Der Datenhunger der globalen Wirtschaft bringt herkömmliche IT-Infrastrukturen rasant an ihre physikalischen und ökonomischen Grenzen. Während Künstliche Intelligenz heute gigantische Rechenkapazitäten benötigt, formiert sich im Hintergrund bereits der nächste gewaltige Technologiesprung. Dieser historische Umbruch eröffnet Investoren völlig neue Dimensionen. Auf der einen Seite füllen etablierte Tech-Giganten ihre Kassen mit Milliardenaufträgen für klassische Cloud-Software und hochleistungsfähige Halbleiter. Auf der anderen Seite positionieren sich spezialisierte Innovatoren, die schon heute die fundamentalen Standards für das kommende Quanten-Zeitalter definieren. Wer diese Wertschöpfungskette von der Hardware bis zur nächsten Software-Generation strategisch bespielt, sichert sich jetzt einen massiven Hebel auf den technologischen Megatrend dieses Jahrhunderts.
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