Neue Zelltherapie soll schwere Transplantationskomplikationen verhindern - Mesoblast verdient bereits Millionen mit der Behandlung

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Eine neue Generation von Zelltherapien erreicht den medizinischen Alltag. Wissenschaftler der Stanford University haben Anfang Oktober einen bemerkenswerten Meilenstein bekannt gegeben: Erstmals wurde ihre gemeinsam mit dem Biotechnologieunternehmen Orca Bio entwickelte Zelltherapie Orca-T außerhalb klinischer Studien bei einem Patienten eingesetzt. Zuvor hatte die US-Arzneimittelbehörde FDA das Produkt unter dem Handelsnamen Tregzi zugelassen. Die zugrunde liegenden Studiendaten sind bemerkenswert: Nach einem Jahr waren 78 Prozent der behandelten Patienten am Leben und frei von mittelschwerer bis schwerer chronischer Graft-versus-Host-Erkrankung, verglichen mit 38,4 Prozent unter der konventionellen Stammzelltransplantation. Für den Biotechnologiesektor ist dies ein weiterer Beleg dafür, dass komplexe Zelltherapien zunehmend den Weg in die reguläre Patientenversorgung finden. Auch Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) hat diesen Schritt bereits geschafft. Das australische Unternehmen behandelt mit seiner zugelassenen Zelltherapie Ryoncil eine schwere Transplantationskomplikation und erzielte damit zuletzt mehr als 115 Millionen US-Dollar Jahresumsatz.

Stanford meldet erste kommerzielle Behandlung nach FDA-Zulassung

Am 7. Oktober berichtete die Stanford University über den ersten kommerziellen Einsatz von Orca-T. Die Behandlung wurde einem Patienten mit Hochrisiko-Leukämie verabreicht. Hinter der Therapie stehen mehr als zwei Jahrzehnte Forschung an der Frage, wie sich Stammzelltransplantationen wirksamer und zugleich verträglicher gestalten lassen. Solche Transplantationen können für Patienten mit bestimmten Blutkrebserkrankungen lebensrettend sein. Sie bergen jedoch erhebliche Risiken, weil die übertragenen Immunzellen des Spenders nicht nur verbliebene Krebszellen, sondern auch gesundes Gewebe des Empfängers angreifen können. Diese Reaktion wird als Graft-versus-Host-Erkrankung, kurz GVHD, bezeichnet. Sie kann Haut, Leber, Darm und weitere Organe betreffen und die Lebensqualität der Patienten dauerhaft beeinträchtigen. Orca Bio will dieses Risiko bereits bei der Zusammenstellung des Transplantats verringern.

78 Prozent ohne schwere chronische Transplantationskomplikation

Die entscheidenden Daten stammen aus der randomisierten Phase-III-Studie PRECISION-T, an der 187 erwachsene Patienten mit bestimmten Blutkrebserkrankungen teilnahmen. Die Teilnehmer erhielten entweder die neuartige Zelltherapie oder eine konventionelle Stammzelltransplantation mit entsprechender medikamentöser Vorbeugung gegen GVHD. Nach einem Jahr erreichten 78 Prozent der mit Orca-T behandelten Patienten ein Überleben ohne mittelschwere bis schwere chronische GVHD. In der Kontrollgruppe waren es 38,4 Prozent. Die Ergebnisse verdeutlichen, welches Potenzial in einer gezielten Steuerung der Immunzellen liegen kann. Sie bedeuten allerdings nicht, dass sämtliche behandelten Patienten dauerhaft komplikationsfrei bleiben oder die zugrunde liegende Krebserkrankung geheilt ist. Die FDA erteilte am 30. Juni 2026 die Zulassung für Tregzi bei Erwachsenen mit hämatologischen Krebserkrankungen, die unter bestimmten Voraussetzungen eine Stammzelltransplantation von einem passenden Spender erhalten. Der kommerzielle Ersteinsatz im Oktober markiert damit den Übergang von der klinischen Entwicklung zur regulären Anwendung.

Warum die neue Therapie anders funktioniert

Bei einer herkömmlichen Stammzelltransplantation erhalten Patienten ein Gemisch verschiedener Blut- und Immunzellen eines Spenders. Diese sollen das geschädigte blutbildende System ersetzen und gleichzeitig verbliebene Krebszellen bekämpfen. Problematisch ist jedoch, dass bestimmte Immunzellen auch gesundes Gewebe angreifen können. Orca-T setzt deshalb auf eine gezielte Zusammensetzung des Transplantats. Dabei werden unter anderem blutbildende Stammzellen, regulatorische T-Zellen und weitere Immunzellen in definierten Mengen und zeitlich abgestimmt verabreicht. Regulatorische T-Zellen sollen überschießende Immunreaktionen begrenzen, ohne die erwünschte Wirkung der Transplantation gegen die Krebserkrankung vollständig zu unterdrücken. Die Behandlung ist technologisch aufwendig, eröffnet aber eine neue Möglichkeit, die Risiken der Stammzelltransplantation bereits im Vorfeld zu beeinflussen. Die FDA-Zulassung ist zugleich ein wichtiger kommerzieller Meilenstein für Orca Bio, das die Therapie herstellt und vermarktet.

