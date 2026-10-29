Goldaktie vor Neubewertung?: Mayfair Gold: 300 Millionen CAD Finanzierungsperspektive - steht die Aktie vor einer Kursexplosion?

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Bis zu 1,4 Milliarden Dollar prognostizierter Cashflow treffen auf eine vergleichsweise geringe Börsenbewertung. Mit Macquarie an der Seite könnte Mayfair Gold zum nächsten großen Gewinner am Goldmarkt werden!

Liebe Leserinnen und Leser,

der Goldmarkt befindet sich weiterhin in einer außergewöhnlich spannenden Phase. Historisch hohe Goldpreise, geopolitische Unsicherheiten und die anhaltende Nachfrage der Zentralbanken schaffen ein attraktives Umfeld für Goldproduzenten und Entwickler. Besonders interessant sind dabei Projekte, die sich im kosteneffizienten Tagebau (Open-Pit-Mining) erschließen lassen. Niedrigere Förderkosten, hohe Fördermengen und attraktive Gewinnmargen können bei steigenden Goldpreisen für erhebliche wirtschaftliche Hebel sorgen. Genau hier kommt Mayfair Gold Corp. (ISIN CA57808L3056 WKN A41X3D) ins Spiel: Mit seinem Fenn-Gib-Goldprojekt im kanadischen Ontario verfügt das Unternehmen über eine bedeutende Goldlagerstätte, deren geplante Erschließung im Tagebau Anlegern interessante Perspektiven eröffnen könnte.

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Auftraggeber: Mayfair Gold Corp. (WKN A41X3D)

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

Was die geplante Macquarie-Finanzierung für Fenn Gibb bedeutet

300 Millionen kanadische Dollar für die Projektentwicklung, dazu eine vereinbarte Aktienbeteiligung von 10 Millionen C$: Mayfair Gold eröffnet sich mit Macquarie eine vielversprechende Finanzierungsperspektive für Fenn Gibb. Die geplante Kreditfazilität könnte rund zwei Drittel des geschätzten anfänglichen Entwicklungskapitals abdecken. Das ist eine Größenordnung, die aufhorchen lässt.

Doch die eigentliche Stärke der Nachricht steckt nicht allein in der Summe. Es ist die Kombination aus Eigenkapital, einer möglichen frühzeitigen Mittelbereitstellung und einem auf den Produktionsstart abgestimmten Tilgungsplan. Daraus könnte ein tragfähiger Baustein für die weitere Projektentwicklung werden.

Wichtig bleibt: Die Projektfinanzierung ist noch nicht verbindlich zugesagt. Wer die Bedeutung für die Mayfair-Gold-Aktie einordnen möchte, sollte deshalb zwischen bereits unterzeichneten Vereinbarungen und noch zu erfüllenden Voraussetzungen unterscheiden.

Wie viel des Kapitalbedarfs könnte Macquarie abdecken?

Die Vor-Machbarkeitsstudie von 2026 veranschlagt für das Goldprojekt Fenn Gibb ein anfängliches Entwicklungskapital von 450 Millionen C$. Dem steht eine vorgeschlagene Projektfinanzierungsfazilität von 300 Millionen C$ gegenüber.

Rechnen wir es aus: 300 Millionen geteilt durch 450 Millionen ergeben rund 66,7 Prozent. Bei einem Abschluss zu den vorgesehenen Bedingungen könnte die Fazilität somit etwa zwei Drittel dieses geschätzten Kapitalbedarfs finanzieren.

Das ist ein bedeutender möglicher Fortschritt. Aber eben noch keine vollständige Finanzierung.

Gegenüber dem Studienansatz verbleiben zunächst rechnerisch 150 Millionen C$. Die separat vereinbarte Aktienzeichnung über 10 Millionen C$ ist ein weiterer Finanzierungsbaustein. Sie sollte jedoch nicht ohne Berücksichtigung ihrer Mittelverwendung und der übrigen Finanzierungsbedingungen von einem vermeintlich endgültigen Restbedarf abgezogen werden.

Die richtige Einordnung lautet deshalb: Macquarie könnte einen großen Teil der Finanzierung tragen. Wie die vollständige Kapitalstruktur für Fenn Gibb aussehen wird, bleibt eine zentrale Frage der nächsten Entwicklungsschritte.

