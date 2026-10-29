Der Google-Mutterkonzern investiert mehr in KI-Rechenzentren, als sein Geschäft einbringt - die Wall Street reagiert mit einem heftigen Kursrutsch. Selbst Microsoft kann sich trotz starker Azure-Zahlen nicht entziehen und gibt hierzulande sogar stärker nach. Aktionäre ärgern sich über die Wucht der Reaktion, vertrauen aber weiter der langen Frist.Fast eine halbe Billion Dollar Börsenwert stand für Alphabet am Donnerstag auf dem Spiel. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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