Der Spezialversicherer Markel hat an seinem Angebot im Bereich Betriebshaftpflichtversicherung für Handelsunternehmen gefeilt. Das Produkt "Markel Pro Handel" vereint die Absicherung stationärer Geschäfte, eigener Online-Shops sowie des Verkaufs über Marktplätze und soziale Netzwerke in einer Lösung. Die Betriebshaftpflichtversicherung "Markel Pro Handel" löst "Markel Pro E-commerce" nicht nur ab, sondern erweitert den Leistungsbereich unter neuem Namen. Das Produkt bündelt die Absicherung stationärer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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