Was ist vereinbart, was steht noch unter Vorbehalt?

Bei der Macquarie-Transaktion laufen zwei unterschiedliche Ebenen zusammen. Genau hier lohnt sich ein genauer Blick.

Die Aktienzeichnung: 10 Millionen C$ zu 4,26 C$ je Aktie

Mayfair Gold hat mit der Macquarie Bank eine Zeichnungsvereinbarung über Stammaktien im Gesamtwert von 10 Millionen C$ abgeschlossen. Der vereinbarte Ausgabepreis beträgt 4,26 C$ je Aktie.

Damit geht die Zusammenarbeit über die reine Prüfung eines möglichen Kredits hinaus. Eine Aktienbeteiligung verbindet Macquarie auch auf der Eigenkapitalseite mit Mayfair. Für die Entwicklungsgeschichte des Unternehmens ist das ein ermutigendes Signal.

Eine unterzeichnete Zeichnungsvereinbarung ist allerdings begrifflich vom Vollzug der Beteiligung zu unterscheiden. Ebenso wenig ist der Zeichnungspreis ein Kursziel oder eine Zusicherung für die spätere Börsenentwicklung.

Die Kreditfazilität: 300 Millionen C$ sind noch nicht gesichert

Zusätzlich wurde eine unverbindliche Mandatsvereinbarung zur Vermittlung der Projektfinanzierung unterzeichnet. Auch das zugehörige Term Sheet, also die Zusammenstellung wesentlicher vorgesehener Finanzierungsbedingungen, ist noch unverbindlich.

Vor einem endgültigen Abschluss müssen insbesondere folgende Schritte erfolgen:

Abschluss der Due Diligence: Die erforderlichen Prüfungen müssen abgeschlossen werden.

Die erforderlichen Prüfungen müssen abgeschlossen werden. Unabhängige technische Begutachtung: Dazu gehört die Prüfung durch einen unabhängigen Ingenieur.

Dazu gehört die Prüfung durch einen unabhängigen Ingenieur. Endgültige Vertragsdokumentation: Die verbindlichen Unterlagen müssen ausgehandelt und unterzeichnet werden.

Die verbindlichen Unterlagen müssen ausgehandelt und unterzeichnet werden. Erfüllung der Abschlussbedingungen: Die für eine solche Finanzierung üblichen aufschiebenden Bedingungen müssen erfüllt sein.

Der entscheidende nächste Sprung wäre damit klar: aus einem aussichtsreichen Finanzierungsrahmen eine verbindlich abgeschlossene Fazilität machen. Erst dann lässt sich beurteilen, welche Mittel unter welchen endgültigen Bedingungen verfügbar werden.

Aktienzeichnung und vorgeschlagene Kreditfazilität sind zwei unterschiedliche Bausteine der Finanzierung.

Warum die frühe Tranche von 25 Millionen C$ besonders interessant ist

Die größte Zahl zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Für die praktische Projektvorbereitung könnte jedoch ein kleinerer Bestandteil besonders wertvoll werden: Innerhalb der vorgeschlagenen Fazilität ist eine Tranche von 25 Millionen C$ zur vorzeitigen Inanspruchnahme vorgesehen.

Diese Mittel sollen voraussichtlich beim Abschluss zur Verfügung stehen. Sie wären Teil der 300 Millionen C$, nicht zusätzliches Kapital oberhalb dieser Summe.

Vorgesehen ist finanzielle Flexibilität für drei konkrete Aufgaben:

Vorbereitende Arbeiten am Projekt.

Den Kauf von Ausrüstung mit langen Lieferzeiten.

Die detaillierte Planung vor der vollständigen Mittelaufnahme für den Bau.

Hier wird die Finanzierungsperspektive greifbar. Es geht nicht nur darum, irgendwann eine große Summe bereitzustellen. Die Struktur soll auch jene Arbeiten ermöglichen, die vor der umfassenden Baufinanzierung anstehen.

Genau darin liegt der Reiz dieses Bausteins: Bei erfolgreichem Abschluss könnte Mayfair früher über Mittel für wichtige Vorbereitungsschritte verfügen. Eine bereits erfolgte Auszahlung oder ein feststehender Baubeginn lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.