Mesoblast behandelt eine andere Seite derselben Komplikation

Die Entwicklung ist auch für Mesoblast interessant, obwohl sich die Produkte medizinisch deutlich unterscheiden. Während Orca Bio mit Tregzi die Entstehung beziehungsweise die Folgen einer chronischen GVHD im Rahmen der Transplantation reduzieren will, richtet sich Mesoblast mit Ryoncil an Patienten, bei denen eine akute GVHD bereits aufgetreten ist und nicht ausreichend auf Steroide anspricht. Das Produkt ist in den USA für Kinder ab zwei Monaten mit steroidrefraktärer akuter GVHD zugelassen. Bei dieser Erkrankung kann es zu schweren Entzündungsreaktionen kommen, die insbesondere den Darm, die Leber und die Haut schädigen. Ryoncil enthält mesenchymale Stromazellen, deren entzündungsregulierende Eigenschaften genutzt werden sollen, um die überschießende Immunreaktion zu beeinflussen. Damit verfolgt Mesoblast einen anderen therapeutischen Ansatz als Orca Bio. Die beiden Produkte sind weder unmittelbar austauschbar noch anhand der jeweiligen Studienergebnisse direkt miteinander vergleichbar. Gemeinsam ist ihnen jedoch, dass sie eine besonders schwerwiegende Herausforderung der Stammzelltransplantation adressieren und bereits die regulatorische Hürde der FDA-Zulassung genommen haben.

115 Millionen Dollar Umsatz zeigen das wirtschaftliche Potenzial

Für Anleger ist vor allem die kommerzielle Entwicklung von Mesoblast bemerkenswert. Im Geschäftsjahr 2026, das am 30. Juni endete, erzielte das Unternehmen mit Ryoncil Nettoproduktumsätze von 115,2 Millionen US-Dollar. Der gesamte Unternehmensumsatz belief sich auf 120,3 Millionen Dollar, nachdem im Vorjahr 17,2 Millionen Dollar ausgewiesen worden waren. Ryoncil hatte im Dezember 2024 die FDA-Zulassung erhalten und ist das erste in den USA zugelassene mesenchymale Stromazellprodukt. Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen, dass sich aus einer spezialisierten Zelltherapie auch in einem vergleichsweise eng definierten medizinischen Einsatzgebiet ein bedeutendes Geschäft entwickeln kann. Entscheidend sind dabei nicht allein die klinischen Eigenschaften des Produkts. Auch die Herstellung, die Versorgung spezialisierter Transplantationszentren sowie die Kostenübernahme durch Krankenversicherungen bestimmen darüber, wie schnell sich eine neue Therapie im Versorgungsalltag etabliert. Mesoblast hat inzwischen eine kommerzielle Infrastruktur aufgebaut, die für weitere Anwendungen von Bedeutung werden könnte.

44 Prozent Umsatzwachstum im jüngsten Quartal

Dass die Vermarktung von Ryoncil weiter voranschreitet, verdeutlichen die am 16. Oktober veröffentlichten vorläufigen Quartalszahlen. Demnach stiegen die Nettoproduktumsätze im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 44 Prozent auf rund 28 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig reduzierte sich der operative Netto-Cashverbrauch von 14,9 Millionen auf 2,3 Millionen Dollar. Zum 30. September verfügte Mesoblast über liquide Mittel von rund 99 Millionen Dollar. Nach Unternehmensangaben waren zu diesem Zeitpunkt 54 Behandlungszentren an das Vertriebsnetz angebunden. Mesoblast will die Nutzung innerhalb der bestehenden Einrichtungen erhöhen und die Marktdurchdringung weiter ausbauen. Die Zahlen beruhen auf vorläufigen Schätzungen und stehen noch unter dem Vorbehalt der abschließenden Prüfungsverfahren. Eine dauerhaft profitable Geschäftsentwicklung ist damit noch nicht belegt. Allerdings zeigt die Kombination aus steigenden Umsätzen und rückläufigem Mittelabfluss, dass die Vermarktung inzwischen eine wichtige Rolle für die Finanzierung weiterer Unternehmensaktivitäten spielt.

