützung für die Steuerabteilungen von Unternehmen aus und entwickelt ein umfassenderes Angebot im Bereich der indirekten Steuern, um einen breiteren Markt multinationaler Unternehmen zu bedienen. Durch die kürzlich erfolgte Übernahme von Marosa, einem Anbieter von Lösungen für die Umsatzsteuer-Compliance und die elektronische Rechnungsstellung, werden diese Kompetenzen in das etablierte CCH SureTax-Angebot von Wolters Kluwer für Umsatz- und Gebrauchssteuern in den USA integriert. Geplante Funktionen zur Mehrwertsteuerermittlung werden das Angebot weiter ausbauen und die Expansion von Wolters Kluwer auf dem globalen Markt für indirekte Steuern unterstützen.

"Da wir ein umfassenderes Angebot im Bereich der indirekten Steuern für multinationale Kunden aufbauen, sind unsere Ambitionen für diesen Geschäftsbereich erheblich gewachsen", erklärte Maria Montenegro, CEO des Bereichs Corporate Performance ESG bei Wolters Kluwer. "Tomàs hat bei Wolters Kluwer fast zwei Jahrzehnte lang das Wachstum und den Wandel auf dem Markt für Steuersoftware in verschiedenen Regionen vorangetrieben. Er ist bestens geeignet, den Bereich Corporate Tax in dieses nächste Kapitel zu führen."

Führungsrolle für die nächste Phase der Unternehmensbesteuerung

Herr Font verfügt über 18 Jahre Erfahrung bei Wolters Kluwer, wo er zuletzt die Region "Tax Accounting Europe South" leitete. Er hat Softwareunternehmen ausgebaut, bedeutende Transformationsinitiativen geleitet und Teams marktübergreifend aufgebaut.

"Große Unternehmen und multinationale Konzerne sehen sich mit zunehmender Komplexität konfrontiert, da steuerliche Anforderungen immer digitaler und grenzüberschreitender werden", sagte Font. "Wolters Kluwer hat die Chance, die Bewältigung dieser Anforderungen für Kunden zu vereinfachen durch einen stärker vernetzten, umfassenden und modernen Ansatz im Bereich der indirekten Steuern. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Teams und Kunden ein stärkeres Angebot für die Zukunft aufzubauen."

Herr Font tritt die Nachfolge von Alberto de Benito Aznar an, der nun die Position des General Managers des Geschäftsbereichs "Audit Assurance" von Wolters Kluwer innerhalb der Division "Corporate Performance ESG" übernommen hat.

Über Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Informationslösungen, Software und Dienstleistungen für Fachleute in den Bereichen Gesundheitswesen, Steuern und Buchhaltung, Finanz- und Unternehmens-Compliance, Recht und Regulierung, Unternehmensperformance und ESG. Wir helfen unseren Kunden jeden Tag, wichtige Entscheidungen zu treffen, indem wir Expertenlösungen anbieten, die fundiertes Fachwissen mit Technologie und Dienstleistungen kombinieren.

Wolters Kluwer meldete für das Jahr 2025 einen Jahresumsatz von 6,1 Mrd. EUR. Die Gruppe bedient Kunden in über 180 Ländern, ist in über 40 Ländern tätig und beschäftigt weltweit rund 21.100 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Alphen aan den Rijn in den Niederlanden.

Die Aktien von Wolters Kluwer sind an der Euronext Amsterdam (WKL) notiert und in den Indizes AEX und Euronext 100 enthalten. Wolters Kluwer verfügt über ein gesponsertes Level-1-American-Depositary-Receipt-Programm (ADR). Die ADRs werden in den USA im Freiverkehr gehandelt. (WTKWY).

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