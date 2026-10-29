Wolfsburg - Volkswagen ist im dritten Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht. Das Konzernergebnis nach Steuern lag in den Monaten Juli bis September bei minus 5,82 Milliarden Euro, wie der Autokonzern am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. Im Vorjahresquartal hatte VW ebenfalls einen Fehlbetrag gemeldet, damals waren es gut 1,07 Milliarden Euro. Der Umsatz gab im dritten Quartal um 6,3 Prozent auf 75,3 Milliarden Euro nach, wie der Konzern mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab