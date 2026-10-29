Gold wächst, Silber naht: Discovery Mining: Cordero-Genehmigungen und neue Goldtreffer bei Dome

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Vier Oktober-Meldungen zeigen Fortschritte bei Cordero, Pamour und Dome. Neue Genehmigungen, Bohrergebnisse und Flächenpläne stärken die Projektpipeline - Finanzierung und Umsetzung bleiben entscheidend.

Anzeige/Werbung - Im Auftrag von Discovery Mining Ltd. SRC swiss resource capital AG unterhält mit Discovery Mining Ltd. einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag. Verfasser: freier Journalist. Erstveröffentlichung: 29.10.2026, 05:30 Uhr Berlin/Zürich.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Discovery Mining Ltd. (WKN: A42FT5) hat im Oktober 2026 vier wichtige Fortschritte gemeldet: Am 5. Oktober meldete das Unternehmen den Erhalt zentraler bundesstaatlicher Umweltgenehmigungen für das Silberprojekt Cordero in Mexiko. Am 7. Oktober folgten neue Bohrergebnisse aus Pamour im kanadischen Timmins-Revier. Am 9. Oktober vereinbarte Discovery den Erwerb zusätzlicher Grundstücke bei der historischen Dome-Mine. Am 20. Oktober veröffentlichte das Unternehmen weitere Dome-Bohrtreffer. Während die produzierenden kanadischen Betriebe eine operative Basis bilden, sollen neue Goldressourcen, Infrastruktur und Cordero langfristiges Wachstum ermöglichen. Entscheidend bleibt die Aktualisierung der Ressourcenschätzungen, die Finanzierung und die Umsetzung der Entwicklungspläne.

Cordero: Zwei Genehmigungen verändern die Ausgangslage

Der wohl wichtigste regulatorische Meilenstein stammt vom 5. Oktober. Die mexikanische Umweltbehörde SEMARNAT hat für das zu 100% Discovery gehörende Cordero-Projekt im Bundesstaat Chihuahua sowohl die Umweltverträglichkeitsgenehmigung, die sogenannte Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), als auch die Genehmigung zur Änderung der Landnutzung erteilt. Laut Unternehmen ist damit das bundesstaatliche Umweltgenehmigungsverfahren abgeschlossen. Nach Jahren der Projektplanung ist dies ein wesentlicher Schritt, um Cordero von einer technisch untersuchten Lagerstätte in Richtung möglicher Umsetzung zu bewegen.

Cordero zählt laut Unternehmen zu den großen noch unentwickelten Silbervorkommen. Die Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2024 sieht einen über 19 Jahre laufenden Betrieb vor. Für die ersten zwölf Jahre modelliert sie eine durchschnittliche Jahresproduktion von 37,0 Millionen Silberäquivalent-Unzen. Silberäquivalent ist eine rechnerische Größe, die auch den Wert anderer Metalle berücksichtigt; sie darf nicht mit reiner Silberproduktion verwechselt werden. Neben Silber enthält Cordero auch Gold, Zink und Blei. Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven werden mit 302 Millionen Unzen Silber, 840.000 Unzen Gold, 5,2 Milliarden Pfund Zink und 3,0 Milliarden Pfund Blei angegeben.

Die Studie kalkuliert anfängliche Investitionskosten von rund 606 Millionen US-Dollar für die erste Entwicklungsphase sowie weitere modellierte Ausbauinvestitionen von rund 291 Millionen US-Dollar für eine Kapazitätserweiterung im dritten Jahr. Der Nachsteuer-Kapitalwert bei einem Diskontsatz von 5% (NPV5) liegt bei rund 1,2 Milliarden US-Dollar. Dieser Wert basiert auf den Modellannahmen der Machbarkeitsstudie von 2024, unter anderem 22 US-Dollar je Unze Silber, 1.600 US-Dollar je Unze Gold, 1,20 US-Dollar je Pfund Zink und 1,00 US-Dollar je Pfund Blei. Er ist weder ein aktueller Marktwert noch eine garantierte Rendite. Eine tatsächliche Bauentscheidung hängt weiterhin von Finanzierung, Projektplanung, den übrigen erforderlichen Genehmigungen und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab.

Die Genehmigungen verringern damit wesentliche bundesstaatliche Umweltgenehmigungsrisiken, ohne sämtliche regulatorischen Risiken zu beseitigen. Gleichzeitig steigt damit die Bedeutung der nächsten Aufgaben. Bei einem Großprojekt dieser Größenordnung müssen Kapitalbeschaffung, Bauausführung, Wassermanagement, Energieversorgung und Metallpreisrisiken zusammenpassen. Der Genehmigungsbescheid ist ein wichtiger Schritt zur Baureife, aber noch kein Produktionsbeginn.

Pamour: Neue Goldtreffer verbreitern das Wachstumspotenzial

Am 7. Oktober berichtete Discovery Mining Ltd. (WKN: A42FT5) über 52 Bohrungen mit zusammen 16.827,4 Metern bei der Goldmine Pamour, rund 20 Kilometer östlich von Timmins in Ontario. Die Ergebnisse gehören zu einem für 2026 geplanten konzernweiten Explorationsprogramm von 255.000 bis 285.000 Metern. Pamour ist für die Wachstumsstrategie besonders relevant, weil dort bereits eine große Ressourcengrundlage existiert und die Bohrungen sowohl innerhalb als auch außerhalb der bisherigen Grubenplanung ansetzen.

Die bestehende Pamour-Ressource umfasst 64,8 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 1,30 Gramm Gold je Tonne, entsprechend 2,70 Millionen Unzen in der Kategorie *Indicated*. Hinzu kommen 23,3 Millionen Tonnen mit 1,34 Gramm je Tonne, entsprechend 1,00 Millionen Unzen in der Kategorie *Inferred*. Diese Angaben beschreiben Mineralressourcen und dürfen nicht mit wirtschaftlich abbaubaren Mineralreserven gleichgesetzt werden. Gerade Inferred-Ressourcen weisen eine höhere geologische Unsicherheit auf.

Die jüngsten Bohrungen liefern mehrere bemerkenswerte Abschnitte. Im östlichen Bereich der geplanten Tagebaugrube meldete Discovery in PAM26-0263 42,37 Gramm Gold je Tonne über 5,1 Meter. In PAM26-0297 wurden unter anderem 7,39 Gramm je Tonne über 18,0 Meter sowie 4,58 Gramm über 20,7 Meter durchschnitten. Westlich der Grube erreichte PAM25-0138 40,64 Gramm über 5,4 Meter, während PAM26-0156 11,25 Gramm über 10,5 Meter lieferte. Diese Ergebnisse sind hochgradig, aber Einzelintervalle; sie repräsentieren nicht den Durchschnittsgehalt des gesamten Vorkommens.

Auch außerhalb des bisherigen Grubenumrisses zeigt sich Potenzial. In Pamour West wurden unter anderem 5,04 Gramm je Tonne über 10,0 Meter in PAM26-0299 und 6,05 Gramm über 5,0 Meter in PAM26-0282LR gemeldet. Entlang der North Contact Zone erreichte PAM26-0265 1,43 Gramm über 23,7 Meter. Die geologische Bedeutung liegt in der möglichen Verbindung und Erweiterung verschiedener mineralisierter Bereiche, unter anderem in Richtung des historischen Broulan-Tagebaus.

Quelle: Discovery Mining Ltd.

Die Gesellschaft weist ausdrücklich darauf hin, dass die veröffentlichten Goldgehalte ungedeckelt sind und die Intervalle Bohrkernlängen darstellen; die wahren Mächtigkeiten sind noch nicht bekannt. Für die Bewertung ist daher nicht nur der höchste Einzelwert entscheidend, sondern ob sich die Zonen in einem belastbaren dreidimensionalen Modell fortsetzen. Discovery plant eine aktualisierte Pamour-Ressourcenschätzung Anfang 2027. Erst sie kann zeigen, in welchem Umfang die neuen Bohrdaten die Ressourcengrundlage verändern.