Welche Verpflichtungen gehören zum Finanzierungspaket?

Eine überzeugende Finanzierung muss nicht nur Kapital bereitstellen. Sie muss auch hinsichtlich Rückzahlung und wirtschaftlicher Gegenleistungen verstanden werden. Bei Mayfair sind dafür vor allem der Tilgungsplan und das Goldabnahmerecht relevant.

Tilgung erst nach Beginn der kommerziellen Produktion

Die vorgeschlagenen Rückzahlungsbedingungen orientieren sich am Bergbauplan. Vierteljährliche Tilgungen sollen sechs Monate nach Aufnahme der kommerziellen Produktion beginnen.

Die vollständige Rückzahlung ist spätestens 72 Monate nach der ersten regulären Inanspruchnahme der Fazilität im Anschluss an die vorzeitige Auszahlungstranche vorgesehen.

Diese Unterscheidung ist wichtig: Die 72 Monate dürfen nicht pauschal als sechs Jahre ab Produktionsbeginn verstanden werden. Der Beginn der Tilgung und die Frist für die vollständige Rückzahlung knüpfen an unterschiedliche Ereignisse an.

Goldabnahmerecht: Referenzpreis abzüglich 50 US-Dollar

Macquarie soll außerdem ein Abnahmerecht für die ersten 50.000 Unzen der jährlichen Goldförderung erhalten. Insgesamt ist dieses Recht auf 300.000 Unzen begrenzt.

Der vorgesehene Kaufpreis entspricht einem veröffentlichten Referenzpreis, vermindert um 50 US-Dollar je Unze. Es handelt sich also nicht um einen festgeschriebenen Goldpreis, sondern um einen festen Abschlag auf den jeweiligen Referenzpreis.

Auch die Entstehung dieses Rechts ist gestaffelt:

50 Prozent werden mit Unterzeichnung der Mandatsvereinbarung und Abschluss der Macquarie-Kapitalbeteiligung unverfallbar.

werden mit Unterzeichnung der Mandatsvereinbarung und Abschluss der Macquarie-Kapitalbeteiligung unverfallbar. Die übrigen 50 Prozent werden beim Abschluss der Kreditfazilität unverfallbar.

Damit ist das Abnahmerecht ein eigenständiger wirtschaftlicher Bestandteil des Pakets. Für eine vollständige Bewertung genügt es nicht, nur auf die mögliche Kreditsumme zu schauen.

Neben der Mittelbereitstellung bestimmen Tilgung und Goldabnahmerecht die wirtschaftliche Ausgestaltung.

Technische Verstärkung für die nächsten Entwicklungsschritte

Parallel zur Finanzierungsperspektive baut Mayfair seine technische Kompetenz aus. Daniel Janusauskas übernimmt die Position des Vice President Technical Services.

Seine bisherige Arbeit am Marathon-Kupfer-Palladium-Projekt passt zu den Aufgaben, die bei einem fortschreitenden Entwicklungsprojekt an Bedeutung gewinnen. Dort begleitete er aktualisierte Machbarkeitsstudien, Prüfungen durch Kreditgeber, unabhängige Ingenieurgutachten und die Projektfinanzierung sowie den Übergang in die Bauphase.

Das macht die Personalie besonders spannend. Kapitalbeschaffung und technische Umsetzung werden nicht getrennt voneinander vorangetrieben. Mayfair ergänzt die geplante Finanzierungsstruktur um Erfahrung in genau den Prozessen, die bis zu einer möglichen Bauphase entscheidend sind.

Eine Erfolgsgarantie ist das nicht. Es ist aber eine fachlich passende Verstärkung für die bevorstehenden Aufgaben.

Warum Fenn-Gibb klein starten und Großes ermöglichen soll

Größer ist im Goldbergbau nicht automatisch besser.

Manchmal liegt der entscheidende Hebel genau im Gegenteil: kleiner anfangen. Früher produzieren. Früher Cashflow erwirtschaften. Und erst dann die nächste Wachstumsstufe zünden.

