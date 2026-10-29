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solmotion realisiert Solarpark mit knapp 13 MWp und 20-MWh-Batteriespeicher in Heiligenberg



29.10.2026 / 10:00 CET/CEST

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solmotion realisiert Solarpark mit knapp 13 MWp und 20-MWh-Batteriespeicher in Heiligenberg



Ravensburg, 29. Oktober 2026 - Die solmotion project GmbH, Full-Service-Anbieter im Solarbereich in Deutschland und eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der solmotion holding GmbH, realisiert in Heiligenberg-Wintersulgen eine Freiflächen-Photovoltaikanlage mit 12,97 Megawattpeak (MWp) Leistung. Geplant ist zudem die Integration von vier Batteriespeichersystemen mit insgesamt 20,06 Megawattstunden (MWh) Speicherkapazität und rund 10 Megawatt (MW) Lade- und Entladeleistung. Die DC-seitige Fertigstellung der Photovoltaikanlage einschließlich der Wechselrichter ist für November 2026 vorgesehen. Im Anschluss folgen die Inbetriebnahme und der Netzanschluss. Im Anschluss an den offiziellen Spatenstich am 22. Oktober 2026 liegt der Fokus auf der Umsetzung der nächsten Bauabschnitte. Der Solarpark wird mit insgesamt 20.115 Photovoltaikmodulen zu jeweils 645 Wattpeak ausgestattet. Die Module werden in einer fest installierten, südorientierten Aufständerung montiert. Auf diese Weise ist die Anlage auf eine hohe Solarstromproduktion während der Sonnenstunden ausgelegt. Die Speicherintegration ist ein zentrales Merkmal des Projekts: Ein Teil des tagsüber erzeugten Stroms kann zwischengespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt, etwa in den Abendstunden, in das Netz eingespeist werden. Dadurch erhöht sich die Flexibilität bei der Einspeisung. Gleichzeitig können Erzeugungsspitzen besser gesteuert und potenzielle Abregelungen begrenzt werden. Die Kombination aus Photovoltaikanlage und Batteriespeicher schafft damit die erforderlichen technischen Voraussetzungen für eine stärker bedarfs- und marktorientierte Strombereitstellung. "In Heiligenberg verbinden wir die Dimension eines größeren Freiflächen-Solarparks mit einer leistungsfähigen Speicherlösung. Neben der installierten PV-Leistung ist für uns entscheidend, den erzeugten Strom zeitlich flexibler nutzbar zu machen. Mit der für November vorgesehenen DC-seitigen Fertigstellung haben wir den nächsten konkreten Projektmeilenstein bereits fest im Blick", sagt Michael Keil, Geschäftsführer von solmotion. Heiligenberg steht für die Breite des Leistungsangebots von solmotion im Bereich großflächiger Solarprojekte. Neben Agri-Photovoltaikanlagen realisiert das Unternehmen klassische Freiflächenanlagen, bei denen Photovoltaikerzeugung und Batteriespeicher zu einem integrierten Energiekonzept verbunden werden. Am Spatenstich nahmen unter anderem Heiligenbergs Bürgermeister Denis Lehmann und Grundstückseigentümer Martin Duelli teil. "Mit dieser Anlage setzen wir ein weiteres deutliches Zeichen für die Energiewende. Heiligenberg ist eine "Energie-Plus"-Gemeinde. Bereits heute wird auf unserem Gemeindegebiet mehr erneuerbarer Strom erzeugt als wir selbst verbrauchen. Und wir fördern weiterhin eine verlässliche, saubere Stromerzeugung für die gesamte Region und darüber hinaus", sagt Bürgermeister Denis Lehmann.



Über solmotion:

Die solmotion holding GmbH mit Sitz in Ravensburg ist die Finanzierungsgesellschaft der solmotion-Gruppe. Ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft solmotion project GmbH entwickelt und realisiert Photovoltaiklösungen für Eigenheime, Gewerbe, Landwirtschaft und Freiflächen. Die Gruppe begleitet Projekte von der Planung über die Umsetzung bis zur langfristigen Betreuung und setzt dabei auf regionale Verankerung, technische Qualität und ganzheitliche Energiekonzepte.



Investorenkontakt:

Anna Volz-Staudacher

solmotion holding GmbH

0751/295096-113

av@solmotion.de



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

IR4value GmbH

0211/178047-20

linh.chung@ir4value.de



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