Flächenkauf soll Platz für die nächste Größenordnung schaffen

Mit der Mitteilung vom 9. Oktober ergänzte Discovery Mining Ltd. (WKN: A42FT5) die Explorationsgeschichte um einen infrastrukturellen Baustein. Eine hundertprozentige Tochtergesellschaft hat eine Vereinbarung zum Erwerb ausgewählter Liegenschaften von McEwen Inc. geschlossen. Dazu gehören das Fuller-Projekt und der 60%-Anteil von McEwen am Paymaster-Joint-Venture. Die Grundstücke grenzen an die historische Dome-Mine und könnten künftig Raum für neue Aufbereitungs- und Tailings-Anlagen schaffen.

Die vereinbarte Gegenleistung beträgt 55 Millionen US-Dollar: 5 Millionen US-Dollar in bar und 50 Millionen US-Dollar in Discovery-Aktien. Der Abschluss des Erwerbs steht unter Bedingungen, darunter die Übertragung sämtlicher zugehöriger Claims, das Erlöschen der bestehenden NPI-Royalty auf das Fuller-Projekt sowie regulatorische Zustimmungen einschließlich der Zustimmung der Toronto Stock Exchange zu den Gegenleistungsaktien.

Daneben vereinbarte Discovery mit Franco-Nevada eine Anpassung des bestehenden Royalty-Vertrags für die Porcupine-Betriebe vom 15. April 2025. Gegen eine bei Vollzug vorgesehene Zahlung von 8 Millionen US-Dollar an Discovery sollen sich die Royalty-Rechte auf die neu erworbenen Grundstücke erstrecken. Diese Zahlung ist kein kostenloser Erwerbsvorteil, da Discovery dafür eine Beteiligung an künftigen Erlösen einräumt.

Dome besitzt laut Unternehmen eine Inferred-Mineralressource von rund elf Millionen Unzen Gold. Das ist eine erhebliche geologische Basis, jedoch keine bestätigte wirtschaftlich gewinnbare Reserve. Discovery verfolgt das Ziel, den Betrieb innerhalb der nächsten fünf Jahre wieder aufzunehmen. Die am 9. Oktober beschriebene anfängliche Nutzung der bestehenden Dome-Mühle wird nach der Meldung vom 20. Oktober angesichts neuer Bohrergebnisse und einer möglichen zentralen Aufbereitung am Kidd-Standort erneut überprüft. Weder die endgültige Anlagenkonfiguration noch der Investitionsbedarf stehen damit fest.

Dome: Neue Bohrergebnisse erweitern das Goldpotenzial deutlich

Auch bei der Dome-Mine selbst im kanadischen Timmins-Distrikt meldete Discovery Mining weitere Explorationsergebnisse. Wie das Unternehmen am 20. Oktober 2026 mitteilte, lieferten 36 Bohrungen mit insgesamt 16.365,4 Metern zahlreiche hochgradige Goldabschnitte. Besonders bemerkenswert ist, dass die Mineralisierung südlich der bisherigen Ressourcengrube um rund 600 Meter erweitert werden konnte.

Zu den herausragenden Ergebnissen im Süden zählen 3,56 g/t Gold über 21,0 Meter in DOM26-044, 11,63 g/t über 9,0 Meter in DOM26-063 (darin 93,40 g/t über 1,0 Meter) sowie im Bohrloch DOM26-048 ein außergewöhnlich hochgradiger Einzelabschnitt mit 2.310 g/t Gold über 1,0 Meter. Auch nördlich der bestehenden Ressource wurden mineralisierte Zonen gemeldet, darunter 72,54 g/t Gold über 5,9 Meter in DOM26-052; dieser Durchschnitt beruht wesentlich auf einem Teilabschnitt mit 1.400 g/t über 0,3 Meter. Sämtliche Gehalte wurden ungekürzt veröffentlicht; die angegebenen Bohrkernlängen entsprechen nicht zwingend den tatsächlichen Mächtigkeiten. Insbesondere der Ein-Meter-Abschnitt mit 2.310 g/t ist nicht repräsentativ für den durchschnittlichen Lagerstättengehalt und darf nicht auf größere Gesteinsvolumina hochgerechnet werden. Nach Unternehmensangaben unterstreichen die Ergebnisse das Potenzial einer langfristigen Tagebauentwicklung. Die bestehende Dome-Ressource von rund 11 Millionen Unzen Gold bei 222,3 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 1,49 g/t gehört vollständig zur Kategorie Inferred. Eine aktualisierte Ressourcenschätzung ist für das erste Quartal 2027 geplant.

