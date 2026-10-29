Das Hamburger Start-up 1Komma5° und 2G Energy, ein Hersteller von Kraft-Wärme-Kopplungs- (KWK) und Gas-to-Power-Anlagen aus dem Münsterland, haben am späten Nachmittag auf einer Veranstaltung in Berlin ihre Technologiepartnerschaft verkündet. Ihr Ziel sei es, Rechenzentren und Industrie künftig verlässlich mit Strom zu versorgen. Im Mittelpunkt der Kooperation, die zunächst dem Angebot einer Stromversorgung für KI-Rechenzentren in Deutschland und Europa dient, steht das Energiemanagementsystem Heartbeat AI von 1Komma5°. Es soll künftig auch die Gasmotoren von 2G Energy steuern, den Einsatz im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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