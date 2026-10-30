Die Europäische Zentralbank (EZB) verfügt über Instrumente, um bei Verwerfungen an den Anleihemärkten einzugreifen. Ihr Handlungsspielraum ist jedoch an Bedingungen geknüpft. Die Haushaltsprobleme Frankreichs, politische Unsicherheiten und der bevorstehende Führungswechsel bei der EZB könnten ihre Reaktionsmöglichkeiten einschränken. Entscheidend wird sein, ob sich die Spannungen auf andere europäische Anleihemärkte ausweiten. von Jon Levy, Global ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab