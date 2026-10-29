Neue Hotelverträge und der Ausbau im Bereich Robotik tragen zur Steigerung der Rentabilität der Gruppe bei

SINGAPUR und KUALA LUMPUR, Malaysia, Oct. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ("YYForce" oder das "Unternehmen"), ein technologieorientierter Anbieter von Personallösungen, integriertem Facility-Management und Dienstleistungen im Bereich des Einsatzes von Robotern, hat heute neue Verträge im Gastgewerbe sowie den Ausbau des Einsatzes von Service-Robotern im gewerblichen Bereich in Malaysia bekannt gegeben. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen strebt die Unternehmensleitung für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von 20 Millionen US-Dollar aus ihren malaysischen Geschäftsaktivitäten an. Das Ziel entspricht einem Wachstum von rund 100 % im Vergleich zu den vom Management für das Geschäftsjahr 2026 prognostizierten Umsatzerlösen in Malaysia in Höhe von rund 10 Millionen US-Dollar.

Die malaysische Tochtergesellschaft des Unternehmens hat Dienstleistungsverträge mit internationalen Hotelbetreibern unterzeichnet und damit ihren Kundenstamm im Gastgewerbe erweitert. Diese Vereinbarungen unterstützen zusammen mit den laufenden Robotik-Implementierungen die Strategie von YYForce, Personaldienstleistungen mit der Automatisierung von Anlagen zu kombinieren, um den betrieblichen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

Das Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2027 ist ein zukunftsorientiertes Managementziel und stellt keine bereits durch unterzeichnete Verträge gesicherten Umsätze dar. Der Erfolg hängt von der Vertragsumsetzung, dem Kundenserviceaufkommen, der Kundenbindung und den Vertragsverlängerungen, der weiteren Geschäftsentwicklung sowie der Verfügbarkeit von Personal, Ausrüstung und Betriebskapital ab. Der Vergleich für das Geschäftsjahr 2026 basiert auf den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung und nicht auf den endgültigen Jahresergebnissen; er unterliegt noch der endgültigen Festlegung.

Ausbau der Personaldienstleistungen und Robotik-Dienstleistungen

Das malaysische Geschäftsmodell von YYForce verbindet flexible Personaldienstleistungen mit kommerzieller Servicerobotik im Gastgewerbe und im Facility-Management. Zu den Anwendungsbereichen gehören die Reinigung, die interne Logistik und die Unterstützung im Gästeservice, wobei die Einsatzmöglichkeiten auf die jeweiligen Anforderungen der einzelnen Häuser zugeschnitten sind.

Durch die Integration von Personal und Robotik in sein Dienstleistungsangebot möchte YYForce seinen Kunden dabei helfen, die Konsistenz ihrer Dienstleistungen zu verbessern, Personalengpässe zu bewältigen und die betriebliche Effizienz zu steigern. Das Unternehmen beabsichtigt zudem, parallel zum Einsatz seiner Robotersysteme die laufenden Wartungs- und Betriebsunterstützungsdienste auszuweiten.

Fortschritte bei der Rentabilität der Unternehmensgruppe

Die Expansion in Malaysia ist Teil der umfassenden Wachstumsstrategie von YYForce, die Singapur, Hongkong, Thailand, Dubai und Ägypten umfasst. Das Unternehmen konzentriert sich auf Kundenbindung, eine disziplinierte Vertragspreispolitik, die Umsetzung von Projekten und das Kostenmanagement, während es seine Geschäftsbereiche Personal, Facility Management und Robotik weiter ausbaut.

YYForce ist der Ansicht, dass eine größere Betriebsgröße und ein verbesserter Dienstleistungsmix im Laufe der Zeit zu einer besseren operativen Hebelwirkung führen könnten. Die konsolidierte Rentabilität hängt zudem von den Vertragsmargen, der Geschäftsentwicklung in anderen Märkten, den Unternehmensaufwendungen, den Finanzierungskosten und weiteren Faktoren ab.

Das Ziel des Unternehmens bleibt weiterhin die Erzielung einer nachhaltigen, konzernweiten Rentabilität. In dieser Mitteilung wird kein konkretes Datum für das Erreichen des Konzernjahresüberschusses genannt.

Kommentar der Geschäftsführung

"Neue Verträge im Gastgewerbe und der zunehmende Einsatz von Robotern in Malaysia zeigen, dass bei den Kunden eine Nachfrage nach integrierten Lösungen für Personal und Einrichtungen besteht", so Mike Fu, Vorstandsvorsitzender von YYForce. "Unser Fokus liegt darauf, diese Nachfrage in zuverlässigen Service, diszipliniertes Wachstum und eine stärkere operative Leistung umzusetzen."

"Für das Geschäftsjahr 2027 streben wir in Malaysia einen Umsatz von 20 Millionen US-Dollar an, wobei wir besonders auf Lieferkosten, Betriebskapital und die Rentabilität der Verträge achten werden. Zusammen mit unseren Aktivitäten in anderen Märkten sind wir davon überzeugt, dass diese Expansion die Gruppe auf ihrem Weg zu nachhaltiger Rentabilität und langfristigem Shareholder Value unterstützen kann."

Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein in Singapur ansässiger, technologiegestützter Anbieter von Personallösungen und integrierten Facility-Management-Dienstleistungen. Das Unternehmen baut den Einsatz von KI-gestützten Tools für das Personalmanagement, Plattformen für die digitale Immobilienverwaltung und kommerzielle Servicerobotik aus, um Kunden aus den Bereichen Gastgewerbe, Gewerbeimmobilien und anderen dienstleistungsintensiven Branchen zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yyforce.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Annahmen und/oder Informationen von Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "kann", "wird", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "schätzt", "potenziell" oder ähnlichen Ausdrücken sowie deren Verneinungen zu erkennen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zum Umsatzziel des Unternehmens in Malaysia für das Geschäftsjahr 2027, zum erwarteten Umsatz in Malaysia für das Geschäftsjahr 2026, zum prognostizierten Umsatzwachstum, zur Vertragsumsetzung, zur Kundennachfrage, zum Einsatz von Robotik, zur internationalen Expansion, zur operativen Hebelwirkung sowie zu den Fortschritten auf dem Weg zur konzernweiten Rentabilität. Das Umsatzziel stellt keine Garantie für vertraglich vereinbarte Umsätze oder zukünftige Ergebnisse dar.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Ziele und Strategien des Unternehmens, die künftige Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die Ertragslage des Unternehmens, einschließlich der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen, erwarteter Veränderungen bei den Umsätzen, Kosten und Aufwendungen des Unternehmens, des prognostizierten Kundenwachstums sowie der Nachfrage nach und der Marktakzeptanz der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens; sowie Branchen-, Markt- und regulatorische Rahmenbedingungen, einschließlich des Wettbewerbs, staatlicher Maßnahmen und Vorschriften, die die Branche des Unternehmens betreffen, sowie weiterer Faktoren, die die Finanzlage, die Liquidität und die Ertragslage des Unternehmens beeinflussen können.

Eine ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung. Leser sollten zudem die Risiken berücksichtigen, die in den bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind. YYForce übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Ansprechpartner für Anlegerbeziehungen

YYForce Inc.

Abteilung zu Investor Relations

E-Mail: ir@yyforce.ai

Website: www.yyforce.ai