Das zweite Szenario aus meiner Analyse vom 8. Oktober ist eingetreten. Die Unterstützung bei 10,80 US$ hat nicht gehalten und Almonty in die tiefere Zone zwischen 8,30 und 9,60 US$ rutschen lassen. Dort gab es bereits eine erste Gegenbewegung, mehr aber noch nicht. Jetzt kommt es auf die Struktur an. Trägt diese Reaktion, oder war es nur eine Atempause? Der Hochlauf hat Gegenwind Beim Investorentag am 19. Oktober hat Almonty die Erwartungen für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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