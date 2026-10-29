«Planes, Trains and Automobiles» (deutscher Titel: «Ein Ticket für Zwei») ist eine US-amerikanische Road-Trip-Komödie aus dem Jahr 1987, in der zwei Geschäftsleute trotz eines Schneesturms versuchen, mit allen erdenklichen Verkehrsmitteln rechtzeitig zu Thanksgiving nach Chicago zurückzukehren. In diesem Kommentar, dessen Überschrift wir in Anlehnung an diesen berühmten Filmtitel gewählt haben, befassen wir uns mit den immer kreativeren Finanzierungsmodellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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