Genau diesen Weg verfolgt Mayfair Gold Corp. (ISIN CA57808L3056 WKN A41X3D) mit seinem Goldprojekt Fenn-Gibb in Ontario. Die Lagerstätte bietet eine Ressource von rund 4,3 Millionen Unzen. Doch CEO Drew Anwyll will nicht alles auf einmal entwickeln.

Sein Plan ist fokussierter - und gerade deshalb spannend: Eine Aufbereitungsanlage mit 4.800 Tonnen Tagesdurchsatz soll zunächst die höhergradigen, oberflächennahen Bereiche nutzen. Die Bauentscheidung wird für 2028 angestrebt, die erste Goldproduktion könnte frühestens 2030 folgen.

Die Vision: nicht einfach eine Mine bauen. Sondern den Grundstein für ein wachsendes Goldunternehmen legen.

Die Strategie: Nicht die größte Mine. Sondern der schnellere Weg zum Cashflow.

Fenn-Gibb ist groß genug, um eine deutlich umfangreichere Entwicklung zu diskutieren. Anwyll sieht für eine großskalige Nutzung der Lagerstätte grundsätzlich eine Anlage mit etwa 20.000 bis 25.000 Tonnen Tagesdurchsatz als mögliche Größenordnung.

Das klingt eindrucksvoll. Doch dahinter steht eine anspruchsvolle Rechnung.

Ein solches Großprojekt würde nach seiner Einschätzung mehr als eine Milliarde Dollar Anfangskapital erfordern. Die Bauzeit läge voraussichtlich bei über zwei Jahren. Hinzu käme ein bundesweites Umweltprüfungsverfahren, das den Weg zur Bauentscheidung nach seiner Einschätzung um fünf bis sieben Jahre verlängern könnte.

Quelle Unternehmenspräsentation Mayfair Gold

Für einen Juniorentwickler wäre das nicht nur eine Finanzierungsfrage. Es wäre ein gewaltiger Schritt bei Ausführungsrisiko und Komplexität.

Mayfair setzt deshalb auf einen anderen Einstieg. Die geplanten 4.800 Tonnen pro Tag liegen unter der vom Management angeführten Schwelle von 5.000 Tonnen, die für die Projektstrategie im Hinblick auf eine bundesrechtliche Umweltprüfung maßgeblich ist. Zum regulatorischen Hintergrund bietet die kanadische Verordnung über physische Aktivitäten weiterführende Informationen.

Das bedeutet ausdrücklich nicht, dass Fenn-Gibb ohne Umweltauflagen entwickelt werden könnte. Der Ansatz soll vielmehr einen auf Ontario ausgerichteten Genehmigungsweg ermöglichen und damit Zeit, Kapitalbedarf und Entwicklungsrisiken begrenzen.

Weniger Durchsatz am Anfang. Mehr Konzentration auf das, was früh Wert schaffen kann.

Der geologische Schlüssel liegt nahe an der Oberfläche

Diese Strategie funktioniert nicht bei jeder Lagerstätte. Bei Fenn-Gibb soll sie funktionieren, weil höhergradiges Material bereits oberflächennah vorhanden ist.

Die gesamte Mineralressource umfasst laut Management rund 4,3 Millionen Unzen Gold bei durchschnittlich 0,72 Gramm pro Tonne. Etwa 97 Prozent seien der Kategorie "angezeigt" zugeordnet. Das ist eine Ressourcenklassifizierung - keine Aussage über eine 97-prozentige Erfolgswahrscheinlichkeit.

Der in der Vormachbarkeitsstudie, kurz PFS, betrachtete Tagebau nutzt nur einen Teil dieser größeren Lagerstätte. Die darin enthaltene Reserve liegt bei rund einer Million Unzen. Etwa 3,3 Millionen Unzen der Gesamtressource bleiben außerhalb dieses ersten Abbauplans.

Die Unterscheidung ist wichtig: Eine Ressource ist nicht automatisch eine wirtschaftlich nachgewiesene Reserve. Die verbleibenden Unzen stehen für zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten, nicht für bereits gesicherte spätere Produktion.

Der erste Abbauplan konzentriert sich auf einen Teil der deutlich größeren Lagerstätte.

