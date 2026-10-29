Die Aufrüstung beginnt im Bergwerk und nicht in der Fabrik. Rohstoffe wie Wolfram sind laut dem Positionspapier vom Maschinenbauverband VDMA aus dem September in Rüstung, Luftfahrt und vielen anderen Bereichen unverzichtbar. Wie eng Verteidigung und Weltraum inzwischen verzahnt sind, zeigte der 1. Oktober. Da startete der erste gemeinsame Satellit von Rheinmetall Italia und Argotec für die militärische Luftraumüberwachung auf einer Falcon 9 von SpaceX. Rohstoff, Rüstung und Raumfahrt hängen an einer Lieferkette. Wer dort Löcher stopfen kann, ist gefragt. Wir sehen uns daher Almonty Industries, Rheinmetall und SpaceX genauer an.Den vollständigen Artikel lesen ...
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