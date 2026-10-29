Daimler baut neue E-Lkw - bei Janus Electric steigt jetzt der Batteriepartner ein

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Die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs schafft Geschäftsmöglichkeiten über den Verkauf neuer Fahrzeuge hinaus. Während große Hersteller elektrische Lkw ausliefern, arbeiten spezialisierte Anbieter daran, vorhandene Diesel-Trucks weiterzuverwenden. Bei Janus Electric erhält dieser zweite Weg jetzt zusätzliche industrielle Unterstützung: Der Batteriepartner will selbst investieren.

Die Nachricht kommt unmittelbar nach einem Folgeauftrag aus Kalifornien. Damit verbinden sich bei Janus drei Entwicklungen: zusätzliche Kundennachfrage, beginnende Batterielieferungen und eine engere finanzielle Bindung an einen wichtigen Zulieferer.

Daimler bringt elektrische Neufahrzeuge auf die Straße

Daimler Truck Holding (ISIN: DE000DTR0CK8) zeigt, wie der Neufahrzeugmarkt Fahrt aufnimmt. Im September übergab Mercedes-Benz Trucks die ersten 27 batterieelektrischen eActros 600 an Amazon (ISIN: US0231351067). Bis Ende 2026 sollen mehr als 50 dieser Fahrzeuge im deutschen Transportnetz des Unternehmens eingesetzt werden.

Die Übergabe gehört zu einer Bestellung über mehr als 200 eActros 600. Eingesetzt werden die Trucks auf Verbindungen zwischen Logistikzentren und städtischen Gebieten.

Dabei umfasst die Investition mehr als Fahrzeuge: Amazon baut an europäischen Standorten Ladeinfrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge auf. Der Einsatz verdeutlicht, wie eng Fahrzeugbeschaffung, Energieversorgung und Tourenplanung zusammengehören.

Für Betreiber vorhandener Diesel-Flotten bleibt daneben die Frage, ob ein vollständiger Fahrzeugwechsel immer der passende Investitionsweg ist.

Janus gewinnt den Batteriepartner als vorgesehenen Investor

Janus Electric Holdings (ISIN: AU0000395626) setzt auf die elektrische Umrüstung geeigneter bestehender Trucks. Am 28. Oktober meldete das Unternehmen eine vereinbarte strategische Eigenkapitalinvestition seines Batteriepartners Electrovaya (ISIN: CA28617B6061) von rund zwei Millionen australischen Dollar.

Die geplante Beteiligung vertieft die seit Juli 2025 bestehende Lieferbeziehung. Sie soll zusätzliches Betriebskapital für die kommerzielle Expansion bereitstellen, insbesondere in den USA und Kanada.

Für Janus ist das bedeutsam: Ein Lieferant einer zentralen Fahrzeugkomponente will sich auch finanziell am Geschäftsmodell beteiligen. Der Abschluss bleibt an Bedingungen und erforderliche Genehmigungen gebunden.

Batterielieferungen haben begonnen

Parallel hat Janus erste Kaufaufträge über rund 37,5 Millionen australische Dollar für Electrovaya-Batteriesysteme erteilt. Sie sollen die geplanten nordamerikanischen Fahrzeugeinsätze unterstützen. Erste Batterielieferungen sind nach Unternehmensangaben bereits unterwegs beziehungsweise angelaufen.

Diese Summe ist Beschaffungsvolumen von Janus, kein zusätzlicher Kundenumsatz. Die Kaufaufträge werden erst mit bestätigten Lieferplänen verbindlich.

Jede Janus-Umrüstung nutzt nach der Mitteilung ungefähr 600 Kilowattstunden Batteriekapazität. Entsprechend wichtig sind zuverlässige Versorgung und abgestimmte Liefertermine.

Electrovaya erweitert seine nordamerikanische Fertigung. Der geplante Standort Jamestown im US-Bundesstaat New York soll im Geschäftsjahr 2027 den Betrieb aufnehmen. Regionale Produktion könnte künftig Transportwege, Lieferzeiten und bestimmte Zollbelastungen reduzieren.

Ein bestehender Kunde verdoppelt seine Verpflichtung

Bereits am 27. Oktober meldete Janus einen Folgeauftrag von King Fio Trucking über sechs weitere elektrische Umrüstungen und sechs Batteriesets. Der Bruttowert beträgt ungefähr 3,1 Millionen australische Dollar.

Damit steigt King Fios Verpflichtung auf zwölf Trucks. Der nordamerikanische Auftragsbestand erreicht laut Janus insgesamt 124 Fahrzeuge mit rund 64,6 Millionen australischen Dollar Bruttovertragswert.

Der Zusatzauftrag steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung einschlägiger kalifornischer Fördermittel. Umgesetzt werden soll er durch den lokalen Umrüstungspartner Electric Vehicle Choice.

Besonders interessant ist die Infrastruktur: Die zusätzlichen Fahrzeuge sollen die bereits im ursprünglichen Auftrag vorgesehene Lade- und Wechselstation nutzen. Eine weitere Station ist für diese Erweiterung nicht vorgesehen.

Aus Fahrzeugen soll ein längerfristiges Geschäft entstehen

Janus verbindet Umrüstmodule, austauschbare Batterien und Charge-&-Change-Stationen. Bei geeigneten Trucks bleiben Kabine, Fahrgestell und wesentliche Komponenten erhalten.

Neben dem Verkauf erwartet das Unternehmen mit zusätzlichen Fahrzeugen wiederkehrende Abonnementerlöse. Der wirtschaftliche Ansatz reicht damit über den einzelnen Umbau hinaus.

Die geplante Electrovaya-Beteiligung umfasst allerdings auch Warrants über 150 Prozent der ausgegebenen Platzierungsaktien. Sie laufen drei Jahre und können zu 125 Prozent des Platzierungspreises ausgeübt werden. Neben zusätzlichem Kapital entsteht damit mögliches weiteres Verwässerungspotenzial.

Fazit

Daimlers Auslieferungen zeigen, wie elektrische Neufahrzeuge in größere Transportnetze integriert werden. Janus entwickelt daneben einen eigenständigen Ansatz für geeignete Bestandsflotten. Die jüngsten Meldungen geben dieser Strategie neue kommerzielle Substanz: Ein Kunde erweitert seine Verpflichtung, Batterielieferungen beginnen und der Zulieferer plant eine direkte Beteiligung.

Besonders der King-Fio-Auftrag macht das Wachstum innerhalb eines bestehenden Kundenkonzepts greifbar. Zusätzliche Fahrzeuge sollen vorhandene Infrastruktur mitnutzen und weitere wiederkehrende Erlöse ermöglichen. Die engere Electrovaya-Verbindung unterstützt zugleich die Versorgung einer zentralen Komponente.

Entscheidend bleiben bestätigte Lieferpläne, Förderfreigaben, finanzierbare Umsetzung und tatsächlich eingesetzte Kundenfahrzeuge. Eine Verbindung zu Daimler oder Amazon besteht daraus nicht. Für Janus liegt die Chance im Zusammenspiel aus Fahrzeugumrüstung, Batterieversorgung und laufenden Dienstleistungen. Aus dem zusätzlichen Weg zur Elektrifizierung wird nun eine konkrete industrielle Aufgabe: den wachsenden Auftragsbestand zuverlässig auf die Straße zu bringen.

Quellen

https://www.daimlertruck.com/en/newsroom/pressrelease/amazon-to-receive-more-than-50-mercedes-benz-eactros-600-electric-trucks-in-germany-53584106

https://januselectric.com/

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ISIN: AU0000395626

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