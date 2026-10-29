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Dow Jones News
29.10.2026 10:33 Uhr
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PTA-News: Frequentis AG: EUROCONTROL vergibt neuen Langzeitauftrag an FREQUENTIS zur Weiterentwicklung der europäischen Luftverkehrsüberwachung

DJ PTA-News: Frequentis AG: EUROCONTROL vergibt neuen Langzeitauftrag an FREQUENTIS zur Weiterentwicklung der europäischen Luftverkehrsüberwachung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frequentis AG: EUROCONTROL vergibt neuen Langzeitauftrag an FREQUENTIS zur Weiterentwicklung der europäischen Luftverkehrsüberwachung

Wien (pta000/29.10.2026/09:59 UTC+1)

• EUROCONTROL beauftragt Frequentis als Industriepartner für Europas führendes System zur Verarbeitung vonLuftverkehrsüberwachungsdaten • Rund 90 % der täglichen Flüge in Europa werden durch die leistungsfähige Luftverkehrsüberwachung vonARTAS unterstützt • Der Vertrag steht für 25 Jahre Partnerschaft und gemeinsame Innovationen in der Luftverkehrsüberwachung

Aufbauend auf einer Partnerschaft, die die europäische Luftverkehrsüberwachung maßgeblich geprägt hat, hat EUROCONTROL Frequentis als einen der führenden Lösungsanbieter in diesem Bereich den fünften Vertrag als Industriepartner für die zentrale Wartung und operative Unterstützung von ARTAS (Air Traffic Management Surveillance Tracker and Server) erteilt. Damit wird die kontinuierliche Weiterentwicklung des Systems bis 2031 sichergestellt.

ARTAS ist Europas führendes Multisensor-Trackingsystem. Als zentrale Komponente der modernen Luftverkehrsüberwachung führt ein Trackingsystem Daten aus verschiedenen Überwachungsquellen und -technologien zu einem einheitlichen, konsistenten und präzisen Luftlagebild für Fluglots:innen zusammen. ARTAS wurde von EUROCONTROL im Auftrag seiner Mitgliedstaaten entwickelt und ist mit mehr als 50 operativen Installationen das am weitesten verbreitete Trackingsystem in Europa. Es unterstützt rund 90 % der täglichen Flugbewegungen im europäischen Luftraum.

Seit Frequentis im Jahr 2001 Industriepartner von EUROCONTROL wurde, arbeiten beide Organisationen eng zusammen, um ARTAS kontinuierlich zu warten und weiterzuentwickeln. Die Partnerschaft hat zur Entwicklung eines der weltweit fortschrittlichsten Systeme zur Verarbeitung von Überwachungsdaten beigetragen, das den sich wandelnden Anforderungen des europäischen Flugverkehrsmanagements (ATM = Air Traffic Management) gerecht wird und gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und operativer Leistungsfähigkeit sicherstellt.

"CAMOS spielt eine entscheidende Rolle bei der kontinuierlichen Optimierung von ARTAS. Es umfasst Software-Support, laufende Wartung sowie gezielte Anpassungen, um auf die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Anwender:innen einzugehen", erklärt Antonio Principe, ARTAS and SDDS Services Manager bei EUROCONTROL. "Frequentis ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Industriepartner, der gemeinsam mit EUROCONTROL die Weiterentwicklung von ARTAS vorantreibt. CAMOS VI baut auf dieser erfolgreichen Zusammenarbeit auf und stellt sicher, dass das System auch künftig den Anforderungen des europäischen Flugverkehrsmanagements entspricht."

"Die Vergabe von CAMOS VI ist weit mehr als eine Vertragsverlängerung. Sie steht für 25 Jahre Vertrauen, Zusammenarbeit und gemeinsame Innovationen", sagt Josef Kutschi, Geschäftsführer von Frequentis Comsoft. "Gemeinsam mit EUROCONTROL haben wir ARTAS kontinuierlich weiterentwickelt, und freuen uns, diese erfolgreiche Zusammenarbeit bis 2031 fortzusetzen und unsere Expertise im Bereich der Luftverkehrsüberwachung einzubringen. So unterstützen wir unsere Kunden mit einer Lösung, die technologisch zu den führenden Systemen der Luftverkehrsüberwachung zählt."

Über FREQUENTIS Comsoft

Frequentis Comsoft ist seit 2016 das Kompetenzzentrum für AMHS, AIM, Surveillance-Technologien und ATM-Systeme innerhalb der Frequentis-Gruppe. Frequentis Comsoft bietet softwarezentrierte Lösungen, die einen Großteil der Surveillance-Datenkette abdecken: über die Verteilung und Verarbeitung bis hin zur Anzeige.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit über 2.900 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von EUR 580,1 Mio. und ein EBIT von EUR 46,8 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

(Ende)

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Aussender:      Frequentis AG 
           Innovationsstraße 1 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Stefan Marin 
Tel.:         +431811501074 
E-Mail:        stefan.marin@frequentis.com 
Website:       www.frequentis.com 
ISIN(s):       ATFREQUENT09 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
Weitere        Regulierter Markt in Frankfurt 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793264340781 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2026 04:59 ET (08:59 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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