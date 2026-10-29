NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion nach detaillierten Zahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Hold" belassen. Es habe keine Überraschungen gegeben, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag. Die Aufträge im wichtigen Segment Intelligent Automation Solutions (IAS) zeigten deutliche Stärke im Online-Handel, wiesen in anderen Bereichen aber Schwächen auf./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000KGX8881
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000KGX8881
© 2026 dpa-AFX-Analyser