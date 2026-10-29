Die finalen Q3-Zahlen von KION bestätigen die vorläufigen Zahlen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 5% auf EUR 2.835 Mio., das bereinigte EBIT legte um 7% auf EUR 203 Mio. zu, und eine niedrigere Steuerquote hob das EPS auf EUR 0,76. KION bestätigte den am 14. Oktober gesenkten Ausblick. Das Hauptproblem bleibt jedoch ITS: Die Stückzahlen stiegen um 13% yoy, der Auftragseingang bei neuen Trucks in EUR sank jedoch um 9%. Diese Lücke spiegelt eine Verschiebung hin zu günstigeren Lagertechnikfahrzeugen sowie in Richtung APAC und Amerika wider, während EMEA stagnierte, vor allem im Value- und Economy-Segment. Bereits im zweiten Quartal verlor KION in EMEA Marktanteile (Stückzahlen -6% bei einem Marktwachstum von +12%). Wir sehen daher eher einen zunehmenden Wettbewerbsdruck im Low-End-Segment als eine Eintagsfliege, was auch unsere Lieferantengespräche vor den Zahlen stützen. Entsprechend senken wir unsere Umsatzannahmen, was sich jedoch nicht auf das Kursziel auswirkt. Zudem nennt die Q3-Präsentation keinen neuen Zeitpunkt für das zweistellige Margenziel, das nun jenseits von 2027 liegt. Wir belassen unser Kursziel bei EUR 51,00 und bekräftigen unsere BUY-Empfehlung, da bei einem EV/EBITDA 2027E von rund 6x und einem KGV 2027E von rund 8x die ITS-Schwäche bereits weitgehend eingepreist ist. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kion-group-ag





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