Die nächste Wachstumschance liegt bei erwachsenen Patienten

Die Parallele zwischen Orca Bio und Mesoblast wird besonders interessant, wenn man die unterschiedlichen Patientengruppen betrachtet. Orca Bios Tregzi ist für bestimmte erwachsene Patienten im Rahmen einer Stammzelltransplantation zugelassen. Mesoblasts Ryoncil richtet sich bislang dagegen an Kinder mit einer bereits bestehenden, steroidrefraktären akuten GVHD. Das Unternehmen arbeitet jedoch daran, die Anwendung auch auf erwachsene Patienten auszuweiten. Eine entsprechende zulassungsrelevante Phase-III-Studie wurde gestartet und rekrutiert bereits Patienten. Nach Angaben von Mesoblast könnte der adressierbare Markt bei Erwachsenen etwa dreimal so groß sein wie im bislang zugelassenen pädiatrischen Bereich. Eine erfolgreiche Studie und eine anschließende FDA-Zulassung würden dem Unternehmen grundsätzlich ermöglichen, seine bestehende Produktions-, Vertriebs- und Erstattungsinfrastruktur für eine größere Patientengruppe einzusetzen. Ob dieser Schritt gelingt, hängt allerdings von den klinischen Ergebnissen und der regulatorischen Bewertung ab.

Zelltherapien entwickeln sich zu einem eigenständigen Markt

Die jüngsten Entwicklungen zeigen, wie unterschiedlich moderne Zelltherapien inzwischen eingesetzt werden. Während einige Verfahren darauf ausgerichtet sind, Krebszellen gezielt anzugreifen, konzentrieren sich andere auf die Steuerung des Immunsystems oder die Vermeidung schwerer Behandlungskomplikationen. Gerade die Stammzelltransplantation verdeutlicht, dass hier mehrere medizinische Ansatzpunkte bestehen. Orca Bio versucht, durch eine präzisere Zusammensetzung des Transplantats das Risiko einer chronischen GVHD zu verringern. Mesoblast behandelt mit Ryoncil eine akute Komplikation, wenn eine wichtige Standardtherapie nicht ausreichend wirkt. Daraus lässt sich weder ein direkter Wettbewerb noch ein automatischer wirtschaftlicher Vorteil für eines der Unternehmen ableiten. Für die Branche ist jedoch entscheidend, dass inzwischen mehrere unterschiedliche Zelltherapiekonzepte erfolgreich den Schritt von der Forschung zur FDA-Zulassung geschafft haben. Damit rücken neben den klinischen Daten zunehmend auch industrielle Herstellbarkeit, zuverlässige Lieferketten und der tatsächliche Einsatz in spezialisierten Kliniken in den Mittelpunkt.

Fazit

Die erste kommerzielle Orca-T-Behandlung an der Stanford University markiert einen weiteren Meilenstein für die moderne Zelltherapie. Die FDA-Zulassung und die überzeugenden Ergebnisse der PRECISION-T-Studie zeigen, dass sich das Risiko schwerer chronischer Transplantationskomplikationen mit neuen zellbasierten Verfahren deutlich beeinflussen lässt. Für Anleger ist die Entwicklung auch deshalb relevant, weil innovative Zelltherapien zunehmend zu regulär eingesetzten Arzneimitteln werden. Mesoblast hat diesen Übergang bereits mit Ryoncil vollzogen und im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 115 Millionen Dollar Nettoproduktumsatz erzielt. Die nächste wichtige Frage ist nun, ob das Unternehmen seine bestehende Zulassung erfolgreich auf erwachsene Patienten erweitern kann. Gelingt dies, könnte sich der adressierbare Markt erheblich vergrößern. Die klinischen und regulatorischen Voraussetzungen dafür müssen allerdings erst erfüllt werden. Für Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) bleibt damit die Kombination aus wachsendem Ryoncil-Geschäft und zusätzlichen Zulassungsperspektiven der entscheidende Faktor für die weitere Unternehmensentwicklung.

Quellen:

Stanford University - Erster kommerzieller Einsatz von Orca-T, 07.10.2026

https://med.stanford.edu/cancer/about/news/stanford-developed-therapy-treats-first-patient-after-fda-approv1.html

FDA - Zulassung der Zelltherapie Tregzi, 30.06.2026

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-new-treatment-uses-donor-immune-cells-prevent-serious-complications-blood-cancer

FDA - Studiendaten und zugelassene Indikation von Tregzi, 30.06.2026

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-allogeneic-regulatory-t-cell-based-immunotherapy-hspc-and-t-cells-vldq-use-matched

Orca Bio - FDA-Zulassung für Orca-T, 30.06.2026

https://orcabio.com/orca-bios-tregzi-receives-u-s-fda-approval-as-first-and-only-precision-engineered-cell-therapy-for-allogeneic-transplant-in-adults-with-hematological-malignanciesorca-bio-adds-east/

Mesoblast - Geschäftsbericht 2026, 12.10.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000087/exhibit991annualreportag.htm

Mesoblast - Ryoncil-Umsatzwachstum um 44 Prozent, 16.10.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000091/exhibit991ryoncilsalesup.htm

Mesoblast - Jahreszahlen und Erweiterung auf Erwachsene, 27.08.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000072/exhibit991activitystatem.htm

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