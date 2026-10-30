Unternehmen suchen AWS-Partner zur Modernisierung von Anwendungen und Handhabung zunehmend komplexer Operationen, so der ISG Provider Lens Report

Deutsche Unternehmen erweitern die Nutzung von AWS-Cloud-Lösungen, um IT-Umgebungen im Umfeld wirtschaftlicher Unsicherheit und sich wandelnder Geschäftsanforderungen anpassungsfähiger zu machen. Dies ergibt sich aus einem neuen Forschungsbericht, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einer weltweit tätigen KI-orientierten Technologieforschungs- und Beratungsfirma, veröffentlicht wurde.

Der 2026 ISG Provider Lens AWS Ecosystem Partners Report für Deutschland gelangt zu dem Schluss, dass die Akzeptanz der Cloud weiter zunimmt, da Unternehmen mehr Flexibilität bei ihren Technologieaufwendungen anstreben. Angesichts zunehmender Cybersicherheitsbedrohungen und geopolitischer Bedenken bestehe außerdem eine steigende Nachfrage nach Cloud-Sicherheit, Compliance und Datenhoheit. Großunternehmen sind weiterhin die bestetablierten AWS-Kunden, während bei kleinen und mittelständischen Betrieben erhebliches Potenzial bestehe.

"Deutsche Firmen erkennen zunehmend, dass Cloud-Investitionen unter sich wandelnden Bedingungen weiterhin Wert bereitstellen müssen", erklärte Andrea Spiegelhoff, Managing Director bei der ISG. "Sie halten darum Ausschau nach Lösungen, die den veränderlichen Anforderungen gerecht werden und gleichzeitig die langfristigen Kosten eindämmen."

Während die AWS-Akzeptanz in Deutschland zunimmt, wenden sich Unternehmen den Anbietern von Managed Services zu, um eine wachsende operative Komplexität zu bewältigen. Viele Firmen verfügen nicht über ausreichende hausinterne Fachkenntnisse und Ressourcen, um die Cloud-Infrastruktur wirksam zu verwalten, und verlassen sich darum stärker auf dritte Service-Anbieter. Diese werden beauftragt, hybride und Multicloud-Umgebungen zu verwalten, Vorfallreaktionen zu verbessern und die Kosten unter Kontrolle zu halten. Einschlägige betriebliche Erfahrung und Kundenreferenzen sind ebenfalls von zunehmender Bedeutung. Anbieter mit einem etablierten Geschäftsbetrieb in Deutschland genießen einen Vorteil bei Firmen, denen Standort und Schutz ihrer Daten wichtig sind.

Generative KI verändert die Art und Weise, wie deutsche Firmen die Cloud-Migration und Anwendungsmodernisierung in Angriff nehmen. Unternehmen setzen auf Automatisierung, um AWS-Projekte schneller durchzuführen, wenn der Wettbewerb eine zeitnahe Implementierung verlangt. KI-gestützte Verfahren helfen Unternehmen zudem dabei, ältere Anwendungen ohne ausgedehnte manuelle Transformation zu aktualisieren. Agentische KI gewinnt an Bedeutung bei der Automatisierung komplexer Prozesse und Unterstützung der Entscheidungsfindung. Diese Entwicklungen steigern die Nachfrage nach Partnerfirmen mit spezialisiertem Fachwissen im Bereich von AWS-Technologien und mit entsprechenden KI-Zertifizierungen.

Da Daten in den Geschäftsentscheidungen eine immer wichtigere Rolle spielen, sehen deutsche Firmen ihre Informationsverwaltung in einem neuen Licht, so die ISG. Traditionelle Datenseen und Datenlager entwickeln sich zu integrierten Plattformen, die die Informationsverarbeitung und -analyse über den gesamten Datenlebenszyklus hinweg unterstützen. Organisationen binden nun auch Governance, Compliance und Metadatenmanagement direkt in diese Systeme ein. Informationen sind zunehmend auf verschiedene Cloud-Umgebungen verteilt, und darum brauchen Unternehmen größere Transparenz und Kontrolle. Anbieter, die widerstandsfähige, nachprüfbare Datensysteme bereitstellen können, werden zunehmend attraktiver für die Kunden, so die ISG.

"Deutsche Firmen verlangen von ihren AWS-Partnern mehr als nur technische Fähigkeiten", sagte Frank Heuer, Principal Analyst bei der ISG und Hauptverfasser des Berichts. "Anbieter, die neue Technologien in die Bewältigung praktischer Geschäftsherausforderungen einbringen und gleichzeitig einen zuverlässigen, auflagenkonformen Betrieb aufrechterhalten können, eignen sich am besten für diese Kunden."

In dem Bericht werden außerdem auch andere AWS-Trends in Deutschland unter die Lupe genommen, darunter die Modernisierung von Kundenkontaktzentren durch gesprächsführende KI und die zunehmende Nutzung autonomer Software-Agenten zur Automatisierung von Geschäftsprozessen.

Weitere Einblicke in die AWS-bezogenen Herausforderungen in Unternehmen in Deutschland sowie die Empfehlungen der ISG, wie diese gemeistert werden können, entnehmen Sie bitte dem ISG Provider Lens Focal Points Briefing hier.

In dem Bericht werden die Fähigkeiten von 46 Anbietern in vier Quadranten bewertet: AWS Professional Services, AWS Managed Services, AWS Data Lifecycle Management Services und AI-Powered Business Transformation with AWS.

In dem Bericht werden Accenture, Capgemini, Cognizant, DXC Technology, HCLTech, TCS und Wipro in allen vier Quadranten als führend (Leaders) eingestuft. tecRacer wird in drei Quadranten und NTT DATA, PwC, Rackspace Technology und T-Systems werden jeweils in zwei Quadranten als Leaders eingestuft. Atos, Claranet, Materna, MHP, Public Cloud Group (PCG) und Skaylink werden jeweils in einem Quadranten als Leaders eingestuft.

Darüber hinaus werden LTM, MHP und Public Cloud Group (PCG) als "Rising Stars" anerkannt Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" nach der Definition der ISG in jeweils einem Quadranten.

Im Bereich Customer Experience wird MHP für 2026 als globaler "ISG CX Star Performer" unter den AWS-Dienstanbietern genannt. MHP erzielte die höchsten Bewertungen für Kundenzufriedenheit in der von der ISG durchgeführten Umfrage "Voice of the Customer", die zum ISG Star of Excellence-Programm gehört, der renommiertesten Auszeichnung zur Anerkennung von Qualität in der Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Eine personalisierte Version des Berichts erhalten Sie bei AllCloud, MHP und Skaylink.

Der 2026 ISG Provider Lens AWS Ecosystem Partners Report für Deutschland steht Abonnenten zur Verfügung oder kann auf dieser Webseite als Einmalkauf erworben werden.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges, auf KI spezialisiertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist die ISG seit langem führend im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an vorderster Front, wenn es darum geht, KI zu nutzen, um Unternehmen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten und Forschungsergebnisse, seine fundierten Kenntnisse und die Steuerung von Anbieter-Ökosystemen sowie für die Fachkompetenz seiner weltweit 1.500 Fachkräfte, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden bei der Wertmaximierung ihrer Technologieinvestitionen zu unterstützen.

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