Gleichzeitig prüft das Management, ob am Kidd-Metallurgiestandort künftig eine zentrale Aufbereitungsanlage für mehrere Minen des Porcupine-Komplexes entstehen könnte. Damit gewinnen sowohl die neuen Bohrergebnisse als auch der kürzlich vereinbarte Erwerb benachbarter Grundstücke von McEwen zusätzlich an strategischer Bedeutung.

Fazit: Discovery Mining vor wichtigen Meilensteinen

Die Bedeutung der vier Oktober-Meldungen zeigt sich im Zusammenspiel der bestehenden Betriebe und der Entwicklungsprojekte. Discovery Mining Ltd. (WKN: A42FT5) verfügt mit dem Porcupine-Komplex im Goldrevier Timmins über produzierende Goldbetriebe und entwickelt gleichzeitig mehrere Erweiterungsprojekte. Wesentliche nächste Schritte sind aktualisierte Ressourcenschätzungen für Pamour und Dome, die Klärung der Aufbereitungsstrategie und die Finanzierung beziehungsweise weitere Genehmigung von Cordero.

Mit dem Erwerb der Kidd Operations im Juni 2026 kamen weitere Flächen, Infrastruktur und ein Engagement in kritischen Metallen hinzu. Daraus entsteht eine besondere Konstellation: Laufende Goldproduktion kann die Entwicklung weiterer Goldprojekte unterstützen; zusätzliche Flächen und Anlagen könnten langfristig Skaleneffekte ermöglichen. Parallel bildet Cordero einen potenziell bedeutenden Silber- und Basismetallhebel. Allerdings konkurrieren diese Projekte auch um Kapital, Managementkapazität und Genehmigungsressourcen.

Das Unternehmensprofil ist daher nicht das eines reinen Silberexplorers. Es ist die Kombination aus laufendem Goldbergbau, großen noch nicht vollständig entwickelten Goldressourcen und einem weit fortgeschrittenen Silberprojekt. Diese drei Ebenen unterscheiden sich deutlich darin, wann und mit welcher Sicherheit Zahlungsströme zu erwarten sind. Finanzierung, Genehmigungen und Umsetzung bleiben entscheidend.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Discovery, Cordero-Machbarkeitsstudie, 20.02.2024 · Discovery, Cordero-Genehmigungen, 05.10.2026 · Discovery, Pamour, 07.10.2026 · Discovery, McEwen-Kauf, 09.10.2026 · Discovery, Dome, 20.10.2026 · Intro-Bild: KI generiert

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verfasser: freier Journalist. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger, CEO der Swiss Resource Capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Fertigstellung: 26.10.2026. Erstveröffentlichung: 27.10.2026, 05:30 Uhr Berlin/Zürich. Emittent: Discovery Mining Ltd. (TSX: DSV; OTCQX: DSVSF; ISIN: CA25466C1077; WKN: A42FT5). Dieser Beitrag wird im Auftrag von Discovery Mining Ltd. veröffentlicht. Discovery Mining Ltd. vergütet die SRC swiss resource capital AG im Rahmen eines entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrags; der Beitrag erscheint im Rahmen dieses Vertrags. Der Verfasser wird für diesen Beitrag von der SRC swiss resource capital AG vergütet. Diese Vergütungen begründen Interessenkonflikte und ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Stand 26.10.2026: Weder der Verfasser noch die SRC swiss resource capital AG oder mit ihr verbundene Unternehmen halten Aktien, Optionen, Warrants, Zertifikate, Derivate oder sonstige Long-/Short-Positionen in Wertpapieren des Emittenten. Künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Der Emittent ist nicht mit 5% oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Der Emittent hat den Beitrag vor Veröffentlichung nicht erhalten.

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