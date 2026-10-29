NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kion nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate enstprächen den Mitte Oktober veröffentlichten Eckdaten, schrieb Akash Gupta am Donnerstag . Er hält die Aktie weiterhin für attraktiv bewertet./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000KGX8881
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000KGX8881
© 2026 dpa-AFX-Analyser