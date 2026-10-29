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solmotion realisiert Solarpark mit knapp 13 MWp und 20-MWh-Batteriespeicher in Heiligenberg
Im Anschluss an den offiziellen Spatenstich am 22. Oktober 2026 liegt der Fokus auf der Umsetzung der nächsten Bauabschnitte. Der Solarpark wird mit insgesamt 20.115 Photovoltaikmodulen zu jeweils 645 Wattpeak ausgestattet. Die Module werden in einer fest installierten, südorientierten Aufständerung montiert. Auf diese Weise ist die Anlage auf eine hohe Solarstromproduktion während der Sonnenstunden ausgelegt.
Die Speicherintegration ist ein zentrales Merkmal des Projekts: Ein Teil des tagsüber erzeugten Stroms kann zwischengespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt, etwa in den Abendstunden, in das Netz eingespeist werden. Dadurch erhöht sich die Flexibilität bei der Einspeisung. Gleichzeitig können Erzeugungsspitzen besser gesteuert und potenzielle Abregelungen begrenzt werden. Die Kombination aus Photovoltaikanlage und Batteriespeicher schafft damit die erforderlichen technischen Voraussetzungen für eine stärker bedarfs- und marktorientierte Strombereitstellung.
"In Heiligenberg verbinden wir die Dimension eines größeren Freiflächen-Solarparks mit einer leistungsfähigen Speicherlösung. Neben der installierten PV-Leistung ist für uns entscheidend, den erzeugten Strom zeitlich flexibler nutzbar zu machen. Mit der für November vorgesehenen DC-seitigen Fertigstellung haben wir den nächsten konkreten Projektmeilenstein bereits fest im Blick", sagt Michael Keil, Geschäftsführer von solmotion.
Heiligenberg steht für die Breite des Leistungsangebots von solmotion im Bereich großflächiger Solarprojekte. Neben Agri-Photovoltaikanlagen realisiert das Unternehmen klassische Freiflächenanlagen, bei denen Photovoltaikerzeugung und Batteriespeicher zu einem integrierten Energiekonzept verbunden werden. Am Spatenstich nahmen unter anderem Heiligenbergs Bürgermeister Denis Lehmann und Grundstückseigentümer Martin Duelli teil.
"Mit dieser Anlage setzen wir ein weiteres deutliches Zeichen für die Energiewende. Heiligenberg ist eine "Energie-Plus"-Gemeinde. Bereits heute wird auf unserem Gemeindegebiet mehr erneuerbarer Strom erzeugt als wir selbst verbrauchen. Und wir fördern weiterhin eine verlässliche, saubere Stromerzeugung für die gesamte Region und darüber hinaus", sagt Bürgermeister Denis Lehmann.
29.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|solmotion holding GmbH
|Zwergerstraße 15
|88214 Ravensburg
|Deutschland
|Telefon:
|0751/295096100
|E-Mail:
|info@solmotion.de
|Internet:
|www.solmotion.de
|ISIN:
|DE000A460XXX
|WKN:
|A460A7
|LEI Code:
|391200ZDYY8QXKN6PH07
|EQS News ID:
|2423692
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2423692 29.10.2026 CET/CEST