Warum die Begrenzung? Weil Mayfair das wertvollere Material zeitlich nach vorn holen will. Höhere Goldgehalte in den frühen Betriebsjahren können die anfänglichen Zahlungsüberschüsse stärken und damit den Kapitalwert des Projekts verbessern.

Auch die Detailprüfung des Modells liefert einen interessanten Baustein. In einem kleinen, oberflächennahen Bereich wurden die oberen Abbausohlen mit einem engen Bohrraster von zehn Metern untersucht. Nach Anwylls Darstellung bestätigte sich dort die Leistungsfähigkeit des Ressourcenmodells. Im höhergradigen Bereich oberhalb von drei Gramm pro Tonne wurde sogar rund 25 bis 28 Prozent mehr Material festgestellt, als das Modell vorhergesagt hatte.

Das ist ermutigend. Es bleibt allerdings ein lokales Ergebnis - kein pauschaler Aufschlag auf die gesamte Ressource.

Die PFS-Zahlen: Überschaubare Produktion, beachtlicher Cashflow-Hebel

Mayfair will nicht mit einer riesigen Jahresproduktion beeindrucken. Die wirtschaftliche Spannung entsteht an anderer Stelle: aus der Kombination von frühen Goldgehalten, Investitionsvolumen und möglichen freien Mittelzuflüssen.

Für die ersten sechs Betriebsjahre nennt das Management eine Produktion von etwas mehr als 70.000 Unzen jährlich. Die Anlage soll in diesem Zeitraum Material mit durchschnittlich etwa 1,5 Gramm Gold pro Tonne verarbeiten. Die geplante Minenlebensdauer beträgt insgesamt rund 15 Jahre.

Entscheidend ist dabei: Der Gehalt der frühen Anlagenbeschickung liegt deutlich über dem Durchschnitt der Gesamtressource. Genau hier setzt die Strategie an.

Für diese ersten sechs Jahre führt Anwyll zwei Goldpreisszenarien an:

Bei einem angenommenen Goldpreis von 3.100 Dollar je Unze nennt er rund 900 Millionen Dollar freien Cashflow.

Bei einem Goldpreis von 4.450 Dollar je Unze, dem im Gespräch genannten Vergleichspreis zum Studienzeitpunkt, steigt dieser Wert auf etwa 1,4 Milliarden Dollar.

Das Management beziffert die Amortisationszeit auf ungefähr zwei Jahre, abhängig vom Goldpreisszenario. Der anfängliche Investitionsbedarf der PFS liegt bei rund 450 Millionen Dollar.

Die Botschaft dahinter ist kraftvoll: Eine kleinere Mine muss kein kleines wirtschaftliches Potenzial bedeuten.

Die höhergradigen ersten sechs Jahre bilden den wirtschaftlichen Schwerpunkt des geplanten Betriebs.

Gleichzeitig sind diese Cashflow-Zahlen Modellrechnungen, keine zugesicherten Einnahmen. Sie hängen unter anderem vom Goldpreis, den tatsächlichen Kosten, der technischen Umsetzung und dem Produktionsverlauf ab. Der im Gespräch genannte Vergleichspreis ist zudem keine aktuelle Kursangabe.

Timmins: Der Standort arbeitet für das Projekt

Eine attraktive Lagerstätte ist ein Anfang. Eine attraktive Lagerstätte mit erreichbaren Straßen, Strom und Fachkräften ist eine ganz andere Ausgangslage.

Fenn-Gibb liegt etwa 80 Kilometer östlich von Timmins, in Richtung der Grenze zu Québec und nahe Black River-Matheson. Das Projekt befindet sich im traditionsreichen Abitibi-Grünsteingürtel, dessen Goldausstattung Anwyll mit rund 300 Millionen Unzen beschreibt. Ungefähr ein Drittel davon ordnet er dem Timmins-Revier zu.

Geologisch liegt Fenn-Gibb an einer Nebenstruktur der Pipestone-Verwerfung nördlich der Porcupine-Destor-Verwerfung. Der südliche Grundstücksblock umfasst wiederum einen Abschnitt der Destor-Struktur.

