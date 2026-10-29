Am Montag haben Infineon und Enphase Energy 900-Volt-Schalter aus Galliumnitrid für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren vorgestellt. Die Infineon-Aktie legte im Xetra-Handel zuletzt um 2,3% bis 2,55% auf 53,51 € zu, im Tagesverlauf bewegte sie sich zwischen 51,84 € und 54,29 €. Damit stellt sich die Frage: Reicht die neue GaN-Technik, um die Erholung zu tragen? GaN erreicht 900 Volt Nach eigenen Angaben handelt es sich um die ersten monolithischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de