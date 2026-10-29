Allschwil - Das Biotechunternehmen Idorsia ist nach den ersten neun Monaten mit den eigenen Zielen auf Kurs. Der Hoffnungsträger Quviviq (Daridorexant) bleibt dabei die treibende Kraft. Der Umsatz ist in den ersten neun Monaten mit 172 Millionen Franken auf dem Vorjahresniveau verharrt, wie Idorsia am Donnerstag mitteilte. Rund 142 Millionen erwirtschaftete die Gesellschaft mit dem Schlafmittel Quviviq. Gegenüber dem Vorjahreswert ist dies ein Plus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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