Für die Entwicklung zählen aber nicht nur die geologischen Namen. Eine Fernstraße führt über das Projektgebiet. Eine 115-kV-Stromleitung befindet sich laut Management innerhalb von etwa 15 Kilometern. Hinzu kommt der Zugang zu Bergbaufachkräften aus Timmins, Cochrane, Kirkland Lake und den umliegenden Gemeinden.

Anwyll hat international an Minenprojekten gearbeitet. Seine Einschätzung fällt entsprechend deutlich aus: Für ein Vorhaben dieser Art gehöre Fenn-Gibb zu den besten Standorten seiner Laufbahn.

Das ersetzt weder Finanzierung noch Genehmigungen. Aber es schafft eine Basis, auf der ein beschleunigter Entwicklungsplan überhaupt glaubwürdig werden kann.

Genehmigungen: Hier entscheidet sich der Zeitplan

Der wichtigste Engpass ist nach Aussage des Managements derzeit nicht die Größe der Ressource. Es ist das Genehmigungsverfahren.

Mayfair verfügt bereits über mehr als drei Jahre Umweltgrundlagenstudien. Diese Daten bilden die Basis für die nun erforderlichen Auswertungen, Schlussfolgerungen und Antragsunterlagen.

Zusätzlich hat das Unternehmen die Aufnahme in Ontarios Verfahren "One Project, One Process", im Gespräch als 1P1 bezeichnet, beantragt. Zum Interviewzeitpunkt war die Aufnahme noch nicht bestätigt. Anwyll erwartete eine Entscheidung in den folgenden Wochen und hoffte, als viertes Unternehmen aufgenommen zu werden.

Der Reiz liegt in einer besseren Koordination der Behörden. Nach Darstellung des Managements soll ein historisch drei bis fünf Jahre dauernder Genehmigungsprozess ungefähr in der Hälfte der Zeit möglich werden.

Nicht weniger Umweltprüfung. Sondern weniger Reibungsverluste zwischen den beteiligten Stellen.

So beschreibt Anwyll die Reform. Für Fenn-Gibb wäre das ein wichtiger Beschleuniger auf dem Weg zur angestrebten Bauentscheidung 2028. Die Aufnahme in das Verfahren wäre jedoch noch keine Baugenehmigung - und die erwartete Zeitersparnis muss sich erst in der Praxis bewähren.

Vom Studienpapier zur ausführbaren Mine

Während Genehmigungen und Partnerschaften voranschreiten sollen, wird am technischen Fundament gearbeitet.

Nach der gemeinsam mit Ausenco erstellten PFS wechselte Mayfair direkt in das "Front-End Engineering and Design", kurz FEED. Gemeint ist die weiterführende technische Planung als Einstieg in die detaillierte Ausarbeitung des Projekts.

Das Unternehmen strebt dabei eine Planungstiefe auf Machbarkeitsniveau an. Eine separate Machbarkeitsstudie soll nach seiner Darstellung vorerst nicht veröffentlicht werden; ein entsprechender technischer Bericht ist im Zusammenhang mit der Bauentscheidung 2028 vorgesehen.

Weitere Schritte sind die Auswahl des EPCM-Partners für Engineering, Beschaffung und Baumanagement, die Einbindung der Anlagenhersteller sowie die Abstimmung mit Anbietern der mobilen Bergbauflotte. Die EPCM-Auswahl ist noch vor Jahresende vorgesehen.

Bis zur endgültigen Investitionsentscheidung soll daraus eine belastbare Kontrollkostenschätzung entstehen.

Das klingt weniger spektakulär als ein außergewöhnlicher Bohrtreffer. Für Anwyll ist es jedoch genau die Phase, in der gute Projekte gemacht werden: Wer hier sorgfältig arbeitet, verringert die Gefahr teurer Überraschungen während des Baus.

Fazit: Millionenpotenzial trifft auf niedrige Börsenbewertung - steht Mayfair Gold vor einer Neubewertung?

Mayfair Gold Corp. (ISIN CA57808L3056 WKN A41X3D) könnte zu den spannendsten Goldentwicklern gehören, die Anleger derzeit auf ihre Beobachtungsliste setzen sollten. Denn hier treffen mehrere Faktoren aufeinander, die an der Börse erhebliches Kurspotenzial entfalten können: eine Goldressource von rund 4,3 Millionen Unzen, ein wirtschaftlich vielversprechendes Tagebaukonzept, ein attraktiver Standort im kanadischen Ontario und vor allem eine Finanzierungsperspektive, die das Unternehmen seinem Ziel einer eigenen Goldproduktion einen entscheidenden Schritt näherbringen könnte.

Besonders bemerkenswert ist die geplante Zusammenarbeit mit der Macquarie Bank. Eine mögliche Projektfinanzierung von 300 Millionen kanadischen Dollar würde rund zwei Drittel, der in der Vormachbarkeitsstudie veranschlagten, anfänglichen Investitionskosten abdecken. Hinzu kommt die vereinbarte Aktienzeichnung über weitere 10 Millionen kanadische Dollar zu einem Ausgabepreis von 4,26 CAD je Aktie. Dass ein international etablierter Finanzpartner bereit ist, sich auf Eigenkapitalseite zu engagieren und eine derart umfangreiche Projektfinanzierung zu strukturieren, darf als bedeutendes Vertrauenssignal gewertet werden.

Zwar steht die verbindliche Zusage der Kreditfazilität noch aus, und auch der verbleibende Kapitalbedarf muss gedeckt werden. Sollte Mayfair diese Hürden jedoch erfolgreich überwinden, könnte ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor verschwinden, der bei Goldentwicklern häufig auf der Börsenbewertung lastet.

Noch spannender wird die Geschichte beim Blick auf das wirtschaftliche Potenzial von Fenn-Gibb. Das Management stellt für die ersten sechs Produktionsjahre, abhängig vom angenommenen Goldpreis, einen kumulierten freien Cashflow von rund 900 Millionen bis 1,4 Milliarden Dollar in Aussicht. Dabei handelt es sich ausdrücklich um Modellrechnungen und nicht um garantierte Einnahmen. Dennoch verdeutlichen diese Größenordnungen eindrucksvoll, welches wirtschaftliche Potenzial in dem geplanten Tagebaubetrieb stecken könnte.

Und genau hier liegt aus Investorensicht der entscheidende Hebel: die Bewertung der Mayfair-Gold-Aktie. Sollte die Börse dem Unternehmen weiterhin nur einen vergleichsweise geringen Marktwert gegenüber dem möglichen zukünftigen Cashflow zugestehen, könnte sich daraus eine erhebliche Bewertungsdiskrepanz ergeben. Mit jedem erfolgreichen Entwicklungsschritt - vom verbindlichen Finanzierungsabschluss über die Genehmigungen bis zur Bauentscheidung - könnte der Markt beginnen, dieses Potenzial stärker einzupreisen.

Mayfair besitzt dabei einen weiteren entscheidenden Vorteil: Die erste Entwicklungsphase konzentriert sich lediglich auf rund eine Million Unzen Goldreserve. Die deutlich größere Ressourcenbasis eröffnet zusätzliche langfristige Wachstumsmöglichkeiten, sofern sich weitere Bereiche wirtschaftlich erschließen lassen.

Unsere Einschätzung fällt deshalb ausgesprochen optimistisch aus: Mayfair Gold verfügt über das Potenzial, sich vom vergleichsweise kleinen Goldentwickler zu einem bedeutenden kanadischen Goldproduzenten zu entwickeln. Für spekulativ orientierte Anleger könnte insbesondere die Zeit vor dem vollständigen Abschluss der Finanzierung und den nächsten wichtigen Projektentscheidungen interessant werden.

Denn eines ist klar: Sollte Mayfair seine ambitionierten Pläne erfolgreich umsetzen, könnte die heutige Börsenbewertung rückblickend ausgesprochen attraktiv erscheinen. Dem stehen allerdings weiterhin erhebliche Finanzierungs-, Genehmigungs-, Verwässerungs- und Umsetzungsrisiken gegenüber.

Mayfair Gold Corp. (ISIN CA57808L3056 WKN A41X3D) ist damit eine spekulative Goldaktie mit einer außergewöhnlich interessanten Kombination aus Ressourcenpotenzial, Finanzierungsperspektive und möglichem Neubewertungshebel.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

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